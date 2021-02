Alors que les pays s’efforcent d’accéder à un approvisionnement limité de vaccins contre les coronavirus, des luttes intestines politiques tiennent le Venezuela hors de la course, Nicolás Maduro et l’opposition s’accusant mutuellement de bloquer l’accès aux doses par le biais d’un programme des Nations Unies.

L’installation COVAX, gérée en Amérique latine par l’Organisation panaméricaine de la santé de l’ONU, a réservé 1,4 million de doses de vaccins AstraZeneca pour l’huile–pays producteur, mais ils ne seront distribués que lorsque le Venezuela paiera les 18 millions de dollars qu’il doit au programme, qui est dû mardi.

«Il y a encore des problèmes concernant le paiement parce que le Venezuela est un pays de financement élevé», a déclaré le Dr Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l’OPS, lors d’un récent point de presse.

Paolo Balladelli, représentant de l’OPS au Venezuela, a ajouté: «Il est essentiel de compter sur le soutien de toutes les parties et de procéder au paiement le 9 février».

COVAX semble être le meilleur espoir du pays pour accéder aux vaccins développés par les sociétés pharmaceutiques AstraZeneca et Pfizer. Maduro avait précédemment annoncé qu’il avait pris des dispositions pour obtenir environ 10 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V, mais on ne sait pas comment il prévoit de les payer ou quand elles seront disponibles au Venezuela.

COVAX est une initiative mondiale de partage de vaccins coordonnée par l’Organisation mondiale de la santé et d’autres partenaires pour garantir que les pays pauvres ont accès aux vaccins. S’il est approuvé, le programme fournirait des vaccinations à environ 3% de la population vénézuélienne.

Le Venezuela compte 128000 cas enregistrés et 1209 décès, des chiffres bien inférieurs à ceux des pays voisins, mais des membres de la communauté scientifique du pays ont averti qu’ils sont probablement sous-représentés en raison du faible nombre de tests effectués dans le pays.

Le régime de Maduro, sanctionné par les États-Unis, à court d’argent et avec un accès limité au système financier international, avait espéré obtenir l’argent dont il a besoin pour le programme en vendant une partie des 2 milliards de dollars d’or que le pays possède en Grande-Bretagne.

L’histoire continue

Ces avoirs, cependant, sont gelés dans l’attente de l’issue d’un procès en cours de révision par la Cour suprême britannique qui doit essentiellement déterminer qui, selon le Royaume-Uni, est le véritable chef du Venezuela, Maduro ou le chef de l’opposition Juan Guaidó, que Washington considère comme le président légitime. du Venezuela.

Le gouvernement de Maduro accuse Guaidó de refuser l’accès à ces fonds parce qu’il veut les voler.

«Avec les fonds bloqués à l’étranger, le Venezuela pourrait facilement payer tous les vaccins contre le COVID-19 pour couvrir plus de 30 millions de Vénézuéliens», a récemment déclaré le président de l’Assemblée nationale pro-Maduro, Jorge Rodriguez. «Le principal rêve de Guaidó est de reprendre cet or.»

L’opposition, cependant, nie ces affirmations, affirmant que c’est le régime qui cause le problème.

«C’est la propagande de la dictature pour essayer de s’excuser, pointer du doigt et semer la confusion dans le monde entier», a déclaré Guaidó lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a également déclaré que les actifs vénézuéliens contrôlés par le département du Trésor américain pourraient en fait être utilisés pour payer les vaccins.

Au cours de la conférence de presse de cette semaine, les responsables de l’OPS ont déclaré que les deux parties manifestent toujours leur intérêt à résoudre les problèmes pour accéder à COVAX.

«Le président Maduro a annoncé sa volonté d’accéder aux vaccins par le biais de l’installation COVAX mais aussi d’autres sources, et le groupe Guaidó a également exprimé ses intentions», a déclaré le Dr Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires.

«De nombreux autres acteurs de la communauté internationale travaillent d’arrache-pied pour parvenir à une situation où le Venezuela puisse avoir accès aux vaccins et ces étapes nécessitent bien sûr plus de discussions, plus d’accords, plus d’installations», a-t-il ajouté. «Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et si nous pouvons tous faire notre part pour poursuivre nos négociations, cela profiterait à la fois à la population vénézuélienne à l’intérieur et à l’extérieur du Venezuela.

Le chef de l’opposition Miguel Pizarro, émissaire de Guaidó auprès des Nations Unies, a déclaré que pour que toute campagne de vaccination soit couronnée de succès, le gouvernement Maduro doit également ouvrir ses portes aux agences d’aide internationale que l’homme fort a été largement réticent à laisser entrer. , ce qui pourrait constituer un défi pour conserver les injections au réfrigérateur.

«Il est impensable de lancer la campagne de vaccination sans accès territorial, et c’est là que toute réponse humanitaire devient vraiment compliquée», a déclaré Pizarro. «Le régime doit prendre la décision d’autoriser cette aide pour que le programme soit mis en œuvre conformément aux principes humanitaires et sous la direction des agences des Nations Unies sur le terrain».

Pizarro a déclaré que l’opposition souhaitait que toute campagne de vaccination soit surveillée par des partis internationaux ou indépendants. Il a accusé Maduro d’avoir violé un précédent pacte de l’OPS entre son régime et l’opposition de distribuer des équipements de protection pour le personnel médical et des kits de test COVID.

L’équipement est arrivé mais n’a jamais été distribué, tandis que seulement 3 000 des 340 000 kits de test envoyés au Venezuela ont été utilisés, a déclaré Pizarro.

Bien que l’accès du Venezuela au COVAX soit incertain, les préoccupations concernant le vaccin russe se sont quelque peu dissipées cette semaine après qu’un article publié dans The Lancet a déclaré que le vaccin Spoutnik V était efficace à 92%. L’article a fourni les premières données scientifiques disponibles sur Spoutnik V, qui était auparavant considéré par de nombreux médecins vénézuéliens comme un médicament expérimental non testé.

«Jusqu’à cette semaine, il y avait beaucoup d’inquiétude», a déclaré le Dr Huníades Urbina, chef de la Société vénézuélienne de garde d’enfants et de pédiatrie. « Mais maintenant qu’il a été publié dans Lancet, il est très probable qu’il finisse par obtenir l’approbation requise. »

On ne sait pas encore comment le régime prévoit de payer les 10 millions de doses du vaccin russe alors qu’il a des difficultés à payer les 18 millions de dollars requis pour l’installation COVAX. Le gouvernement russe a toujours été un allié proche du Venezuela, concluant un certain nombre d’accords pétroliers et d’armes avec Caracas dans le passé, tout en faisant également don de fournitures médicales pendant la pandémie.

«Acheter directement auprès de la société pharmaceutique au lieu d’utiliser COVAX est bien plus cher», a ajouté Urbina. « Nous craignons donc que si vous ne disposez pas des 18 millions de dollars, il est moins probable que vous soyez disponible pour payer les prix du marché. »