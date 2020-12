Les projets de l’UE sont dans le chaos – Getty Images Europe

Les plans de ratification de l’UE pour l’accord commercial sur le Brexit sont dans le chaos au milieu des luttes intestines entre le Parlement européen et les États membres du bloc.

La rivalité interinstitutionnelle mijotante entre le Conseil et le Parlement a été mise à nu après que de hauts députés eurent fixé dimanche dernier à minuit la date butoir de l’accord commercial Royaume-Uni-UE.

Les diplomates européens des États membres ont clairement indiqué que les négociations se poursuivraient au-delà de la date limite et qu’ils étaient prêts à écarter le Parlement et à «appliquer provisoirement» l’accord, s’il pouvait être convenu avant la date limite de fin d’année.

Contrairement à l’accord commercial, que les députés ont déclaré ne pas pouvoir ratifier avant le 31 décembre à moins d’avoir le texte dimanche dernier, l’application provisoire ne nécessite pas de vote au Parlement européen.

Le 31 décembre est la date limite légale pour la fin de la période de transition et sera le moment où le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière, avec ou sans accord.

Les eurodéputés préféreraient un statu quo sur les dispositions actuelles si un accord est trouvé avant la fin de l’année, ce qui durerait jusqu’à ce que leur processus de ratification soit terminé. Cela pourrait prendre jusqu’en février.

Ce serait en fait une prolongation de la période de transition, qui a été écartée depuis juillet par les deux parties. Grant Shapps, le secrétaire aux transports, a déclaré à la BBC qu’il n’y aurait «absolument pas» de prolongation.

Des sources diplomatiques de l’UE ont déclaré que les eurodéputés avaient des «illusions» de grandeur et ont souligné qu’ils étaient dans leur droit de traité légal d’appliquer provisoirement tout accord.

Les dirigeants des groupes du Parlement européen ont admis qu’ils ne forceraient pas un Brexit préjudiciable sans accord commercial en raison de leur échéance manquée, qui n’a jamais été reconnue par le Royaume-Uni.

Les eurodéputés ont déclaré que l’accord ne serait pas ratifié cette année car il n’y aurait pas assez de temps pour l’examiner correctement.

Ils ont dit qu’ils n’accepteraient pas l’application provisoire de l’accord. Le parlement ne peut rien faire pour l’arrêter, mais il lui sera demandé plus tard de confirmer l’accord dans la nouvelle année.

Les députés ont exhorté la Commission européenne, troisième grande institution de l’UE, à négocier une solution de compromis avec le Conseil. La Commission a refusé de commenter.

Manfred Weber, le chef du Parti populaire européen de centre-droit, a déclaré: «Les jeux politiques de Westminster ont fait perdre trop de temps. Il est désormais impossible pour le Parlement d’évaluer un accord avant la fin de l’année.

Il a dit: «Nous ne tamponnerons aucun texte, c’est trop important. En tant que seul organe européen directement élu, nous ne devons pas précipiter notre décision »

«Les négociations doivent se poursuivre, mais la Commission européenne doit trouver un moyen légal de garantir un démarrage ordonné de 2021 sans mise en œuvre provisoire», a déclaré Iratxe Garcia Perex, la chef du groupe socialiste au parlement.

«Nous resterons des partenaires constructifs. Des procédures alternatives sont possibles. Le Conseil et la Commission devront trouver une voie à suivre », a ajouté M. Weber, qui dirige le plus grand groupe au parlement de Bruxelles et de Strasbourg.

Les négociations commerciales se sont poursuivies à Bruxelles hier. Simon Conveney, le ministre irlandais des Affaires étrangères, a déclaré que les pourparlers n’étaient «pas au bon endroit».