Des lunettes IA plus intelligentes, Orion et une IA qui sonne comme Judi Dench : la nouvelle technologie Meta à surveiller

Des « lunettes les plus avancées que le monde ait jamais vues » aux acteurs qui prêtent leur voix à son IA. Voici ce qui s’est passé lors de l’événement Meta.

Méta a dévoilé de nouvelles lunettes de réalité augmentée (AR) et d’intelligence artificielle (IA) qui pourront parler avec la voix de l’actrice Dame Judi Dench.

La société mère de Facebook a dévoilé une multitude de nouveaux matériels et logiciels lors de sa conférence annuelle Connect à Menlo Park, en Californie, mercredi.

Voici ce que vous avez manqué de l’événement.

Orion

La technologie la plus excitante annoncée est les lunettes dites Orion, qui ressemblent à un ordinateur que vous portez comme une paire de lunettes volumineuses.

Il peut projeter des représentations numériques de personnes et de communications sur le monde réel.

Selon un journaliste de The Verge qui les a testés, les verres pouvaient identifier les ingrédients sur une table pour créer une recette de smoothie et placer correctement les étiquettes sur les ingrédients.

Ils n’ont pas de fils et sont conçus pour peser moins de 100 g, a déclaré le PDG Mark Zuckerberg à une foule de développeurs et de journalistes.

Les lunettes disposent également d’une « interface neuronale au poignet » : elle vous permet d’envoyer un signal de votre cerveau à l’appareil, à l’aide d’un bracelet qui traduit les signaux nerveux en commandes numériques.

Les lunettes ont des capacités d’IA générative (GenAI) similaires à celles des lunettes intelligentes Ray-Ban actuelles de Meta.

Zuckerberg les a qualifiées de « lunettes les plus avancées que le monde ait jamais vues ».

« Les défis techniques pour les réaliser sont insensés », a-t-il ajouté.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été fixée pour le prototype, Zuckerberg l’a qualifié d’« aperçu du futur ».

« Je suis particulièrement enthousiaste de voir le rythme des développements des lunettes intelligentes, qui combinent naturellement un environnement virtuel avec la présence physique en temps réel. C’est un énorme bond en avant par rapport à son prédécesseur », a déclaré l’analyste technologique Paolo Pescatore à Euronews Next.

Mais il a ajouté que les utilisateurs se méfient encore de l’IA et doivent être convaincus de ses mérites et ont besoin d’aide tout au long du parcours.

« C’est un marathon et il n’y a pas de retour en arrière rapide dans cette suprématie visant à posséder l’utilisateur avec l’IA », a-t-il ajouté.

Lunettes intelligentes

En attendant la sortie d’Orion, les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta bénéficient d’une mise à jour.

Les lunettes, lancées l’automne dernier, auront davantage de fonctionnalités d’IA, notamment des rappels et une traduction en direct.

Mise à niveau de Meta AI

Meta a également annoncé qu’il lançait son premier modèle open source capable de traiter à la fois des images et du texte.

Le nouveau modèle, Llama 3.2, pourrait permettre aux développeurs de créer des applications d’IA plus avancées.

Une autre mise à jour de l’IA permettra aux gens d’interagir avec Meta AI en lui parlant et en lui répondant en utilisant les voix de célébrités telles que John Cena, Judi Dench et Awkwafina.

« Nous essayons de construire un avenir plus ouvert, plus accessible, plus naturel et davantage axé sur les relations humaines », a déclaré Zuckerberg.

Une autre mise à jour de l’IA est destinée aux influenceurs, qui leur permet de créer des versions IA d’eux-mêmes, pour interagir avec les fans. Sur la scène principale, une version IA du créateur Don Allen Stevenson III est apparue à l’écran et a répondu à quelques questions comme le ferait le créateur lui-même.

Méta Quête

En ce qui concerne la réalité virtuelle (VR), Meta sortira le nouveau Quest 3S, qui est une version moins chère que son prédécesseur le Quest 3, qui coûte 299 $ (260 €).

Meta a également déclaré qu’il arrêterait de vendre le Quest 2 et le Quest Pro d’ici la fin de l’année.