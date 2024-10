Des lunettes d’IA pour anticiper les chutes : les entreprises se battent pour gagner 1 million de livres sterling pour la technologie sur la démence | Démence

Avec leurs montures en plastique épaisses et leurs branches larges, ces grosses lunettes ressemblent à des spécifications 3D distribuées dans un cinéma des années 1990 – et non au genre de technologie que l’on associe aux prix scientifiques du 21e siècle.

Mais enfilez-les, et c’est le monde réel qui prend une nouvelle dimension.

Conçues pour aider les personnes atteintes de démence, les lunettes présentent aux porteurs un écran devant leurs yeux sur lequel flotte une cible bleue pouvant être dirigée vers des objets.

Le système identifie non seulement des éléments, tels qu’un appareil de cuisine, mais il peut également fournir des informations sur la façon de les utiliser et utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour tirer des leçons des interactions précédentes.

Dotées d’un microphone et de haut-parleurs intégrés, les lunettes peuvent enregistrer et rejouer des souvenirs associés aux objets, tandis qu’une douce voix féminine au rythme écossais interagit avec ceux qui les portent.

Ils font partie des cinq projets à atteindre la finale du prix de longitude pour la démence – un prix d’un million de livres sterling pour une technologie conçue pour aider les personnes souffrant de telles conditions à vivre de manière indépendante.

Nicola Davis du Guardian teste les lunettes. Photographie : Alicia Canter/The Guardian

« Le principe des lunettes… est que vous regardez simplement autour de vous et que l’assistant vous guide tout au long de l’expérience », a déclaré Szczepan Orlins, directeur d’Animorph, l’une des sociétés à l’origine de l’appareil. « Donc, d’une certaine manière, nous essayons de sauter par-dessus les interfaces dont vous avez besoin pour apprendre [to use a] téléphone, et misez simplement sur les moyens naturels.

Même si les appareils sont en cours de développement – ​​les verres semblent plutôt lourds et supportent mal le bourdonnement de la climatisation, par exemple – les attentes sont élevées.

« L’IA présente des opportunités passionnantes pour aider les personnes atteintes de démence à rester actives et indépendantes, leur permettant de rester chez elles le plus longtemps possible. En exploitant la puissance de la technologie, nous pouvons soutenir le rappel de la mémoire et aider les individus à maintenir leurs routines quotidiennes », a déclaré Kate Lee, directrice générale de la Société Alzheimer qui, avec Innovate UK, finance le prix.

Le quintette a été réduit de 24 demi-finalistes qui partageaient auparavant un financement de 1,9 million de livres sterling, chacun des cinq finalistes recevant 300 000 £ supplémentaires pour le développement. Le grand gagnant, qui remportera le prix d’un million de livres sterling, devrait être annoncé début 2026.

Les lunettes fournissent des informations sur la façon d’utiliser les articles ménagers et utilisent l’IA pour tirer des leçons des interactions précédentes. Photographie : Alicia Canter/The Guardian

Parmi les autres finalistes figurent deux équipes derrière différents appareils portables. L’un utilise la technologie des capteurs du terrain de football pour anticiper les chutes, tandis que l’autre collecte des données sur les habitudes quotidiennes des porteurs et les incite à agir lorsqu’ils suivent leurs routines. Si le porteur ne répond pas, l’appareil peut alerter un soignant.

Un autre finaliste a développé un appareil d’assistance à domicile qui combine un écran dans un appareil avec ce qui ressemble à un téléphone traditionnel, permettant entre autres applications des appels vidéo.

Une équipe est également en lice qui a créé un système de surveillance basé sur la confidentialité, ressemblant à une boîte Freeview, installé au domicile de la personne atteinte de démence.

Le Dr Matt Ash, co-fondateur et directeur de la technologie chez Supersense Technologies, qui a développé le dispositif, a déclaré que plutôt que de s’appuyer sur une technologie invasive telle que des caméras ou des microphones, le système utilise un radar pour surveiller l’emplacement et les mouvements des personnes sur plusieurs sites. salles et exploite l’apprentissage automatique – un type d’IA – pour identifier quand quelque chose d’inhabituel se produit.

Il peut ensuite partager des mises à jour rassurantes par SMS, des informations sur les changements ou même des alertes urgentes avec les proches et les soignants. « Nous pouvons observer les tendances et la façon dont les comportements changent à mesure que les symptômes progressent, ce qui permet aux membres de la famille d’intervenir au bon moment, afin qu’ils puissent adapter leurs interventions de soins », a déclaré Ash.

« L’une des fonctionnalités qui trouve vraiment un écho auprès des familles avec lesquelles nous travaillons est cette notification quotidienne le matin indiquant que maman est debout et que le chauffage est allumé dans la maison. »

Supersense Technologies affirme que son système utilise un radar pour surveiller les mouvements des personnes dans plusieurs pièces et exploite l’apprentissage automatique pour identifier quand quelque chose d’inhabituel se produit. Photographie : Alicia Canter/The Guardian

Chaque équipe a travaillé aux côtés de personnes ayant vécu une expérience de démence, fournissant ainsi des commentaires et des informations cruciaux.

« Nous ne voulons pas développer quelque chose dont personne ne veut », a déclaré Ash. « Et nous voulons vraiment répondre à des besoins non satisfaits qui sont réels et ancrés dans la réalité. »

Tris Dyson, directrice générale de Challenge Works, qui gère le prix, a déclaré que l’utilisation de l’IA était particulièrement intéressante, soulignant qu’une telle technologie pouvait apporter des avantages.

« Vous pouvez imaginer que c’est le début de toute une suite de technologies basées sur l’IA qui, là où ces gars-là commencent, d’autres suivront. [and] ce sera vraiment excitant dans cet espace », a-t-il déclaré.