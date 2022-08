Des loyers exorbitants frappent le marché des avions alors que les jets de Boeing dépassent les 300 000 $ par mois

Les plus grandes sociétés de leasing d’avions au monde, comme Air Lease, Avolon et AerCap, qui ont acquis l’activité de leasing d’avions de GE l’année dernière, en récoltent les bénéfices.

Le loyer d’un Boeing 737 Max neuf a augmenté de plus de 20% entre avril 2020 et ce mois de juillet pour atteindre 316 000 dollars par mois, estime le cabinet de conseil en aviation IBA Group. L’Airbus A320neo concurrent a grimpé à 324 000 dollars par mois, en hausse de plus de 14 % par rapport à avril 2020, et le prix le plus élevé depuis avant la pandémie. La version plus grande, l’A321neo, coûtait 375 000 $ par mois en juillet.

Plus de 51% des près de 23 000 avions de ligne à simple et double couloir dans le monde sont détenus ou gérés par des sociétés de leasing, selon le cabinet de conseil en aviation Cirium. Alors que de nombreuses compagnies aériennes possèdent leurs avions, certains transporteurs choisissent de louer des avions à la place ou de combiner les deux.

Les raisons de la location varient et comprennent de faibles cotes de crédit qui augmentent les coûts d’emprunt, et le désir, ou le besoin, de conserver de l’argent, plutôt que de débourser pour acheter de nouveaux avions, qui peuvent coûter plus de 100 millions de dollars chacun au prix catalogue.

Les coûts plus élevés surviennent alors que les compagnies aériennes sont déjà confrontées à une forte inflation, ce qui entraîne des dépenses qui sont généralement répercutées sur les tarifs. Les loyers des avions approchent ou, dans certains cas, dépassent les prix de 2019, et ils devraient encore augmenter. La flambée des prix du pétrole cette année rend les avions plus récents et économes en carburant plus attrayants que les anciens, et des taux d’intérêt plus élevés pourraient également faire grimper les taux de location.

“Vous avez la hausse des taux d’intérêt et la hausse du coût du capital”, a déclaré Mike Yeomans, directeur des évaluations et du conseil chez IBA. “Cela fera grimper les taux de location tout au long de l’année.”

Les dirigeants des sociétés de leasing ont déclaré à CNBC que nombre de leurs clients prolongeaient les baux, avec de nouveaux avions difficiles à trouver.

Steven Udvar-Hazy, président exécutif d’Air Lease, basé à Los Angeles, a déclaré que le taux de prolongation du bail de la société approchait un taux jamais vu de 90% et qu’il se situait généralement entre 65% et 75%.

“Nous constatons de nombreuses prolongations de bail sur des avions que nous prévoyions il y a un an que nous devions recommercialiser”, a déclaré Udvar-Hazy. Cela signifie que l’entreprise n’a pas à se soucier des coûts de transition et cela lui procure un flux de revenus constant.

La tendance est le résultat d’une résurgence des réservations de compagnies aériennes tandis que Boeing et Airbus – qui se remettent toujours d’une accalmie de la demande et de la production au cours des premiers jours de la pandémie ainsi que des problèmes de chaîne d’approvisionnement – ​​sont incapables d’augmenter la production autant qu’ils le souhaiteraient. .

Le trafic mondial de passagers a augmenté de 76% en juin par rapport à l’année précédente, mais est toujours en baisse d’environ 29% par rapport à avant la pandémie, selon les dernières données disponibles de l’Association du transport aérien international.

Hazy a déclaré que les taux d’intérêt devraient grimper et rester élevés pour réduire considérablement la demande de voyages.

Pour l’instant, les compagnies aériennes “regardent maintenant un monde où elles peuvent réellement déployer plus d’avions”, a déclaré Andy Cronin, PDG désigné d’Avolon, basé à Dublin. “Nous assistons définitivement à une pénurie d’avions et à une accélération de la demande au-delà de ce à quoi nous nous attendions à ce stade.”

Cronin a déclaré que les taux de location des Boeing Max et des Airbus A320neo avaient augmenté de 10 à 15 % jusqu’à présent cette année.

Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et les contraintes de main-d’œuvre ont empêché les fabricants d’augmenter leur production. Une partie du problème découle des sanctions imposées à la Russie qui a réduit l’approvisionnement en titane depuis l’invasion de l’Ukraine par ce pays en février.

“Maintenant, nous ne parlons pas de dizaines et de dizaines d’avions, mais vous parlez de cinq à 10 avions que ces clients vont être sans moteurs parce que nous n’avons pas les pièces forgées en titane que nous nous attendions à obtenir cette année “, a déclaré le PDG de Raytheon, Greg Hayes, lors d’un appel aux résultats le mois dernier, faisant référence à l’unité de moteurs Pratt & Whitney du conglomérat.

“Nous y travaillerons, mais cela ne se fera pas sans un peu de douleur pour nos clients.”