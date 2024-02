Des loutres de mer affamées aident à sauver les marais de Californie de l’érosion

WASHINGTON (AP) — Le retour de loutres de mer et leur appétit vorace a aidé à sauver une partie des marais californiens, selon une nouvelle étude.

Les loutres de mer mangent constamment et l’une de leurs collations préférées est le crabe rayé. Ces crabes creusent des terriers et grignotent également les racines des cornichons des marais qui retiennent la saleté en place.

Si rien n’est fait, les crabes transforment les berges des marais « en fromage suisse », qui peut s’effondrer en cas de grosses vagues ou de tempêtes, a déclaré Brent Hughes, écologiste marin à l’Université d’État de Sonoma et co-auteur de la nouvelle étude publiée mercredi. dans la revue Nature.

Les chercheurs ont découvert que le retour des loutres de mer mangeuses de crabes dans un estuaire à marée près de Monterey, en Californie, avait contribué à freiner l’érosion.

DOSSIER – Des loutres de mer se prélassent dans l’eau de l’aquarium de Monterey Bay à Monterey, en Californie, le 26 mars 2018. (AP Photo/Eric Risberg, File)

“Ils n’inversent pas complètement l’érosion, mais la ralentissent jusqu’à atteindre des niveaux naturels”, a déclaré Hughes.

Pendant de nombreuses années, il n’y avait pas de loutres de mer à Elkhorn Slough.

Le commerce des fourrures au XIXe siècle a décimé leur population mondiale qui s’étendait autrefois de l’Alaska à la Californie, en passant par la Russie et le Japon. À un moment donné, il ne restait que 2 000 animaux, principalement en Alaska.

Une loutre de mer est aperçue dans les eaux de l’estuaire d’Elkhorn Slough, dans la baie de Monterey, en Californie, le 19 mai 2019. (Emma Levy via AP) Des loutres de mer sont vues ensemble le long du marécage Elkhorn à Moss Landing, en Californie, le 26 mars 2018. (AP Photo/Eric Risberg, File)

Les interdictions de chasse et les efforts de restauration de l’habitat ont aidé les loutres de mer à retrouver une partie de leur ancienne aire de répartition. Les premiers rapatriés ont été repérés à Elkhorn Slough en 1984. Le programme de l’Aquarium de Monterey Bay visant à élever et à relâcher des loutres de mer orphelines a également accru la population de l’estuaire.

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont analysé les taux d’érosion historiques remontant aux années 1930 afin d’évaluer l’impact du retour des loutres de mer. Ils ont également installé des zones clôturées pour éloigner les loutres de certaines sections de ruisseaux pendant trois ans – ces berges de ruisseaux se sont érodées beaucoup plus rapidement.

Des études antérieures sur le retour des grands prédateurs dans divers habitats – le plus célèbre étant la réintroduction des loups gris dans le parc national de Yellowstone – montrent comment ces espèces maintiennent la stabilité de l’écosystème. Les loups ont réduit le nombre de wapitis et d’orignaux qui se nourrissaient de jeunes arbres et ont ralenti l’érosion des berges des rivières.

De nombreuses études antérieures reposaient sur des observations, mais la conception des dernières recherches ne laissait aucun doute quant à l’impact des loutres de mer, a déclaré Johan Eklöf, un biologiste marin de l’Université de Stockholm qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Dans cette photo d’archive du 15 janvier 2010, une loutre de mer est vue à Morro Bay, en Californie. Le retour des loutres de mer dans un estuaire de Californie a contribué à restaurer l’écosystème en contrôlant le nombre de crabes fouisseurs – une collation préférée des loutres de mer – qui provoquer l’érosion des marais. (Photo AP/Reed Saxon, dossier)

D’autres recherches ont montré que les loutres de mer aident les forêts de varech repousser en contrôlant le nombre d’oursins qui grignotent le varech.

Les loutres de mer « sont d’incroyables découvreuses et mangeuses », a déclaré Brian Silliman, écologiste côtier de l’Université Duke et co-auteur de la dernière étude.

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.