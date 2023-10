TOKYO — Au milieu des paysages tranquilles du Japon, où les hurlements obsédants des vrais loups se sont tus dans les échos du passé, un son étrangement familier résonne désormais.

“Tu ne t’en sortiras pas comme ça !” prévient le loup synthétique d’une voix humaine glaçante à 60 décibels.

Son cou mécanique pivote, un mouvement semblable à celui d’une créature vivante scrutant son territoire. Mélange de technologie et de tradition, il est conçu non pas pour tromper les humains, mais pour terrifier les parasites potentiels.

Une évolution en matière de défense, Monster Wolf, aux proportions réalistes et aux yeux LED rouges brillants, apparaît comme un témoignage de l’ingéniosité humaine. Elle se pose en gardienne à la croisée de la technologie et de la tradition, confrontée aux intrusions de la faune sauvage dans les domaines humains. Au-delà de son rôle d’épouvantail du XXIe siècle, Monster Wolf s’érige en symbole d’adaptation à un monde, offrant une réponse moderne à des défis séculaires.

Ohta Seiki

Alors que le Japon fait face aux conséquences de la diminution des prédateurs naturels, le pays constate une invasion croissante d’animaux – comme les cerfs, les sangliers, les singes et les ours – sur les territoires humains. Les cerfs et les sangliers, en particulier, peuvent faire des ravages dans les produits agricoles, tandis que les rencontres entre humains et singes ou ours peuvent dégénérer en affrontements dangereux.

“Cela a été un succès”, confirme Yuji Ohta, d’Ohta Seiki, l’esprit innovant derrière ce gardien non mortel du 21e siècle.

Ohta se vante de sa création : « Jusqu’à présent, personne n’a remis en question son efficacité et nous n’avons pas non plus été confrontés à des retours dus à l’insatisfaction. »

Environ 180 Monster Wolves ont été déployés à travers le pays, a déclaré Ohta à ABC News. Leur tâche première ? Présentant un formidable moyen de dissuasion, quoique artificiel, pour ces créatures et comblant le vide laissé par leurs ennemis naturels disparus. Selon Ohta, Monster Wolf peut être utile sur les terrains de golf, à proximité des entrées d’autoroute et des passages à niveau.

“Je pense qu’il est beaucoup plus rentable de menacer avec une machine et de l’éloigner du village que de dépenser beaucoup de gens pour l’exterminer”, a déclaré Ohta.

Ohta Seiki

Mais le succès des bêtes bioniques pourrait être confronté à certains défis, a déclaré à ABC News le zoologiste Nobuyuki Yamaguchi de l’Université de Malaisie à Terengganu.

“Bien que les lumières et les bruits soudains puissent effrayer la faune, de nombreux animaux apprennent et s’adaptent. Une fois qu’un segment important d’une espèce se rend compte de l’absence de danger réel, son effet dissuasif peut diminuer.”

La réaction de panique des animaux dans une vidéo fournie par les créateurs de Monster Wolf en train de s’envoler semble impliquer que le regard du loup, la gueule ouverte et les crocs, peut transcender les barrières de communication entre l’ordinateur et l’animal. Cependant, aucun ours ni aucun autre animal de l’archipel japonais n’a jamais croisé de loup au cours de sa vie.

“Pour la faune, nous, les humains, sommes les monstres les plus effrayants, bien plus que le puissant lion !” dit Yamaguchi. “C’est la beauté de l’évolution que certaines de nos réactions se soient formées au cours de notre évolution. Les ours bruns et les loups ont évolué presque les uns à côté des autres, et par conséquent, l’ours brun “sait” peut-être ce qu’est le loup, et vice versa. “

Ohta pense également que la faune japonaise a instinctivement peur du loup. Parmi les sons du répertoire de Monster Wolf figurent des coups de feu, des hurlements et des aboiements de chiens. Il dit que le repositionnement périodique de Monster Wolf ralentira l’habitude des animaux à sa présence.

Le design de Monster Wolf, utilisant un masque d’homme-loup produit en série, a suscité des rires et des critiques légères de la part du public japonais. Mais l’éclat du Monster Wolf réside peut-être dans son équilibre : il est conçu de manière suffisamment convaincante pour dissuader les parasites, mais conserve un élément d’artifice théâtral, garantissant que les humains ne sont pas trompés. C’est une fusion de technologie et de tradition.

Le robot déguisé en loup a attiré l’attention internationale, avec des demandes provenant d’une dizaine de pays, a indiqué la société. Monster Wolf pourrait-il être une solution contre les chacals en maraude dans les zones rurales d’Afrique du Sud ou contre les ours qui parcourent les déchets en Alaska ?

“Même si l’intérêt mondial est encourageant, le Monster Wolf nécessite des installations spécifiques sur site”, a déclaré Ohta à ABC News. “Pour l’instant, nous ne sommes pas préparés pour des déploiements internationaux.”

Monster Wolf a non seulement attiré l’attention, mais a également suscité un intérêt plus large pour l’exploration de nouvelles approches face aux défis posés lorsque la faune se rapproche pour le confort humain.

Ohta est optimiste quant aux avancées potentielles.

« Nous sommes ravis de collaborer avec des entreprises automobiles et des établissements universitaires de premier plan pour lancer la prochaine évolution de Monster Wolf », déclare Ohta.

Sa vision inclut une navigation autonome compatible GPS, permettant à la sentinelle non seulement de dissuader les intrus, mais aussi de patrouiller de manière proactive les zones sensibles sujettes à l’empiétement de la faune.

“Lorsque les capteurs détectent des animaux, Monster Wolf les poursuit et les repousse.”