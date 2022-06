Des lois centenaires pourraient déterminer où l’avortement est légal

Mme Whitmer a juré d’opposer son veto à une législation qui restreindrait l’avortement. La législature du Michigan a une majorité républicaine mais pas assez grande pour être susceptible d’annuler un veto.

Il existe également une interdiction pré-Roe en Virginie-Occidentale, mais les experts ont déclaré qu’il n’était pas clair si cette loi ou de nouvelles lois d’État qui imposent moins de restrictions à l’avortement entreraient en vigueur. Le procureur général de l’État, Patrick Morrisey, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il “fournirait bientôt un avis juridique à l’Assemblée législative sur la manière dont elle devrait procéder pour sauver autant de vies de bébés qu’il est humainement et légalement possible”.

L’Arizona, l’Alabama et la Caroline du Nord ont également des lois sur l’avortement plus anciennes, mais des restrictions plus récentes adoptées dans ces États pourraient avoir préséance, comme une interdiction totale de l’avortement qui est devenue loi en Alabama en 2019 mais a été remplacée par Roe jusqu’à maintenant.

Dans le Wisconsin, les deux parties se préparent à des poursuites et à des batailles politiques pour savoir si l’interdiction de l’avortement, qui est inapplicable depuis que Roe v. Wade a légalisé l’avortement en 1973, entraînera des poursuites.

“L’avenir de cette ancienne loi sera déterminé par nos tribunaux d’État et notre système politique d’État”, a déclaré Mike Murray, vice-président du gouvernement et des affaires extérieures de Planned Parenthood of Wisconsin. “Sur le plan pratique, il y aura des litiges demandant des éclaircissements à nos tribunaux d’État sur le caractère exécutoire ou non de la loi de 1849.”

Actualisé 25 juin 2022, 3 h 46 HE

Gracie Skogman, directrice législative de Wisconsin Right to Life, a déclaré qu’elle espérait que la loi de 1849 “est applicable et sauve des vies ici dans le Wisconsin, mais nous nous attendons également à ce qu’il y ait des contestations judiciaires”. Vendredi, l’organisation a déclaré que “le Wisconsin est en position de force pour défendre la vie à naître en raison de notre statut pré-Roe”.