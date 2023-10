Des logements pour les travailleurs sont prévus à Ishpeming | Actualités, Sports, Emplois

ISHPEMING — De nouveaux logements pour les travailleurs pourraient voir le jour au centre-ville d’Ishpeming.

Les conseillers ont entendu la première lecture d’un projet de développement de logements dans les immeubles Anderson et Nicolet Bank sur la rue Main lors de la réunion ordinaire du conseil municipal d’Ishpeming mercredi.

Le directeur municipal Craig Cugini a déclaré que le propriétaire de l’immeuble Anderson essayait de trouver quelqu’un pour acheter ou développer la propriété. Cugini a déclaré que le propriétaire de l’immeuble de la Banque Nicolet cherchait un partenaire pour devenir propriétaire de l’immeuble et lui louer l’espace de la banque.

Cela pourrait donner lieu à 24 appartements d’une ou deux chambres entre les deux bâtiments. S’il est approuvé, le promoteur devra soumettre une demande à la MI State Housing Development Authority et demander un crédit pour le logement à faible revenu. Pour que cela se produise, la ville devrait approuver un paiement tenant lieu d’impôts, ou ordonnance PILOTE, qui permet au promoteur de payer un pourcentage des loyers résidentiels perçus au lieu de l’impôt foncier de la ville.

Cugini a déclaré avoir parlé avec le directeur du MSHDA qui est « très excité » sur le projet proposé.

« Ils essaient de tout faire dans l’État du Michigan pour améliorer le logement », dit Cugini. « Ils sont ravis de voir une candidature de la ville d’Ishpeming. »

CJ Felton, directeur du développement des ressources et des communications du Community Housing Network, une organisation à but non lucratif basée à Troy, était présent pour répondre aux questions sur le projet.

Il a déclaré que pour pouvoir vivre dans les appartements proposés, le revenu annuel d’une personne seule serait plafonné à 34 000 dollars et un couple avec un enfant pourrait gagner jusqu’à 51 000 dollars par an. Les appartements d’une chambre coûteraient 750 $ par mois et les appartements de deux chambres coûteraient entre 950 $ et 1 000 $, selon le taux du marché.

Le pourcentage proposé du PILOTE a également été discuté.

« Nous sommes potentiellement en négociation avec la ville pour prendre 4 % de nos loyers nets » » dit Felton. « Cela signifie que la première année, environ 7 100 $ de taxes totales provenant des deux bâtiments. Les espaces commerciaux paieront des taxes ad valorem.

Un leader communautaire s’est prononcé en faveur d’un éventuel plan de logement pour l’immeuble Anderson.

«Je tiens à vous encourager tous fortement à soutenir ce processus.» » a déclaré David Aeh, président de la Société historique de la région d’Ishpeming et président du DDA. « Plus il y a de gens qui vivent au centre-ville, mieux c’est. Plus il y a de monde, cela augmente la sécurité (et) le dynamisme. Les gens font leurs achats dans les différents commerces et utilisent les services dont nous bénéficions au centre-ville.

La conseillère Renelle Halverson s’est dite préoccupée par une éventuelle réduction des revenus de taxes foncières de la Ville.

«J’adorerais emménager si je possédais une entreprise libre d’impôt et que je n’avais pas à payer de recettes fiscales. Cela représente une grande partie, en tant que résident, de ce que je paie, et je ne suis pas vraiment sûr d’être à l’aise avec la perte de ces recettes fiscales et je ne comprends pas comment nous allons voir cet argent des impôts augmenter. devant, » » dit Halverson. « Je comprends qu’il s’agit de développement, cela va attirer des gens, mais les entreprises sont censées s’installer dans notre développement du centre-ville pour augmenter notre assiette fiscale et améliorer la ville entière autour d’elles. Ce qui m’inquiète, c’est combien d’années plus tard nous dirons que nous perdrons nos recettes fiscales.

Felton a souligné dans sa présentation que les espaces commerciaux seraient facturés selon les taux d’impôt foncier actuels de la ville.

La conseillère Lindsay Bean a reconnu que la ville pourrait subir une perte financière si elle ne percevait pas la totalité des recettes fiscales sur les propriétés, mais a souligné que la perte serait compensée en partie par les résidents des appartements, qui soutiendraient les entreprises du centre-ville.

« Ils vont soutenir, quel que soit leur revenu, la pharmacie d’à côté, Buck’s Restaurant, parce qu’ils vont y aller prendre le petit-déjeuner et le café, ils vont à la quincaillerie parce que c’est de l’autre côté de la rue, ils iront à la bibliothèque parce qu’ils peuvent s’y rendre à pied, ils iront à pied jusqu’à une épicerie et tous les enfants qui vivent dans l’un de ces immeubles iront à l’école à pied, et ils à un pâté de maisons et demi du service de police », » dit Bean. « J’ai entendu des inquiétudes concernant l’implantation d’unités résidentielles dans un centre-ville et je pense simplement qu’en particulier ces deux bâtiments, avec le plan que vous nous avez donné, semblent être une bonne proposition pour la ville d’Ishpeming et c’est un très bon endroit. pour que ces gens vivent.

Le conseil a voté à l’unanimité pour déplacer l’ordonnance en deuxième lecture qui aura lieu le mercredi 8 novembre.

Claudia Demarest, résidente d’Ishpeming, s’est prononcée en faveur de la proposition. Elle a dit qu’elle pensait que c’était un « bonne affaire. »

L’intégralité de la réunion peut être visionnée sur YouTube à l’adresse cityofishpemingmi987.

Dreyma Beronja peut être contactée au 906-228-2500 ext. 548. Leur adresse électronique est [email protected].







