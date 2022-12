Des logements avec services de soutien et des logements locatifs abordables prévus pour le quartier Rutland de Kelowna

Okanagan Metis and Aboriginal Housing Society (OMAHS) envisage de construire deux immeubles d’appartements locatifs sur Kneller Road à Rutland.

Le conseil municipal a examiné les projets lors de sa réunion du 5 décembre.

Un projet pour les 115 et 175 Kneller Rd. est un immeuble de cinq étages et de 48 logements. Il contiendrait deux studios, 24 unités d’une chambre et 22 unités de deux chambres.

Parmi ces appartements, 33 seraient des logements abordables hors marché ou à loyer indexé sur le revenu qui seraient offerts à des tarifs inférieurs aux loyers du marché.

Le reste des logements serait loué au prix du marché. Les unités non marchandes seraient garanties par un accord d’exploitation avec BC Housing (BCH), qui est une condition pour recevoir le financement de BCH pour le projet.

L’OMAHS exploite également un développement de maisons en rangée et un appartement à proximité.

Le deuxième projet est proposé pour 175 Kneller, 235, 239 Kneller Rd., et 1161 Kneller Crt. Le bâtiment de quatre étages contiendrait 40 logements avec services de soutien ainsi que des bureaux.

“Je suis heureux de voir cela”, a déclaré le conseiller. Mohini Singh. “Notre ville a besoin de logements avec services de soutien et je suis tout à fait en faveur de cela.”

Conseil municipalVille de KelownaDéveloppeursdéveloppementAutochtones