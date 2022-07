Des logements abordables pour les travailleurs de l’hôtellerie de Revelstoke

Un nouveau complexe d’habitation au 297, rue Humbert vise à fournir des logements abordables aux résidents actuels et futurs de Revelstoke dont le travail aide la communauté à prospérer.

Le tout nouveau complexe a célébré une cérémonie d’inauguration le 28 juillet et est le fruit du partenariat entre BC Housing, Columbia Basin Trust (CBT), la ville de Revelstoke et la Revelstoke Community Housing Society (RCHS).

L’objectif du projet était d’approvisionner les personnes et les couples à revenu moyen ou faible qui travaillent dans l’industrie hôtelière, que le maire de Revelstoke, Gary Sulz, a qualifiée de « colonne vertébrale de l’économie locale ».

“C’est un honneur pour notre communauté de dire que nous faisons ce que nous pouvons faire pour aller de l’avant”, a déclaré Sulz lors de son discours lors de l’événement d’ouverture.

Le projet a été réalisé par Absolute Contracting, le plus grand constructeur de maisons et entrepreneur général de Revelstoke.

Le bâtiment abrite 24 unités d’une chambre, équipées d’un coin cuisine-séjour, d’une chambre séparée et d’une salle de bain. L’emplacement offre un accès proche à une épicerie, à des parcs, à l’hôpital et à Revelstoke Mountain Resort.

Randy Driediger, président du RCHS, a ajouté que non seulement les unités sont un atout pour ceux qui souhaitent déménager à Revelstoke d’ailleurs, mais aussi pour ceux qui vivent actuellement dans des espaces de vie surpeuplés dans la communauté. Sortir les locataires uniques des ménages partagés offre une opportunité aux familles qui recherchent un logement plus spacieux.

Le gouvernement provincial et le CBT ont accordé une subvention d’environ 4,8 millions de dollars pour le projet dans le cadre de l’entente d’investissement dans le logement abordable du bassin du Columbia.

Ce bâtiment fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique visant à construire 114 000 logements dans toute la province. Ils sont actuellement dans la sixième année de ce plan.

Chaque unité sera louée 1 150 $ par mois, ce qui, selon BC Housing, est inférieur au taux moyen du marché à Revelstoke.

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement, un logement est abordable lorsqu’il coûte moins de 30 % du revenu avant impôt d’un ménage.

Dans une étude de 2018, complétée par l’Indice canadien du logement locatif, 43 % des ménages de Revelstoke consacraient plus de 30 % de leur revenu au loyer et aux services publics, et 21 % dépensaient plus de la moitié de leur revenu.

Le salaire vital déclaré pour les résidents de Revelstoke en 2021 était de 19,51 $, une augmentation de 3,23 % par rapport au salaire vital déclaré en 2019 de 18,90 $. Le salaire minimum actuel en Colombie-Britannique est de 15,65 $ l’heure.

En supposant une semaine de travail de 40 heures, une personne qui gagne le salaire minimum gagnerait un salaire annuel d’environ 31 000 $, dont 30 % correspond à 9 300 $.

Suite au processus de candidature des locataires via RCHS, les premiers locataires devraient emménager dans l’immeuble le 1er septembre 2022.

