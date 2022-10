Des livres sur l’empire et la crise des migrants en lice pour le prix Baillie Gifford

La liste restreinte annoncée lundi comprend le percutant «Legacy of Violence: A History of the British Empire» de la professeure de Harvard Caroline Elkins et «My Fourth Time, We Drowned: Seeking Refuge on the World’s Deadliest Migration Route» de la journaliste irlandaise Sally Hayden.

Ils sont la véritable histoire de l’Holocauste de Jonathan Freedland “The Escape Artist: The Man Who Broke Out of Auschwitz to Warn the World”; « The Restless Republic : Britain Without a Crown » d’Anna Keay, qui retrace la brève période de la Grande-Bretagne en tant que république au XVIIe siècle ; «Une femme chanceuse: l’histoire d’un médecin de campagne» de Polly Morland; et la biographie poétique de Katherine Rundell “Super-Infinite: The Transformations of John Donne”.