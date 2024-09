Des livres gratuits sont distribués dans les librairies de Calgary samedi

Les livres gratuits n’ont pas duré longtemps dans une librairie Chapters samedi matin.

Il y avait une longue file d’attente devant Chapters/Indigo à Signal Hill samedi, alors que les patients amateurs de livres faisaient la queue en attendant d’avoir une chance de recevoir un livre gratuit.

La chaîne de librairies offre 10 000 livres samedi, tous issus des choix d’Heather qui l’ont le plus inspirée dans sa vie.

Parmi les titres figurent The Kite Runner de Khaled Hosseini, Braiding Sweetgrass de Robin Wall Kimmerer, The Book of Longings de Sue Monk Kidd et The Glass Castle de Jeannette Walls.

« Ce concours vise à célébrer les livres qui créent un impact durable et à encourager les amateurs de livres canadiens à partager les livres qui les ont inspirés au fil des ans », indique un communiqué de presse.

« Rien n’a le pouvoir de nous inspirer comme un livre, et les livres que nous aimons le plus nous ont souvent été recommandés par un ami ou un être cher », poursuit-il.

« Inspirer l’amour de la lecture a toujours été au cœur de la mission d’Indigo », a-t-elle ajouté. « En offrant à chaque Canadien la chance de se procurer un livre gratuit, l’entreprise vise à susciter la passion de la lecture chez un nombre croissant de personnes, en les encourageant non seulement à se plonger dans un classique instantané, mais aussi à partager leurs titres préférés avec les personnes qui comptent pour eux. »

À 11 heures, tous les livres gratuits du libraire de Signal Hill avaient été réservés, selon une source de CTV News.

Des livres gratuits sont disponibles dans tous les magasins Indigo, Chapters ou Coles le samedi.