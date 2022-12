Des lionceaux sauvés de la guerre en Ukraine trouvent refuge dans le Minnesota

Les oursons, un jeune mâle appelé Taras et trois femelles – Stefania, Lesya et Prada – ont atterri aux États-Unis mardi après un vol de neuf heures depuis la Pologne, où ils avaient été pris en charge ces dernières semaines par un zoo local depuis leur plumage. du conflit par des groupes de protection des animaux.

Tammy Thies, qui a fondé le sanctuaire, au nord de Minneapolis, il y a plus de deux décennies, a déclaré que son organisation s’était occupée de 300 grands félins au fil des ans et était “extrêmement consciente du traumatisme que subissent de nombreux grands félins dans le monde”.

Un refuge en Ukraine a sauvé des centaines de chats et de chiens – et un lion

Les zoos et les centres de sauvetage à travers l’Europe ont ouvert leurs portes à de nombreux animaux sauvés d’Ukraine, mais au moment du sauvetage des petits, ils fonctionnaient à pleine capacité, selon le groupe de protection sociale. Les lions peuvent vivre plus de 20 ans et leur entretien coûte environ 10 000 dollars par an, selon Thies.