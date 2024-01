Des lignes téléphoniques anonymes dans les écoles préviennent certaines violences armées, selon une étude : coups de feu

basculer la légende Michael M. Santiago/Getty Images

Michael M. Santiago/Getty Images

“Si tu vois quelque chose, dis quelque chose.”

Ce n’est pas seulement un slogan pour les stations de métro et les aéroports.

C’est aussi un concept adopté par le Dites quelque chose Système de signalement anonymelancé par l’association à but non lucratif Fondation Promesse Sandy Hook. Les écoles de 23 États ont mis en place une ligne d’information anonyme au service de plus de 5 millions d’élèves de la 6e à la 12e année. L’idée est de signaler les comportements inhabituels ou les actes potentiels de violence armée de la part d’autres élèves.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Pédiatrie Mercredi, nous avons évalué la ligne de dénonciation telle qu’elle était utilisée par un État du sud-est – la Caroline du Nord – pour voir dans quelle mesure elle réussissait à détecter les menaces liées aux armes à feu.

Les chercheurs ont découvert que plus de 18 000 informations avaient été soumises au système de signalement anonyme, connu sous le nom de SS-ARS, au cours des quatre années étudiées, de 2019 à 2023.

“Ce que nous avons constaté, c’est que 10 % des informations font référence à une arme à feu”, explique Élyse Thulin, professeur adjoint à l’Institut pour la prévention des blessures par arme à feu de l’Université du Michigan et auteur principal de l’étude. “Les jeunes se tournent donc vers le SS-ARS pour soumettre des informations sur des situations qui peuvent être très risquées.”

La recherche est urgente car la violence armée a été la principale cause de décès des enfants et des adolescents aux États-Unis depuis 2020, date à laquelle il a dépassé les accidents de voiture.

Bien que les conseils relatifs aux armes à feu observés dans l’étude incluent également des préoccupations concernant l’intimidation, les conflits interpersonnels et le suicide, 38 % concernaient d’éventuelles fusillades dans les écoles et près d’un quart concernaient la vue ou la connaissance d’une arme.

Une analyse distincte des données par la Sandy Hook Promise Foundation montre que les conseils et les interventions qui ont suivi ont permis d’éviter six fusillades planifiées dans des écoles au cours des quatre années.

Les conseils et les suivis ont également permis d’éviter 38 cas de violence scolaire et plus de 100 suicides planifiés. Ils ont également donné lieu à plus de 1 000 interventions en matière de santé mentale.

Thulin explique que le système est plus qu’une simple ligne téléphonique. Cela commence par former une communauté scolaire, y compris les élèves et le personnel, à identifier les signes de violence potentielle et d’automutilation. Les étudiants peuvent ensuite signaler de manière anonyme une menace potentielle via une application, un numéro de téléphone ou un site Web.

“Les jeunes ont un point de vue particulièrement important”, déclare Thulin. “Ils en savent souvent beaucoup plus que les adultes sur ce qui se passe dans leurs relations et dans leur communauté scolaire.”

Ils sont donc souvent les premiers à remarquer un comportement inquiétant ou une menace potentielle.

Thulin dit que lorsqu’un étudiant signale quelque chose à la ligne d’information, l’information est adressée à des conseillers de crise qualifiés au niveau du centre. Centre de crise de Sandy Hookqui dessert tout le pays et est ouvert 24h/24 et 7j/7 toute l’année.

“Ces personnes sont formées pour trier les pourboires en direct”, explique Thulin. ” Les adolescents peuvent effectivement avoir une conversation en direct avec un conseiller du centre de crise. Et le rapport moyen ou le temps de réponse moyen est inférieur à une minute. ”

Les conseillers de crise dialoguent avec le pronostiqueur pour obtenir autant d’informations que possible, déterminent s’il peut y avoir une menace immédiate pour la sécurité de quiconque, puis informent le personnel scolaire concerné du niveau d’intervention nécessaire.

Si l’information concerne une menace imminente, ils font également appel aux forces de l’ordre locales et éventuellement à une équipe médicale d’urgence.

“Nous avons constaté que 50 % du temps, les pointes contenant une arme à feu nécessitaient une intervention urgente”, explique Thulin. C’est nettement plus élevé que pour les pourboires non liés aux armes à feu.

Thulin et ses collègues ont choisi d’étudier un État où la ligne téléphonique d’information est disponible dans tous les districts scolaires. Ils n’ont pas nommé l’État dans leur recherche, car ils craignaient que la connaissance de l’étude en cours puisse influencer la volonté des étudiants à utiliser la ligne de dénonciation. D’autres sources, y compris la Fondation Sandy Hook Promisesuggèrent qu’il s’agit de la Caroline du Nord.

Beverly Kingstonqui dirige le Centre d’étude et de prévention de la violence à l’Université du Colorado à Boulder, n’a pas été impliqué dans l’étude et affirme que ses conclusions sont encourageantes.

“Cela démontre que les systèmes de signalement anonyme peuvent être une intervention ou une stratégie utile et pratique pour lutter contre la violence armée et d’autres comportements préoccupants”, a déclaré Kingston à NPR.

Kingston, qui soutient la ligne d’information anonyme pour les jeunes du Colorado, a appelé Safe2Tellaffirme que ces résultats surviennent à un moment où la violence armée est devenue un problème majeur de santé publique.

Selon un nouveau rapport du National Institute for Health Care Management Foundation, plus de 42 000 personnes sont mortes de blessures liées aux armes à feu en 2023.

« Dans un pays qui possède un niveau d’armes à feu comparable à celui que nous possédons, nous avons besoin de rapports anonymes », déclare Kingston. “C’est un système qui devrait être partout.”

Kingston considère ces conclusions comme une mesure concrète que l’État peut prendre sur une question qui est trop souvent coincée dans une politique polarisante. “Il y a beaucoup de désespoir, les gens pensent que nous ne pouvons rien faire pour prévenir la violence”, dit-elle. “Et nous pouvons faire tellement de choses.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez envisagez de vous suicider ou êtes en crise, appelez ou envoyez un SMS au 988 pour joindre la ligne de vie Suicide & Crisis.