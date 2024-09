Des lignes épurées et des vues sur la forêt dans ce bâtiment emblématique du milieu du siècle à 2,5 millions de dollars à Vancouver

Prix : 3 390 000 $ CA (environ 2 498 737 $ US)

De l’agent: « La résidence Anderson est un trésor de Ron Thom d’architecture significative inspirée de Frank Lloyd Wright. Elle dispose d’un superbe salon avec des plafonds voûtés, des fenêtres à imposte et des boiseries exceptionnelles, le tout magnifiquement ancré par une cheminée en béton surdimensionnée. La cuisine rénovée avec goût conserve la vision créative de Thom tout en s’adaptant à la vie contemporaine. Des fenêtres en ruban s’étendent dans toute la maison, offrant une connexion avec le paysage avec un étang relaxant de Streamworks Designs. La spacieuse chambre principale s’imprègne de la vue sur le jardin et des doux sons de Vinson Creek. Le rez-de-chaussée comprend une salle familiale et trois grandes chambres » . «