Des lignes électriques abattues, provoquant un accident sur Westside Road – Kelowna Capital News

Un conducteur est sorti indemne après que des câbles tombés ont provoqué un accident de voiture dans le pâté de maisons 8000 de Westside Road mardi matin.

Une maison modulaire surdimensionnée a été remorquée avant 6 heures du matin le 25 octobre et a heurté l’un des fils en surplomb, tirant un poteau électrique vers le bas du côté est de Westside Road, a déclaré Shawn Barnes, chef adjoint des pompiers de North Westside Fire Rescue.

Le véhicule se dirigeait vers le nord et a pris la ligne du côté ouest en traversant la route.

“Quelqu’un conduisait vers le sud ce matin pour aller travailler et le camion a fait une embardée pour manquer le fil, est entré dans le fossé et est monté dans la banque”, a déclaré Barnes à The Morning Star. “Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avions des fils de l’autre côté de la route, nous avons donc fermé la route jusqu’à ce que l’hydroélectricité arrive et nous avons ouvert la circulation en alternance, puis nous avons recommencé à circuler.”

Barnes a déclaré que l’incident avait pris environ deux heures pour être éclairci. Il a dit qu’il n’y avait pas eu de blessés à la suite de l’accident, mais que le conducteur était “un peu secoué”.

Brendan Shykora

City of West Kelownaaccident de véhicule à moteurVernon