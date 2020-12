Après que 18 États dirigés par les républicains aient soutenu le Texas dans la contestation des procédures électorales présidentielles dans quatre États swing, 22 juridictions dirigées par des démocrates se sont rangées du côté des accusés et les médias sociaux ont bourdonné à propos d’une deuxième «guerre civile» américaine.

Il y a eu une vague d’activité au dossier 22O155 de la Cour suprême des États-Unis jeudi, alors que le Michigan, la Géorgie, la Pennsylvanie et le Wisconsin ont répondu à la plainte du Texas, l’Ohio a déposé un mémoire déroutant ne soutenant apparemment ni l’un ni l’autre, un certain nombre de législateurs ont également cherché à se joindre à l’affaire. , le tout avant que les juridictions dirigées par les démocrates ne déposent leur propre amici curiae bref.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a demandé au tribunal de bloquer les sièges des électeurs des quatre États swing, arguant qu’ils ont usurpé le pouvoir que la Constitution donne aux législateurs pour modifier les règles électorales et les rendre vulnérables à la fraude. Le président Donald Trump, qui cherche lui-même à se joindre au procès au Texas, s’est plaint que les États aient indûment déclaré le démocrate Joe Biden vainqueur.

Aussi sur rt.com 106 législateurs républicains soutiennent le procès Texas SCOTUS contre la conduite électorale « inconstitutionnelle »

Alors que les quatre États ont soumis leurs réponses jeudi à la date limite fixée par la Cour à 15 heures, les juridictions dirigées par les démocrates ont mobilisé des troupes juridiques pour leur défense. Le procureur général du district de Columbia, Karl Racine, a dirigé la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, Hawaï, l’Illinois, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, la Caroline du Nord, l’Oregon, le Rhode Island, le Vermont, la Virginie , Washington – et les territoires des îles Vierges américaines et de Guam – dans le mémoire d’amicus demandant le rejet de l’affaire Texas.

Prochaine mise à jour (TX v. PA): Le District de Columbia, au nom de 22 États et territoires, a déposé un mémoire d’amici curiae. Vraisemblablement, à l’appui des défendeurs. Le champ de bataille est dessiné. – Joe Nierman (Parler: @JoeNierman) (@NiermanJoe) 10 décembre 2020

Le démocrate amici a fait valoir que «Tribunaux d’État et acteurs locaux» devrait pouvoir «Interpréter et mettre en œuvre la loi électorale de l’État» comme les états ont besoin «Capacité souveraine d’accueillir en toute sécurité les électeurs à la lumière d’urgences telles que [Covid]-19. »

Ci-joint la carte suivante affichant le cas Texas SCOTUS: 1) Tous les États, en rouge, qui ont déposé des mémoires à l’appui de TX. 2) Tous les États, en bleu, qui ont déposé des mémoires à l’appui de WI, MI, PA et GA. 3) Les défendeurs dans l’affaire, WI, MI, PA et GA, sont en jaune. pic.twitter.com/MvfwrlQFrp – Stephen DP White (@StephenDWhite) 10 décembre 2020

Ce que le Texas veut «Les systèmes de gouvernement des États renversés» ils ont fait valoir, ajoutant que leur « Expériences avec des méthodes sûres et sécurisées de vote par courrier » expliquera pourquoi le cas doit être rejeté.



Jusqu’à présent, un total de 18 États dirigés par les républicains ont déposé des mémoires d’amicus pour soutenir le Texas. Jeudi, six d’entre eux – Missouri, Arkansas, Louisiane, Mississippi, Caroline du Sud et Utah – ont demandé à « intervenir, » c’est-à-dire rejoindre directement l’affaire.

Aussi sur rt.com 17 États déposent un dossier SCOTUS soutenant le défi du Texas à la « victoire » de Biden en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin

Pris au milieu de cette guerre juridique entre les États, il y avait une motion étrange de l’Ohio AG Dave Yost, un républicain. Officiellement « En faveur d’aucune des parties, » Yost a en fait soutenu que l’affaire du Texas devrait être rejetée, mais que les neuf juges devraient «rendre une décision sur la signification de la clause électorale le plus tôt possible».

« L’importance des doutes constitutionnels du public, cependant, est dérisoire par rapport à l’importance des préoccupations du public concernant l’équité fondamentale », Yost a argumenté, dans un étrange tour de sens juridique.

Alors que l’Arizona a déposé un mémoire d’amicus distinct en faveur du Texas plus tard mercredi, pendant une grande partie de la journée, les médias grand public américains ont parlé « 17 états » impliqué dans le différend. Sans surprise, les démocrates en colère ont conduit des tendances Twitter telles que #SeditiousSeventeen, dénonçant les plaignants pour vouloir « renverser » l’élection et attiser le prochain « guerre civile. »

Aussi sur rt.com ‘GUERRE CIVILE’? Les démocrates indignés par un tiers des États américains contestant l’élection de Biden à la Cour suprême

Seuls les avocats combattent cela « guerre, » jusque là. Pour ce que ça vaut, le pays semble aussi divisé qu’il l’était en 1861-1865, lorsque onze États ont tenté de faire sécession suite à l’élection d’Abraham Lincoln. Jeudi, seuls six États américains n’avaient pas officiellement pesé sur le différend: l’Alaska, l’Idaho, l’Indiana, le Kentucky, le New Hampshire et le Wyoming.

Le Texas a demandé à la Cour suprême d’accélérer la procédure et d’entendre l’affaire dès le vendredi 11 décembre, affirmant que si aucune mesure n’est prise, les quatre États siégeront aux électeurs. « Basé sur des motifs inconstitutionnels et profondément incertains » résultats qui, s’ils sont validés, entacheront cette élection et les futures.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!