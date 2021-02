Les boîtes de nuit et les lieux de divertissement à Londres et à Paris ont offert d’ouvrir leurs portes en tant que centres de test COVID-19.

«Le Dépôt ‘, boîte de nuit emblématique de Paris, est fermée depuis près d’un an mais a rouvert ce week-end comme un lieu de tests COVID-19.

Les clubs de Londres veulent également apporter leur aide, malgré leur situation financière désespérée.

Selon la coalition Save Night Clubs, l’industrie génère normalement plus de trois milliards d’euros par an pour l’économie britannique et emploie 45 000 personnes.

Un responsable de boîte de nuit au cœur du West End de Londres a déclaré que davantage de clubs souhaitaient devenir des lieux de test, s’ils en avaient la chance.

« Nous avons les places, nous avons les bâtiments. Et si nous pouvons aider d’une manière ou d’une autre, nous essaierons de le faire. Si nous pouvons aider Covid à disparaître, c’est très bien pour nous », a déclaré Scott Chester.

Pendant ce temps, d’autres sites improbables qui souffrent également du point de vue économique sont déjà opérationnels.

Le célèbre club de cricket de Londres, Lords, est un centre de vaccination depuis la mi-janvier. Ses installations spacieuses sont idéales et il est devenu le plus grand centre de vaccination de son district.