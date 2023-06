Des licenciements frappent les sociétés spatiales du Colorado Ursa Major et Orbit Fab

Deux sociétés spatiales du Colorado ont licencié des employés la semaine dernière, cherchant à s’adapter à la nouvelle norme d’un environnement de financement serré.

Les licenciements sont intervenus chez Ursa Major, qui fabrique des moteurs de fusée, et Orbit Fab, une startup visant à fournir des services de ravitaillement en carburant aux engins spatiaux.

Une personne familière avec Ursa Major a déclaré à CNBC que l’entreprise avait licencié 27% de ses employés, soit environ 80 personnes. Un porte-parole d’Ursa Major a confirmé à CNBC la restructuration de l’entreprise mais a refusé de préciser le nombre de licenciements effectués. Dans un communiqué, Ursa Major a déclaré que les suppressions d’emplois « réalignent nos effectifs pour mieux répondre aux besoins de nos clients de la sécurité nationale ».

« Nous voulons reconnaître les contributions de tous les professionnels actuels et anciens d’Ursa Major. Leurs efforts et leurs réalisations ne peuvent être surestimés, et nous apprécions profondément les progrès de la propulsion spatiale et hypersonique qu’ils ont contribué à rendre possibles », a déclaré Ursa Major.

Dans des publications sur LinkedIn, plusieurs anciens employés d’Ursa Major ont écrit que mercredi était une « journée difficile » dans l’entreprise, avec des « personnes de premier ordre » licenciées dans le cadre de la « mise à pied majeure ».

Le directeur commercial d’Orbit Fab, Adam Harris, a déclaré dans un communiqué à CNBC que 10 personnes avaient été licenciées cette semaine et que l’entreprise compterait environ 50 employés après la restructuration. Il a récemment embauché un nouveau directeur de l’exploitation et prévoit d’embaucher un ingénieur en chef et d’autres dans les mois à venir.

« Notre stratégie raffinée permettra à Orbit Fab de mieux répondre à la demande critique et croissante d’infrastructures de ravitaillement dans l’espace pour les marchés et missions commerciaux et gouvernementaux », a déclaré Harris.

Après des années de niveaux de financement record dans le secteur spatial, le premier trimestre de 2023 a vu la période d’investissement la plus faible dans l’industrie depuis 2015, selon Space Capital.

Ursa Major a levé des fonds pour la dernière fois en octobre, avec une ronde de 150 millions de dollars à une valorisation de 550 millions de dollars, selon PitchBook. Basée à Berthoud, dans le Colorado, et fondée en 2015, l’entreprise comptait environ 300 employés avant les licenciements. La gamme de moteurs de fusée d’Ursa Major a remporté des commandes de clients tels que le laboratoire de recherche de l’armée de l’air, Stratolaunch et Astra.

Orbit Fab a levé des fonds plus récemment, avec une ronde de 29 millions de dollars en avril à une valorisation de 113 millions de dollars, par Pitchbook. Basée à Lafayette, dans le Colorado, et fondée en 2018, Orbit Fab vise à offrir des services de ravitaillement en carburant des engins spatiaux dès 2025, après avoir lancé des vols de démonstration en 2019 et 2021. Elle a remporté les premiers contrats de Space Force et de l’Agence spatiale britannique.

