Des licenciements et un procès assombrissent l’avenir de l’AIA National

L’American Institute of Architects (AIA) a licencié 16 % de son personnel début septembre, ce qui a touché quelque 28 employés, de son siège national à Washington, DC, a confirmé l’organisation.

Ces licenciements surviennent après quelques mois mouvementés pour la PDG/vice-présidente exécutive Lakisha Woods, qui a été accusée de mauvaise conduite par des membres de l’AIA ; une enquête ultérieure menée par un cabinet d’avocats externe Miller and Chevalier l’a blanchie de tout acte répréhensible, selon un communiqué de l’AIA en août. Mais les controverses autour de l’AIA ne semblent pas prêtes de s’apaiser de sitôt. Alors que les résultats de l’enquête ont été résumés pour le personnel et les membres de l’AIA, certains membres du College of Fellows, une reconnaissance prestigieuse composée de membres de l’AIA « de haut niveau » qui ont été élus à des postes de fellow par un jury de leurs pairs, ont demandé à l’AIA de publier l’intégralité de l’enquête.

« J’aurais été très surpris si l’enquête indépendante avait trouvé des preuves d’activités illégales », a écrit un membre du Collège des membres de l’AIA sur le forum du groupe. « Cependant, il y a une énorme différence entre une activité illégale et un comportement contraire à l’éthique et non professionnel. » Sans rendre publique l’intégralité de l’enquête, « il y aura toujours le soupçon d’une dissimulation », a écrit un autre membre.

Les problèmes budgétaires et les licenciements de l’AIA trouvent leur origine dans la vente, selon beaucoup malavisée, de l’activité de documents contractuels de l’AIA il y a plusieurs années à True Wind Capital, avant le mandat de Woods, ce qui a laissé à l’organisation un important pécule qui a été utilisé pour couvrir les dépenses. En 2023, le conseil d’administration de l’AIA et Woods ont exigé que cette pratique cesse, car ce pécule devait servir de garantie pour le Rénovation de 64 millions de dollars du bâtiment du siège de l’AIA, selon une lettre de l’ancienne présidente de l’AIA, Emily Grandstaff-Rice. Sans accès à ce fonds et sans perte de revenus provenant des documents contractuels, l’AIA s’est retrouvée avec un déficit budgétaire de 13,5 millions de dollars.

Dès le mois de mars, Woods a clairement fait part au personnel de la nécessité de générer davantage de revenus, mais au même moment, l’AIA organisait une retraite pour le personnel du Royalton Bravaro à Punta Cana, un complexe hôtelier de luxe en République dominicaine. À Punta Cana, début mars, Woods a déclaré au personnel : « Je ne veux pas d’idées à 10 000 dollars. Je veux des idées à un million de dollars », selon une personne qui a participé à la retraite.

Cette retraite de l’ensemble du personnel a en quelque sorte marqué le début des ennuis de Woods. Cette dépense a fait grincer des dents un groupe d’anciens présidents de l’AIA, qui ont écrit une lettre en avril exprimant leurs inquiétudes concernant les finances et la gestion, les dépenses potentiellement abusives et d’autres aspects, notamment la rotation rapide des dirigeants. Ils ont demandé un audit indépendant du déficit présumé et, concernant le complexe hôtelier des Caraïbes, ont plaidé : « Veuillez expliquer la décision d’engager de telles dépenses pendant une période donnée de difficultés financières. »

Mais si Mme Woods a été transparente au sujet du déficit de 13,5 millions de dollars, elle a également souligné la stabilité financière de l’AIA. Lors d’une conférence téléphonique avec l’ensemble du personnel début mai, Mme Woods a justifié le voyage à Punta Cana en affirmant que l’AIA était dans une situation financière solide et avait dépassé son budget au cours des dernières années. Mais cela n’a pas semblé calmer le personnel. Ils ont exprimé leurs inquiétudes de manière anonyme par l’intermédiaire du directeur des ressources humaines de l’AIA, qui a lu à haute voix les témoignages, « concernant le maintien de leur emploi, compte tenu du nombre de personnes licenciées et des réorganisations apparemment constantes. Existe-t-il des indicateurs ou des repères que nous pouvons respecter individuellement pour nous sentir plus en sécurité dans le maintien de nos emplois ? » Mme Woods a réitéré que l’AIA n’était pas en gel des embauches et que « pour moi, le personnel est tout ». Le personnel qui l’a entendue dire que sa responsabilité était « d’élaborer des stratégies pour protéger les emplois des gens » a probablement été choqué par les licenciements quelques mois plus tard.

Punta Cana n’a pas été la dernière retraite luxueuse organisée par l’AIA. La semaine suivant les licenciements, du 11 au 13 septembre, le conseil d’administration et la haute direction de l’AIA se sont rendus au Salamander Resort and Spa à Middleburg, en Virginie, pour une réunion du conseil d’administration, selon un membre du personnel de l’AIA qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour protéger son emploi. Les chambres du complexe coûtent entre 600 et 1 100 dollars par nuit. Woods, qui a commencé à travailler pour l’AIA en janvier 2022, a gagné 586 112 dollars en 2022, selon les formulaires fiscaux accessibles au public. En 2022, l’AIA a dépensé 28 868 971 dollars pour tous les salaires des employés, dont 11,6 % sont allés aux 10 employés les mieux rémunérés parmi un effectif d’environ 175 personnes. Les échelons supérieurs de la direction de l’AIA (le vice-président principal et les directeurs) n’ont pas été touchés par les licenciements.

Le voyage à Punta Cana a également mis l’AIA en conflit avec son conseiller juridique, Terry Ona, que l’AIA a licencié au printemps. Selon des documents judiciaires accessibles au public, il a ensuite été renvoyé. a intenté une action en justice En juin, Ona a été poursuivi pour 2 millions de dollars contre son ancien employeur, alléguant une discrimination raciale, sexuelle et d’âge sur le lieu de travail (Ona est un homme asiatique, Woods est la première personne noire embauchée comme vice-président exécutif/PDG de l’AIA) ; un licenciement abusif ; et une diffamation. La première partie de l’enquête menée par Miller et Chevalier a confirmé plusieurs allégations formulées par Ona dans son procès, à savoir que Woods a empoché des points Marriott Bonvoy pour le voyage en République dominicaine et a planifié elle-même une grande partie de l’événement, s’y rendant même avant la retraite pour vérifier les installations, selon une lettre du 4 juin du conseil d’administration de l’AIA au personnel.

Les documents judiciaires déposés par l’AIA affirment qu’Ona a été licencié pour « avoir espionné de manière approfondie les comptes de messagerie de plusieurs collègues de haut rang » et pour avoir supprimé des fichiers d’un ordinateur portable de l’AIA, copié ces données sur son ordinateur portable personnel et ne pas avoir remis cet ordinateur portable personnel à l’AIA. Une audience préliminaire sur le statut de l’affaire est prévue pour le 27 septembre, mais le procès pourrait ne pas avoir lieu avant l’année prochaine.

Note de l’éditeur : Zach Mortice a été employé à l’AIA National de 2007 à 2014.