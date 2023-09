Des leurres Tu-95 sont peints sur le tablier de la base aérienne russe

Les images satellite montrent que la Russie est en train de peindre les silhouettes de Tu-95MS « Bear-H » bombardiers stratégiques dans les parkings de sa base de bombardiers principale, Base aérienne d’Engels, également connue sous le nom d’Engels-2 . La base est arrivée soumis à des attaques répétées au cours de l’année dernière et comme l’Ukraine les capacités des armes à distance évoluent rapidement ses capacités à frapper profondément à l’intérieur de la Russie en utilisant équipes locales de sabotage et d’attaque de drones.

Imagerie satellite Planet Labs obtenue par La zone de guerre qui a été prise le 29 septembre montre les leurres bidimensionnels ornés sur le tarmac d’Engels – un quasi « copier-coller » du forme de plan distinctive du bombardier quadrimoteur jusqu’à son cockpit peint en noir. Un deuxième leurre peint apparaît partiellement terminé à côté de celui terminé. Il convient de noter qu’il est possible qu’il s’agisse d’une sorte de tissu/toile à profil bas ou d’un autre leurre, mais il a peu ou pas de dimension verticale, donc la peinture est plus probable.

Ce qui est également intéressant, c’est que le leurre peint fini a des pneus posés sur son aile centrale et sa zone de fuselage, tout comme le vrai Tu-95 à sa gauche. Ceci est clairement ajouté pour plus de réalisme dans l’espoir que le leurre se révélera plus convaincant à mesure que le leurre se révèlera plus convaincant. les pneus sont désormais une contre-mesure courante c’est utilisé par certaines forces aériennes russes avion en stationnement.

Les leurres peints pourraient avoir plusieurs objectifs. La principale est susceptible de tromper les satellites et de perturber de fait toutes les opérations de frappe ukrainiennes « à gauche du lancement » (avant même qu’elles ne soient exécutées) en fournissant des données de ciblage erronées. Mais cela ne fonctionnera clairement pas, car même des images satellitaires commerciales à haute résolution limitées peuvent clairement distinguer les silhouettes des avions réels. L’utilisation de plusieurs sources de renseignement, telles que l’imagerie satellitaire radar à synthèse d’ouverture (SAR) (également disponibles dans le commerce), indiquerait clairement que la cible n’est pas un objet tridimensionnel. Néanmoins, cette tactique pourrait fonctionner avec des satellites d’imagerie à basse résolution et nous avons vu des applications similaires dans le passé . En d’autres termes, peindre des rampes avec de fausses silhouettes n’est pas nouveau, c’est tout simplement loin moins pertinent qu’il n’y a pas si longtemps. Pourtant, ce n’est pas comme si la Russie ne le faisait pas investir dans des contre-mesures désuètes à un degré déroutant.

On peut également espérer que les « faux ours » confondraient les opérateurs de drones exécutant des attaques localisées, mais cela semble être une portée majeure en réalité. Néanmoins, de telles attaques auraient lieu ostensiblement la nuit et dans une visibilité autrement mauvaise pour limiter la détection, et trier les vrais bombardiers contrefaits avec des capteurs de faible luminosité bas de gamme pourrait être plus difficile. L’utilisation de diverses peintures ayant des propriétés réfléchissantes ou absorbantes infrarouges peut également être utilisée pour maximiser l’effet de la contre-mesure. En août, l’ukrainien les opérateurs de drones ont détruit un Il-76 « Candid » avion cargo lourd et un Tu-22M « Retour de flamme » bombardier lors d’attaques localisées de drones.

Il est possible que, comme les pneus, les peintures peintes sur les Bears visent à confondre les capteurs de ciblage infrarouge des armes à distance, comme les missiles de croisière, qui utilisent la correspondance d’images autonome . On ne sait pas exactement dans quelle mesure cela peut être efficace, d’autant plus qu’il s’agirait d’un objet bidimensionnel qui ne bénéficierait pas des mêmes effets de leurre lorsqu’il est vu sous différents angles moins profonds que directement au-dessus de nous.

La flotte Tu-95, aux côtés des avions russes Long Range Aviation Tu-160 « Blackjack » et Tu-22M Retour de flamme bombardiers, ont a lancé des centaines de missiles de croisière comme les chevaux de bataille de la campagne aérienne de Moscou contre des cibles situées au plus profond de l’Ukraine.

Ils sont également particulièrement précieux et quasiment impossibles à remplacer. La doctrine opérationnelle russe signifie également qu’il y a peu de hangars sur ses bases de bombardiers pour dissimuler ces avions. En tant que tels, ils sont laissés dans les éléments et exposés au ciblage et à la destruction ultérieure via une attaque aérienne.

Il est donc logique que la Russie prenne des mesures supplémentaires, aussi éphémères soient-elles, pour limiter l’exposition potentielle des bombardiers au sol. Le mois dernier, c’était les pneus. Ce mois-ci, elle peint des silhouettes de Tu-95 sur le tarmac.