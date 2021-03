Des lettres de donateurs de l’Université du Texas révèlent des mesures drastiques que certains sont prêts à prendre pour préserver les «  yeux du Texas  »

La controverse entourant le programme de football Texas Longhorns et la chanson de l’école, « The Eyes of Texas », a donné un aperçu de la mesure dans laquelle certains des boosters les plus riches de l’école disent qu’ils sont prêts à aller garder la chanson dans le cadre du jeu. -expérience d’un jour.

«Ma femme et moi avons donné une dotation de plus d’un million de dollars à l’athlétisme. Cela pourrait très facilement être annulé si les choses ne changent pas radicalement ici», a écrit un donateur dans un courriel adressé au président d’UT-Austin, Jay Hartzell, en octobre. « Est-ce que tout le monde est devenu inconscient de qui soutient l’athlétisme ?? »

La note était l’une des près de 300 à avoir atteint le bureau de Hartzell de juin à octobre, avec près de 70% en faveur du maintien de « The Eyes », selon un rapport publié lundi par le Texas Tribune.

Sur ces 300, rapporte la Tribune, environ 75 d’entre eux ont menacé de retirer leur soutien financier.

« UT a besoin de riches donateurs qui aiment les yeux du Texas plus qu’ils n’ont besoin d’un groupe d’étudiants ou de professeurs irresponsables et non informés qui ne feront pas ce pour quoi ils sont payés », a écrit un juge à la retraite diplômé de la faculté de droit de l’université.

STEVE SARKISIAN:Nouvel entraîneur du Texas sur « Les yeux du Texas »: les joueurs de Longhorns « chanteront fièrement »

Hartzell a déclaré en juillet que la chanson resterait un aliment de base à l’école, mais toute la communauté devrait essayer de se souvenir de ses origines.

C’était une tradition d’après-match à Austin pour l’équipe de football de rester sur le terrain à la fin de chaque match pour jouer la chanson de l’école. Cependant, cette saison, plusieurs membres de l’équipe de football et du Longhorn Band ont déclaré que les connotations racistes de la chanson les mettaient mal à l’aise.

« Il est temps pour vous de mettre le pied à terre et de dire parfaitement que l’héritage du Texas ne sera pas perdu », a écrit un autre donateur diplômé en 1986. « Il est triste que cela offense les Noirs. Comme je l’ai dit avant le les noirs sont libres et il est temps pour eux de passer à un autre état où tout est en leur faveur. «

Chanté sur l’air de «I’ve Been Working on the Railroad», le titre de la chanson est lié à une citation du général confédéré Robert E. Lee – et a toujours été joué dans des spectacles de ménestrel du campus.

L’ancien entraîneur de football Tom Herman a déclaré qu’il respecterait les souhaits des joueurs qui ne souhaitaient pas rester sur le terrain pour chanter la chanson de l’école. Lors des premiers matchs à domicile de la saison, de nombreux joueurs se sont dirigés vers les vestiaires alors que la chanson commençait à jouer. Plus tard dans la saison, le Longhorn Band a cessé de jouer « The Eyes » et un comité universitaire a été formé pour étudier l’histoire de la chanson.

Cependant, le nouvel entraîneur Steve Sarkisian a adopté une approche résolument différente lorsqu’il a été embauché en janvier.

« » The Eyes of Texas « est la chanson de notre école », a déclaré Sarkisian. « Nous allons chanter cette chanson. Nous allons la chanter fièrement. »