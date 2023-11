Des lettres d’amour françaises perdues des années 1750 révèlent à quoi ressemblait la vie en temps de guerre : NPR

basculer la légende Les Archives nationales/Renaud Morieux

De nombreuses lettres d’amour françaises du milieu du XVIIIe siècle ont été ouvertes et étudiées pour la première fois depuis leur rédaction.

Les lettres – envoyées aux marins français par leurs épouses, frères et sœurs et parents – ne sont jamais parvenues à leurs destinataires prévus, mais elles offrent un aperçu rare de la vie des familles touchées par la guerre.

«Je pourrais passer la nuit à t’écrire», écrit Marie Dubosc à son mari. “Je suis ta femme éternellement fidèle. Bonne nuit, ma chère amie. Il est minuit. Je pense qu’il est temps pour moi de me reposer.”

Dubosc n’aurait pas su que son mari avait été capturé par les Britanniques et qu’il ne recevrait jamais son message. Elle est décédée l’année après avoir envoyé la lettre et ne l’a probablement jamais revu.

Envoyées entre 1757 et 1758 pendant la guerre de Sept Ans, les lettres étaient pour la plupart adressées à l’équipage du navire de guerre Galatée, et l’administration postale française les acheminait de port en port dans l’espoir d’atteindre les marins. Mais lorsque la marine britannique s’empare du Galatée en avril 1758, les autorités françaises transmettent le lot de lettres à l’Angleterre.

Ils y sont restés fermés pendant des siècles, jusqu’à ce que l’historien Renaud Morieux de l’Université de Cambridge les découvre dans l’inventaire numérique des Archives nationales britanniques. Il a vérifié la boîte dans les archives sans aucune idée de ce qu’il trouverait à l’intérieur.

La boîte était livrée avec trois paquets de lettres enveloppées dans un ruban blanc.

“J’ai dû tirer la ficelle un peu comme un cadeau de Noël”, a-t-il déclaré à NPR.

“Mon cœur a commencé à battre plus vite et je me suis dit : ‘Ooh, ça a l’air d’être un truc vraiment cool… Il pourrait y avoir des secrets là-dedans.'”



Les 104 lettres sont écrites sur du papier épais et coûteux, et certaines portent des sceaux de cire rouge. Mais ils contiennent les paroles de gens ordinaires plutôt que d’aristocrates, dit Morieux – des voix souvent absentes des archives historiques, comme celles des épouses de marins et de pêcheurs.

“Ces lettres nous racontent comment les gens des classes inférieures ont fait face aux défis de la guerre et à l’absence de leurs proches”, dit Morieux, “et comment ils ont réussi à surmonter la distance et la peur de l’incertitude”.

Morieux a passé des mois à décoder les lettres et a publié ses conclusions lundi dans la revue Histoire de France. Annales. Histoire, Sciences Sociales.

Dans une lettre, Marguerite Lemoyne, une mère de famille de 61 ans, reproche à son fils Nicolas Quesnel de ne pas avoir écrit :

“Le premier jour de l’année [i.e. January 1st] tu as écrit à ta fiancée… Je pense plus à toi que toi à moi… En tout cas je te souhaite une bonne année remplie des bénédictions du Seigneur. Je crois que je suis pour le tombeau, je suis malade depuis trois semaines. Faites mes compliments à Varin [a shipmate]c’est seulement sa femme qui me donne de vos nouvelles.”



Morieux a déclaré à NPR que la plainte de Lemoyne révélait une dynamique familiale « universelle ».

“Le fils qui est en mer n’écrit qu’à sa fiancée, et ça énerve vraiment la mère”, a déclaré Morieux. “Et ici, vous sentez qu’il y a une sorte de… trope très long et ancien sur les tensions dans la famille entre la mère et la belle-fille.”

Morieux a déclaré que les lettres démontraient également la difficulté des communications longue distance dans les années 1750. De nombreux expéditeurs, comme Lemoyne, étaient probablement analphabètes et dictaient leurs messages à un scribe.

De plus, envoyer une lettre à un navire constamment en mouvement en temps de guerre était difficile et peu fiable, et les familles envoyaient souvent plusieurs copies des lettres à différents ports.

Dans un effort pour maximiser les chances de communiquer avec succès avec un être cher, chaque lettre contenait plusieurs messages entassés sur le papier, provenant souvent de familles différentes et adressés à plusieurs coéquipiers.

“Et donc elles sont recouvertes d’encre, pas seulement de haut en bas… Les phrases sont écrites de gauche à droite, mais elles sont aussi écrites dans les marges”, a expliqué Morieux.

Pour Morieux, les lettres montrent comment les communautés restent résilientes en temps de crise.

“Il s’agit du pouvoir du collectif. Il s’agit du fait que ces gens ne peuvent survivre qu’en s’appuyant sur les autres.”

