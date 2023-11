Des lettres d’amour françaises écrites il y a 265 ans ouvertes pour la première fois

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





Pendant 265 ans, plus de 100 lettres écrites par des membres de leurs familles aux hommes servant à bord du navire de guerre français Galatée sont restées en tas, toujours scellées à la cire rouge parce qu’elles n’étaient jamais parvenues à leurs destinataires.

Lorsque le navire fut capturé par les Britanniques en 1758 alors qu’il naviguait de Bordeaux à Québec pendant la guerre de Sept Ans, l’équipage fut emprisonné et les lettres, qui manquèrent de peu d’atteindre le navire, furent confisquées et remises à l’Amirauté royale britannique. Marine à Londres.

Aujourd’hui, les lettres ont été ouvertes et lues pour la première fois, et leur contenu fournit un contexte historique étonnamment rare sur un échantillon représentatif de la société de l’époque, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Renaud Morieux, professeur d’histoire européenne et membre du Pembroke College de Cambridge. au Royaume-Uni. L’étude a été publiée lundi dans la revue française Annales. Histoire, Sciences Sociales.

“Ces lettres parlent d’expériences humaines universelles, elles ne sont pas propres à la France ou au XVIIIe siècle”, a déclaré Morieux dans un communiqué. « Ils révèlent comment nous faisons tous face aux grands défis de la vie. Quand nous sommes séparés de nos proches face à des événements indépendants de notre volonté comme la pandémie ou les guerres, nous devons trouver comment rester en contact, comment rassurer, prendre soin des gens et entretenir la passion. Aujourd’hui, nous avons Zoom et WhatsApp. Au XVIIIe siècle, les gens n’avaient que des lettres, mais ce qu’ils écrivaient leur semble très familier.

Certaines correspondances proviennent d’épouses de marins qui envoient des lettres d’amour à leurs maris, souhaitant pouvoir les réunir ou attendant de savoir si leurs proches sont en sécurité.

Environ 59 % des lettres ont été signées par des femmes, offrant un aperçu de l’alphabétisation dans toutes les classes et de la vie de celles qui prenaient des décisions clés à la maison pendant que leurs maris naviguaient sur les mers.

“Je pourrais passer la nuit à t’écrire… Je suis ta femme toujours fidèle”, a écrit Marie Dubosc. “Bonne nuit mon cher ami. Il est minuit. Je pense qu’il est temps pour moi de me reposer.

La lettre était adressée à Louis Chambrelan, son mari et premier lieutenant du navire. Il n’a jamais reçu la lettre et n’a jamais revu sa femme. Dubosc mourut en 1759, probablement avant d’être libéré après sa capture. Chambrelan revient en France et se remarie en 1761.

“Ces lettres brisent l’idée démodée selon laquelle la guerre est une affaire d’hommes”, a déclaré Morieux dans un courriel adressé à CNN. « Pendant que leurs hommes étaient partis, les femmes dirigeaient l’économie du ménage et prenaient des décisions économiques et politiques cruciales. »

Morieux est tombé sur la boîte de lettres des Archives nationales du Royaume-Uni alors qu’il effectuait des recherches pour son livre « La société des prisonniers : guerre anglo-française et incarcération au XVIIIe siècle ».

À l’intérieur, les lettres étaient regroupées avec du ruban. Voyant que les petites lettres étaient toujours scellées, il demanda si la correspondance pouvait être ouverte et obtint l’autorisation. Desceller les lettres, c’était « comme trouver un coffre au trésor », a-t-il déclaré.

« Ils attendaient presque que je les ouvre. Être le tout premier lecteur de lettres qui ne m’étaient pas adressées est une expérience unique », a déclaré Morieux.

L’administration postale française a initialement tenté de livrer les lettres au navire, en les envoyant dans plusieurs ports avant d’apprendre que le navire avait été capturé et vendu. Même si les Français disposaient de navires impressionnants, ils manquaient de marins expérimentés, alors les Britanniques en capturèrent autant qu’ils le pouvaient, a déclaré Morieux. Les forces britanniques ont capturé et emprisonné 64 373 marins français au cours de la guerre de Sept Ans.

Certains prisonniers de guerre sont morts de malnutrition ou de maladie, mais beaucoup ont été libérés plus tard. Cependant, leurs familles ont dû faire face à une bataille acharnée pour tenter d’entrer en contact avec les hommes et de connaître leur sort. Avant d’être capturé, le Galatée se trouvait à Brest, en France, frappée par une épidémie de typhus.

Comprenant qu’il peut être difficile de joindre leurs proches, les membres de la famille peuvent envoyer plusieurs copies d’une même lettre dans différents ports ou demander aux familles des autres membres d’équipage d’inclure une mention dans l’une de leurs lettres.

« Ils nous donnent une idée de la résilience des sociétés en période de détresse et de défis », a déclaré Morieux. « Les lettres nous parlent aussi de la créativité des gens pour surmonter les défis de la distance et de l’absence : elles nous devions compter sur d’autres personnes, comme la famille, les amis et les voisins, pour envoyer et recevoir des informations.

Morieux pense que les responsables britanniques ont ouvert et lu le contenu de deux des lettres pour voir si elles contenaient des informations utiles. Mais lorsqu’il s’est avéré que les missives ne contenaient que des « affaires familiales », le lot a été entreposé.

Morieux a passé des mois à lire les lettres, qui contiennent une multitude de fautes d’orthographe, une écriture manuscrite étroite couvrant chaque centimètre de papier et peu de ponctuation. Il a également identifié tous les membres des 181 hommes d’équipage du navire, déterminant que les lettres étaient adressées à environ un quart d’entre eux.

Morieux a été particulièrement captivé par une saga détaillée à travers plusieurs lettres : il a découvert les missives d’une mère désireuse d’avoir des nouvelles directement de son fils et d’autres de sa fiancée, coincée au milieu d’une dynamique familiale séculaire.

La mère avait utilisé un scribe pour envoyer des lettres à son fils, le jeune marin Nicolas Quesnel, se plaignant qu’il écrivait plus à sa fiancée qu’à elle.

« Le premier jour de l’année (c’est-à-dire le 1er janvier) vous avez écrit à votre fiancée (…). Je pense plus à toi qu’à moi. (…) En tout cas je vous souhaite une bonne année remplie des bénédictions du Seigneur. Je crois que je suis pour le tombeau, je suis malade depuis trois semaines. Donnez mes compliments à Varin (un camarade de bord), c’est seulement sa femme qui me donne de vos nouvelles”, a ajouté sa mère Marguerite, 61 ans, dans sa lettre.

Les Archives nationales/Renaud Morieux Marguerite, 61 ans, mère d’un jeune marin nommé Nicolas Quesnel, lui a dicté une lettre disant qu’elle était « pour le tombeau ».

La fiancée de Quesnel, Marianne, a plaidé la cause de sa future belle-mère dans une lettre séparée pour éviter toute gêne, car Marguerite semblait blâmer Marianne pour le traitement silencieux de son fils.

“Le nuage noir est parti, une lettre que ta mère a reçue de toi allège l’atmosphère”, écrit Marianne.

Mais Marguerite revint avec d’autres plaintes. « Dans vos lettres, vous ne mentionnez jamais votre père. Cela me fait énormément mal. La prochaine fois que vous m’écrirez, n’oubliez pas votre père », lit-on dans la lettre de sa mère. Marguerite faisait référence à son beau-père, qu’elle avait épousé après la mort du père de Quesnel.

“Voici un fils qui n’aime clairement pas cet homme et ne le reconnaît pas comme son père”, a déclaré Morieux. « Mais à cette époque, si votre mère se remariait, son nouveau mari devenait automatiquement votre père. Sans le dire explicitement, Marguerite rappelle à son fils de respecter cela en partageant des nouvelles de ‘ton père.’ Ce sont des tensions familiales complexes mais très familières.

Plusieurs lettres contenaient des informations indiquant qu’elles avaient été écrites par des rédacteurs, ou par des personnes qui lisaient et écrivaient au nom d’autrui. Les rédacteurs peuvent même inclure un message, tel que « le rédacteur vous salue », au milieu d’une lettre.

« Il n’était pas nécessaire de savoir écrire ou lire pour participer à la culture épistolaire », a déclaré Morieux. « Les lettres nous racontent une époque étrange où les notions de privé et de public n’étaient pas totalement séparées, comme c’est le cas aujourd’hui : on pouvait parler d’amour, voire exprimer un désir physique pour son mari… dans une lettre dictée à quelqu’un d’autre, ou cela serait lu par d’autres.

Un exemple est une lettre d’Anne Le Cerf à son mari, officier du navire. “J’ai hâte de te posséder”, a-t-elle écrit, ce qui pourrait signifier “embrasser” ou “faire l’amour”.

Les Archives nationales/Renaud Morieux Anne Le Cerf, qui a signé sa lettre du surnom de « Nanette », a écrit une lettre d’amour à son mari, Jean Topsent.

Morieux souhaite découvrir plus d’informations sur l’équipage et ce qui leur est arrivé, et voir s’il peut retrouver les lettres qu’ils ont écrites pendant leur prison. Le contenu des lettres écrites à l’équipage du Galatée l’a fasciné et il souhaite continuer à tirer ce fil.

“C’est assez rare pour…