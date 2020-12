Une vidéo montrant deux léopards s’accouplant dangereusement sur une branche de la réserve de tigres de Bandhavgarh (BTR) dans le district d’Umeria du Madhya Pradesh est devenue virale. La vidéo dure près de 30 secondes.

La vidéo a été partagée par la MP Tiger Foundation Society, Inde sur leur page Facebook, à côté de la légende, « Un comportement pas si facile à voir et difficile à capturer dans la vie des grands félins, des léopards s’accouplant sur une branche d’arbre. »

La page a révélé que la vidéo avait été tournée sur BTR par un naturaliste nommé Ravi Pathak.

Dans la vidéo, les deux grands félins sont dangereusement en équilibre sur une branche d’arbre qui est en train de jouer. Alors que le caméraman essaie d’être aussi silencieux que possible, il arrive un moment où l’homme lève les yeux et regarde droit dans la direction à partir de laquelle la vidéo est enregistrée. Depuis que la vidéo a été publiée, elle a été aimée plus de 40 000 fois et partagée plus de 2,7 000 fois.

Un certain nombre de personnes ont commenté la vidéo. Une personne a écrit avec humour: « Cela donne un tout nouveau nom aux écoliers », tandis qu’une autre a écrit: « C’est une fois vu dans une lune bleue par le photographe, si heureux », faisant référence à la rareté de la vue.

Une troisième personne a commenté: « La vie continue dans la nature, belle vue de la vie. »

Selon un rapport dans Le temps de l’Inde, des responsables ont déclaré que le moment avait été capturé par Pathak dans les montagnes de Khitoli dans le BTR le 30 novembre. Il a été téléchargé par eux la nuit le même jour.

S’adressant à la publication, un officier a déclaré que la vidéo se rapprochait des vues lakh par heure et qu’ils espéraient qu’elle atteindra 10 millions bientôt.

La Madhya Pradesh Tiger Foundation Society a été créée par le gouvernement du Parlement le 15 janvier 1997 pour obtenir le soutien du public et des organisations extérieures au gouvernement. L’association est dirigée par le ministre des forêts de l’État et compte des membres tels que des ONG, des secrétaires forestiers, des finances, du tourisme et de hauts responsables forestiers.