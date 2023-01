Des législateurs vénézuéliens en exil choisis pour mener la lutte anti-Maduro

Jeudi, ces mêmes anciens législateurs ont choisi Dinorah Figueroa comme remplaçant. Elle sera rejointe par deux autres députés d’arrière-ban – Marianela Fernández et Auristela Vásquez – dans une direction triumvirale d’une législature qui fonctionne comme une ombre symbolique à l’Assemblée nationale de Maduro, qui s’est réunie jeudi dans leurs chambres traditionnelles.

Les femmes représentent trois partis différents qui avaient fait pression pour la destitution de Guaidó afin de renouer avec des électeurs désabusés avant les élections présidentielles de l’année prochaine. Mais reste à savoir comment, vivant hors du Venezuela, ils parviendront à mobiliser leurs compatriotes pour contrer l’emprise de plus en plus ferme de Maduro sur le pouvoir.

“J’ai la conviction que ce parlement lèvera le drapeau de la foi, de l’espoir et de la justice”, a déclaré Figuera lors de la session, qui s’est tenue virtuellement, lors d’une réunion Zoom, car tant de politiciens de l’opposition comme elle ont fui le Venezuela ces dernières années.

Guaidó a été rapidement reconnu comme le leader légitime du Venezuela par les États-Unis et des dizaines de gouvernements en Europe et en Amérique latine.

Mais son gouvernement intérimaire n’a pas été en mesure de convaincre l’armée, l’arbitre traditionnel des différends politiques au Venezuela, et le mandat de cinq ans de l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition a officiellement pris fin à la fin de 2020. Les dirigeants de gauche ayant remporté des élections dans toute l’Amérique latine ces dernières années, la coalition internationale dirigée par les États-Unis pour faire pression sur Maduro s’est également effilochée. La Colombie, le Brésil et l’Espagne font partie des pays qui ont récemment rétabli leurs relations diplomatiques.

Guaido, lors de la réunion de jeudi, a remercié ses nombreux partisans, nationaux et étrangers, dans ce qui ressemblait à un discours d’adieu. Debout devant un pupitre arborant le sceau présidentiel vénézuélien, l’homme de 39 ans a déclaré qu’il resterait au Venezuela – malgré les appels à son arrestation parmi les partisans les plus radicaux de Maduro – et a exhorté ses successeurs à reconstruire l’unité nécessaire pour renverser Maduro.