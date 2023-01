Des législateurs vénézuéliens en exil choisis pour mener la lutte anti-Maduro

CARACAS, Venezuela (AP) – L’opposition vénézuélienne a sélectionné une équipe entièrement féminine d’anciennes législatrices exilées pour la plupart inconnues pour remplacer Juan Guaidó assiégé comme visage de ses efforts hésitants pour destituer le président socialiste Nicolas Maduro.

La semaine dernière, les politiciens élus à l’Assemblée nationale en 2015 ont voté pour évincer Guaidó de son rôle de «président par intérim», un titre qu’il revendiquait à la tête de ce qui était largement considéré comme la dernière institution démocratiquement élue de la nation sud-américaine.

Jeudi, ces mêmes anciens législateurs ont choisi Dinorah Figueroa comme remplaçant. Elle sera rejointe par deux autres députés d’arrière-ban – Marianela Fernández et Auristela Vásquez – dans une direction triumvirale d’une législature qui fonctionne comme une ombre symbolique à l’Assemblée nationale de Maduro, qui s’est réunie jeudi dans ses chambres néoclassiques.

Les femmes représentent trois partis différents qui avaient fait pression pour la destitution de Guaidó afin de renouer avec des électeurs désabusés avant les élections présidentielles de l’année prochaine. Mais reste à savoir comment, vivant hors du Venezuela, ils parviendront à mobiliser leurs compatriotes pour contrer l’emprise de plus en plus ferme de Maduro sur le pouvoir.

Figueroa, une chirurgienne qui vit en Espagne, a appelé à l’unité dans son premier discours aux autres opposants de Maduro. Elle a également promis de travailler pour protéger les vastes actifs pétroliers de la nation de l’OPEP à l’étranger, qui comprennent la raffinerie Citgo, basée à Houston, contre la saisie par une longue liste de créanciers raidis par les dépenses démesurées de Maduro au fil des ans.

“J’ai la conviction que ce parlement lèvera le drapeau de la foi, de l’espoir et de la justice”, a déclaré Figuera lors de la session, qui s’est tenue virtuellement, lors d’une réunion Zoom, car tant de politiciens de l’opposition comme elle ont fui le Venezuela ces dernières années.

En janvier 2019, l’Assemblée nationale, alors contrôlée par l’opposition, a voté pour cesser de reconnaître Maduro comme président après que plusieurs opposants de premier plan se soient vu interdire de se présenter contre lui. Il a ensuite nommé Guaidó, qui était l’un des rares dirigeants de son parti Volonté populaire à éviter l’arrestation ou l’exil, au poste de « président par intérim » du pays, conformément à l’ordre de succession défini dans la constitution vénézuélienne.

Guaidó a été rapidement reconnu comme le leader légitime du Venezuela par les États-Unis et des dizaines de gouvernements en Europe et en Amérique latine.

Mais son gouvernement intérimaire n’a pas été en mesure de convaincre l’armée, l’arbitre traditionnel des différends politiques au Venezuela, et le mandat de cinq ans de l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition a officiellement pris fin à la fin de 2020. Les dirigeants de gauche ayant remporté des élections dans toute l’Amérique latine ces dernières années, la coalition internationale dirigée par les États-Unis pour faire pression sur Maduro s’est également effilochée. La Colombie, le Brésil et l’Espagne font partie des pays qui ont récemment rétabli leurs relations diplomatiques.

Guaido, lors de la réunion de jeudi, a remercié ses nombreux partisans, nationaux et étrangers, dans ce qui ressemblait à un discours d’adieu. Debout devant un pupitre arborant le sceau présidentiel vénézuélien, l’homme de 39 ans a déclaré qu’il resterait au Venezuela – malgré les appels à son arrestation parmi les partisans les plus radicaux de Maduro – et a exhorté ses successeurs à reconstruire l’unité nécessaire pour renverser Maduro.

“Nous ne pouvons pas générer un vide de pouvoir qui ne profite qu’au dictateur de facto”, a-t-il déclaré.

Le départ de Guaido de la scène politique pourrait cependant n’être que temporaire.

Bien qu’il ne soit plus le signe avant-coureur de l’espoir qu’il était lorsqu’il est sorti de l’obscurité au milieu d’une vague de manifestations de rue pour contester le régime de Maduro, il reste une figure populaire de l’opposition autrement sans gouvernail, admiré pour sa bravoure et son engagement à la cause de la démocratie vénézuélienne sinon pour toujours livrer des résultats. Il devrait faire partie de ceux qui participeront aux primaires de l’opposition cette année pour voir qui se présentera contre Maduro en 2024.

Pendant ce temps, les partisans de Maduro semblaient apprécier les querelles de l’opposition.

Lors de la session de jeudi inaugurant l’année législative, les législateurs loyalistes ont réélu Jorge Rodriguez à la tête de l’Assemblée nationale. Rodriguez, un proche allié de Maduro, a accusé l’opposition d’avoir infligé “des douleurs, des souffrances et une agression indues au peuple vénézuélien” en soutenant les sanctions américaines contre le pays.

Le patron du parti socialiste, Diosdado Cabello, a également tiré sur la législature rivale en déclarant: “Ils aiment vivre dans un fantasme, ils aiment vivre en rêvant.”

L’administration Biden a largement tenté d’éviter de se mêler des querelles de l’opposition tout en continuant à faire pression sur Maduro pour qu’il fasse des concessions significatives à l’opposition dans les négociations en cours au Mexique qui ouvriraient la voie à des élections libres et équitables.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré mardi que les États-Unis étaient prêts à travailler avec tout organe individuel ou collectif choisi par l’Assemblée nationale de 2015 pour le représenter.

“Notre approche de Nicolás Maduro n’a pas changé”, a déclaré Price mardi. “Il est illégitime. Nous soutenons l’Assemblée nationale de 2015 comme le seul vestige restant de la démocratie au Venezuela.

___

Goodman a rapporté de Miami.

Camille Rodriguez Montilla et Joshua Goodman, Associated Press