Des législateurs se rendent à Taïwan alors que Biden cherche la détente en Chine

WASHINGTON – Une délégation bipartite du Congrès dirigée par le président du House Armed Services Committee, Mike Rogers, a atterri à Taiwan mardi pour une visite de trois jours, selon à l’Institut américain de Taïwan.

Le républicain de l’Alabama a été rejoint lors du voyage par plusieurs membres du comité, y compris son membre de rang, Adam Smith, D-Wash., Ainsi que plusieurs membres du comité et d’autres législateurs.

La délégation rencontrera mercredi la présidente Tsai Ing-wen, selon le ministère taïwanais des Affaires étrangères.

Cette visite intervient à un moment sensible pour les relations de l’Amérique avec la Chine, son plus grand partenaire commercial et concurrent stratégique dans les domaines politique, économique et sécuritaire.

Taiwan est au centre d’un effort plus large de Washington pour contenir l’expansion militaire et diplomatique de la Chine dans tout l’Indo-Pacifique. Taïwan est une démocratie autonome, mais la Chine considère Taïwan comme une province de la Chine continentale. Pékin considère toute tentative des dirigeants taïwanais d’agir indépendamment de Pékin comme une menace à la souveraineté chinoise.