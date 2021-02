WASHINGTON (AP) – Le 6 janvier, le Capitole américain a été assiégé par des partisans de Donald Trump irrités par la défaite électorale du président de l’époque. Alors que les législateurs à l’intérieur du bâtiment votaient pour affirmer la victoire du démocrate Joe Biden, les loyalistes de Trump marchaient vers Capitol Hill et faisaient irruption. Cinq personnes sont mortes dans la mêlée violente, dont un policier. Le procès de destitution de Trump commence mardi sur l’accusation d’avoir incité à l’émeute.

Un aperçu de ce qui s’est passé ce jour-là et des retombées depuis:

QU’EST-IL ARRIVÉ?

La police du Capitole n’avait prévu qu’une manifestation de liberté d’expression. Les forces de l’ordre étaient largement en infériorité numérique et mal préparées alors que des milliers de partisans de Trump marchaient de l’Ellipse près de la Maison Blanche au Capitole. Les émeutiers ont franchi les barrières de la police, enfoncé les portes et erré dans le bâtiment pendant des heures, envoyant les législateurs se cacher.

Les officiers qui ont parlé à l’Associated Press se disent en colère contre leurs dirigeants pour ne pas avoir fourni suffisamment d’équipement ou de renfort pour défendre le Capitole. Certains officiers veulent que le chef par intérim de la police du Capitole, Yogananda Pittman, qui a succédé lorsque le chef Steven Sund a démissionné après l’émeute, se retire également.

Le syndicat de la police du Capitole avait programmé un vote de censure jeudi contre Pittman, mais a reporté le vote par respect pour les services de l’officier assassiné Brian Sicknick, qui a été inhumé mercredi. Les dirigeants syndicaux ont été critiqués par certains officiers qui jugeaient insensible de voter le lendemain de l’enterrement de Sicknick. Le vote n’a pas encore été reporté.

Pittman a reconnu que le département savait avant le 6 janvier que des extrémistes et des suprémacistes blancs pourraient être dans la foule à l’extérieur du Capitole. Mais Pittman et d’autres dirigeants indiquent toujours du doigt qui était responsable de ne pas renforcer la sécurité. Après que Pittman ait déclaré à un comité du Congrès que la demande de Sund d’activer la Garde nationale avait été rejetée par le conseil de police du Capitole, composé de trois membres, un membre du conseil a publié une déclaration rejetant cette affirmation.

Dans une vidéo vendredi, Pittman a déclaré que le département apporterait «des changements importants à nos opérations, politiques et procédures» après des enquêtes internes et externes.

___

QUI A ÉTÉ CHARGÉ ET AVEC QUOI?

Vendredi, environ 190 personnes ont été inculpées devant un tribunal fédéral de crimes fédéraux. On pense que plus de 800 personnes ont pénétré dans le Capitole. Les enquêteurs parcourent les publications sur les réseaux sociaux, les vidéos et les conseils du public pour en retrouver d’autres. Il y a environ 80 autres inculpés devant un tribunal local du district de Columbia.

Les accusations criminelles varient considérablement en gravité, allant des citations de délit pour violation du couvre-feu de 18 heures imposé par le maire le 6 janvier aux chefs d’accusation liés à la possession illégale d’armes à feu, de munitions et d’explosifs, ainsi que des agressions contre des agents des forces de l’ordre avec du métal. bâtons, bâtons de hockey et spray anti-ours.

Le FBI a déclaré avoir ouvert plus de 400 autres dossiers thématiques pour tenter d’identifier d’autres suspects potentiels et avoir reçu plus de 200 000 conseils photo et vidéo du public. Les agents fédéraux et les procureurs travaillent depuis des semaines pour monter des dossiers contre les émeutiers.

Sur la base de l’examen par l’AP des documents judiciaires et d’autres informations, les personnes inculpées sont des partisans extrêmement fervents de Trump de plus de 40 États qui ont répondu à l’appel du président de l’époque à venir à Washington dans le cadre de sa fausse affirmation que les élections de novembre ont été volées. lui.

Parmi les accusés de complot, on compte trois personnes affiliées aux Oath Keepers, un groupe paramilitaire. Ils sont accusés d’avoir comploté à l’avance et coordonné leur attaque contre le Capitole.

Plusieurs membres des Proud Boys, un groupe extrémiste chauviniste d’extrême droite qui s’est emparé des politiques de l’administration Trump, ont été accusés de complot. Un grand jury fédéral a inculpé mercredi Nicholas Ochs, l’un des fondateurs du chapitre hawaïen des Proud Boys, et Nicholas DeCarlo du Texas. Les autorités disent que les deux hommes ont griffonné «Assassiner les médias» sur une porte du Capitole et ont volé une paire de menottes flexibles qui appartenaient à la police du Capitole.

Aucune accusation n’a encore été portée pour la mort de Sicknick. Un groupe spécial de procureurs évalue l’opportunité de porter des accusations de sédition contre l’un des émeutiers, ont déclaré des responsables.

___

QUEL A ÉTÉ LE DOMMAGE?

Les dommages au Capitole étaient en grande partie limités aux fenêtres et aux portes cassées. Les équipes ont également trouvé des graffitis sur la façade ouest du bâtiment et des luminaires cassés. Une estimation du coût pour les contribuables n’est pas encore terminée.

«Les statues, les peintures murales, les bancs historiques et les volets d’origine ont tous subi des dommages à des degrés divers – principalement des accrétions de gaz poivré et des résidus de gaz lacrymogène et d’extincteurs – qui nécessiteront un nettoyage et une conservation», a conclu l’évaluation initiale de l’architecte du Capitole.

Les dommages causés aux habitants du complexe du Capitole ce jour-là sont une histoire qui se déroule.

Dans les vidéos et sur le sol de la Chambre, les législateurs se sont déchirés lorsqu’ils se souviennent des événements du 6 janvier. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a exhorté les représentants à parler de ce jour et s’est arrangé pour qu’ils partagent leurs histoires dans un vidéo. Elle a déclaré que les vidéos fourniraient un dossier historique et faciliteraient «le processus de guérison».

À cette fin, les législateurs se sont réunis à la Chambre jeudi soir pour partager leurs expériences, qui seront enregistrées dans le Congressional Record pour les historiens et les Américains à consulter pour les générations à venir. Ils ont parlé d’avoir été précipités du sol et de la galerie de la maison alors que le bâtiment était violé. Ils ont parlé de la vue d’armes tirées par la police du Capitole et du bruit d’un coup de feu. Et ils ont parlé de la peur qu’ils ont éprouvée ce jour-là.

«Nous avons maintenant un Capitole entouré de ces clôtures de 7 pieds avec du fil accordéon. Le traumatisme que nous ressentons en travaillant dans ce sens de l’isolement est donc le traumatisme de notre démocratie », a déclaré le représentant Peter Welch, D-Vt. « Notre objectif, notre responsabilité est de restaurer cela et de ne pas être vaincu. »

___

QU’EN EST-IL DE TOUS CES SOLDATS DE LA CAPITALE DE LA NATION?

Il y a actuellement environ 7 000 membres de la Garde nationale dans la ville pour assurer la sécurité. On s’attend à ce que ce nombre descende lentement à 5 000, et ils devraient rester jusqu’à la mi-mars environ. Le coût total du déploiement devrait être de près de 500 millions de dollars.

Au point culminant juste avant l’inauguration, il y avait plus de 26 000 soldats de la Garde dans la ville, et ils venaient des 50 États et territoires américains. Un certain nombre d’États ont ordonné à leurs militaires de rentrer chez eux peu de temps après l’inauguration du 20 janvier lorsque les soldats se sont plaints de la mauvaise nourriture et ont été forcés de prendre leurs pauses dans un garage de Capitol Hill. Ces conditions se sont rapidement améliorées.

Le général Dan Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale, a déclaré que de nombreuses troupes étaient parties après l’inauguration et que les États les avaient remplacées par de nouvelles forces. Cela se produira probablement au cours des prochaines semaines, permettant aux membres de la Garde de retourner chez eux pour reprendre leur travail, tandis que d’autres prendront leur place,

Douze membres de la garde ont été renvoyés chez eux ou n’ont pas été autorisés à se déployer dans le district de Columbia à la suite des contrôles de sécurité du FBI, dont certains avaient des liens avec des groupes extrémistes. Les responsables de la défense ont déclaré ne pas avoir de détails sur les résultats de ces affaires.

___

CETTE CLÔTURE AUTOUR DU CAPITOL EST-ELLE ENTRÉE À TOUT MOMENT?

On ne sait pas combien de temps un périmètre étendu de clôtures surmontées de barbelés entourera les terrains du Capitole. Mais de nombreux législateurs en ont assez.

Plus de 40 républicains ont signé vendredi une lettre appelant Pelosi à retirer la clôture et à faire en sorte que des milliers de soldats de la Garde nationale rentrent chez eux. Les législateurs se sont déclarés préoccupés par les informations selon lesquelles les clôtures pourraient devenir permanentes.

«Il est temps de guérir et il est temps de retirer les clôtures pour que la nation puisse aller de l’avant», lit-on dans la lettre.

___

Marchand rapporté de Houston.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Alanna Durkin Richer à Boston, ainsi que Michael Biesecker et Michael Balsamo ont contribué à ce rapport.