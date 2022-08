Des législateurs américains rencontrent le chef de l’opposition philippine détenu

MANILLE, Philippines (AP) – Le sénateur américain Edward Markey, qui a déjà été interdit aux Philippines par l’ancien président Rodrigo Duterte, a rencontré vendredi un chef de l’opposition philippin détenu depuis longtemps, qui, selon lui, a été emprisonné à tort sous Duterte et devrait être libéré.

Markey, une démocrate du Massachusetts, et un groupe de législateurs américains ont rencontré l’ancienne sénatrice Leila de Lima pendant plus d’une heure dans sa cellule de détention de haute sécurité dans le principal camp de police de la métropole de Manille, selon son avocat, Filibon Tacardon, et police.

Les détails de leur réunion autorisée par le tribunal n’étaient pas immédiatement disponibles.

Duterte avait interdit à Markey et à deux autres législateurs américains de se rendre aux Philippines après avoir appelé à la libération de Lima et sonné l’alarme sur les violations des droits de l’homme sous sa présidence. Le mandat turbulent de six ans de Duterte s’est terminé en juin.

La brutale répression anti-drogue de l’ancien président, qui a fait des milliers de morts pour la plupart de pauvres suspects, a déclenché une enquête de la Cour pénale internationale.

Duterte a été remplacé par Ferdinand Marcos Jr., qui a pris ses fonctions le 30 juin après une victoire écrasante aux élections avec sa vice-présidente Sara Duterte, la fille de l’ancien président.

Markey et sa délégation ont rencontré Marcos Jr. au palais présidentiel de Malacanang à Manille jeudi. Après la réunion, Marcos Jr. a déclaré qu’il attendait avec impatience “de poursuivre notre partenariat avec les États-Unis dans les domaines de l’utilisation des énergies renouvelables, du développement agricole, de la réforme économique et de l’atténuation des problèmes de drogue”.

L’une des principales critiques de Duterte, la de Lima, âgée de 62 ans, est enfermée depuis plus de cinq ans et a accusé l’ancien président et ses adjoints d’alors d’avoir fabriqué les accusations liées à la drogue sans caution qui l’ont amenée en prison à Février 2017. Son arrestation et sa détention l’ont effectivement empêchée à l’époque en tant que sénatrice d’enquêter sur les meurtres généralisés dans le cadre de la campagne de Duterte contre les drogues illégales.

Duterte avait insisté sur sa culpabilité, affirmant que des témoins avaient déclaré qu’elle avait reçu des paiements de barons de la drogue emprisonnés. Plusieurs témoins, cependant, ont récemment rétracté leurs allégations contre elle, relançant des appels à l’administration Marcos Jr. pour la libérer.

De Lima a déclaré à l’Associated Press en mars lors de sa première interview en prison autorisée par le tribunal depuis son arrestation qu’elle “pleurait tous les jours, surtout la nuit, au cours des premières semaines, pas vraiment par apitoiement sur elle-même mais pour ma famille et par incrédulité. .” Elle a dit qu’elle s’était installée plus tard et avait continué à se battre pour les droits de l’homme et l’état de droit derrière les barreaux.

Elle a publié plus de 1 200 déclarations manuscrites quotidiennes depuis sa détention, principalement ses réflexions critiques sur la gouvernance de Duterte et sa réaction aux dernières nouvelles comme le triomphe électoral américain de Joe Biden et Kamala Harris en 2020, qu’elle a salué comme une victoire de la démocratie sur le «populisme fabriqué». et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qu’elle a qualifiée « d’acte de folie » qui a mis le monde sur les nerfs.

Elle a déposé plus de 600 projets de loi et résolutions du Sénat depuis sa prison, dont beaucoup visaient à renforcer les droits de l’homme et la responsabilité du gouvernement et à réduire la pauvreté. Elle s’est présentée aux élections du 9 mai sous le principal bloc d’opposition, mais un tribunal de première instance lui a interdit de participer à la campagne et aux débats en ligne.

Enfermée loin de la campagne électorale, de Lima a envoyé une photo découpée d’elle-même pour apparaître à sa place. Au milieu de sa détention, de Leila a perdu sa candidature à la réélection.

Markey, président du sous-comité des relations étrangères du Sénat américain pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, a renouvelé ses profondes inquiétudes concernant les conditions des droits de l’homme sous le président sortant Duterte dans une déclaration conjointe en juin avec deux autres sénateurs américains.

Ils ont alors déclaré que la nouvelle administration de Marcos Jr. offrait une “opportunité de rejeter la répression du passé, de libérer la sénatrice Leila de Lima et d’adopter des politiques qui soutiennent l’état de droit et une presse libre et dynamique aux Philippines”.

Il n’était pas immédiatement clair si Markey avait renouvelé son appel à la libération de de Lima lors de la réunion de jeudi avec Marcos Jr. et comment le dirigeant philippin avait répondu.

Jim Gomez, Associated Press