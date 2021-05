Des lectures quotidiennes à la tombe honorent Dante 700 ans après sa mort

«Lire Dante est peut-être l’hommage le plus vrai et le plus profond que nous puissions offrir», a déclaré Francesca Masi, secrétaire générale du comité d’organisation Dante 700 de Ravenne. «Il faut que chacun fasse un effort pour aller vers Dante, alors que trop souvent on demande à Dante de venir vers nous, en s’étirant peut-être un peu sans le comprendre, en l’idéologisant. Au lieu de cela, cette façon solennelle de lire, sans commentaire, est respectueuse.