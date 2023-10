Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Tsa semaine, les patrons de l’industrie ont dit L’indépendant les voitures électriques pourraient coûter 6 000 £ supplémentaires aux automobilistes britanniques.

La hausse attendue dépend de la capacité de Rishi Sunak à conclure un accord post-Brexit avec l’UE sur les tarifs douaniers – et la nouvelle a relancé le débat de longue date sur la possession de véhicules électriques.

Nous vous avons donc demandé ce que vous pensez des véhicules électriques. Nous voulions savoir si vous pensiez que le prix était déjà le principal obstacle à des déplacements plus écologiques sur nos routes. Nous avons également demandé si une hausse des coûts vous dissuaderait d’acheter un véhicule électrique ou si d’autres facteurs étaient toujours en jeu.

Indépendant les lecteurs étaient divisés, tandis que certains utilisateurs de longue date de VE n’hésitaient pas à chanter les louanges de la technologie en les qualifiant de « futur », d’autres s’inquiétaient de la disponibilité de chargeurs publics et de la capacité des batteries.

Voici ce qu’ils avaient à dire :

« Les véhicules électriques sont loin d’être aussi performants qu’on le prétend »

Le coût est bien sûr un problème majeur, mais il y en a d’autres qui me dérangent, comme l’utilisation du cobalt et du lithium, le travail des enfants, l’approvisionnement limité, les sources d’approvisionnement peu sûres et j’aimerais vraiment voir les avantages des véhicules électriques sur le cycle de vie correctement évalués.

Ensuite, il y a le poids des véhicules et les dommages causés aux routes et, peut-être, les problèmes de stationnement causés à la fois par le poids et la taille. Et dans les rares occasions où ils prennent feu, cela semble très dangereux.

Il existe également un problème majeur lié à la capacité suffisante de notre réseau énergétique pour faire face à une transition très importante vers les véhicules électriques, ce qui nécessitera des milliards d’investissements pour y remédier.

Je veux désespérément voir de véritables solutions, mais je crains que les véhicules électriques soient loin d’être aussi performants qu’on le prétend et je n’ai même pas mentionné l’autonomie, le coût de l’assurance ou le coût des batteries de remplacement.

PhilRoyal

« Les voitures électriques ne sont PAS la solution »

Les voitures électriques ne sont PAS « la réponse » et ne le seront jamais. Les voitures à pile à combustible à hydrogène SONT l’avenir, comme cela deviendra clair le plus tôt possible.

Le seul inconvénient est qu’ils doivent être conservés à l’extérieur car dans un garage, ils peuvent laisser échapper de l’hydrogène qui est bien sûr hautement inflammable et le simple fait de démarrer une telle voiture après une semaine dans un garage pourrait bien signifier —- BANG !

Hamish MacDonald

« Nous devrions toujours recharger à une borne de recharge commerciale »

Comme beaucoup de gens, nous n’avons pas de parking ou de garage chez nous, ni d’espace dédié hors rue ou dans la rue. Ce qui nous rebute, c’est que nous devrions toujours facturer à une borne de recharge commerciale et payer leurs tarifs plus élevés. En supposant que nous puissions en trouver un près de chez nous.

David

« Un grand avenir s’annonce avec les voitures électriques »

J’ai une BMW i3 et je la trouve géniale. Son autonomie peut atteindre 200 milles en été et environ 100 à 120 milles en hiver. Il effectue toutes mes déplacements locaux, y compris un aller-retour allant jusqu’à 100 milles, une fois par mois.

Je le recharge à la maison, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles et j’espère bénéficier d’un tarif partagé le moment venu.

J’ai une voiture à essence pour les longs voyages, c’est-à-dire un voyage de 1 600 milles en Suède pour voir la famille de ma femme. Ce trajet ne serait pas vraiment pratique dans une voiture électrique à l’heure actuelle mais je suis sûr que l’autonomie augmentera à un prix raisonnable dans le futur et que la recharge ne prendra guère plus de temps qu’un café et un gâteau dans les aires de service.

Le plus important, c’est le silence de la voiture lors de la conduite, juste le bruit de la route et du vent, et si je ne cours pas, nous pouvons parler tranquillement et facilement – un grand avenir nous attend avec les voitures électriques.

JeanH44

« Concentrez-vous sur l’expérience de conduite supérieure »

J’ai commencé mon parcours EV en 2014 et je ne regarderai jamais en arrière. Un bon moyen d’évaluer les économies consiste à établir le coût par kilomètre. Le coût par mile de mon véhicule électrique actuel est d’environ 10p (je n’ai pas de contrat de nuit moins cher) et celui de ma femme [ICE] la voiture coûte 20p. Si vous utilisez 10 000 miles par an, votre économie sera très modérée de 1 000 £. Il vous faut entre 6 et 12 ans pour compenser la prime EV (l’entretien des EV est cependant probablement moins cher).

Les panneaux solaires ne sont pas aussi utiles que prévu à moins que vous n’ayez beaucoup de panneaux et une installation de batteries. Les conditions météorologiques moyennes apporteront moins de 2 kWh d’avantages à votre véhicule électrique, les économies sont donc minimes.

Mes 9 années d’expérience dans le domaine des véhicules électriques montrent très clairement qu’un véhicule électrique est une meilleure voiture. Les économies de carburant ou de panneaux solaires ne devraient pas affecter votre décision de changement. Je suggérerais de se concentrer sur son expérience de conduite supérieure.

Ensoleiller

« Manque d’infrastructures de recharge adéquates »

La barrière à la possession d’un véhicule électrique est de 50/50 entre le prix et le manque d’infrastructure de recharge adéquate pour ceux comme moi qui n’ont pas la possibilité d’installer une borne de recharge.

L’inspecteur de la santé mentale

« Les véhicules électriques sont inutiles dans de vastes zones géographiques »

Les véhicules électriques pourraient être obligatoires pour les grands environnements urbains et les navetteurs. Pour les vastes zones géographiques et les faibles densités de population, comme le Canada et certaines parties des États-Unis, avec des déplacements sur de longues distances dans des climats froids, les véhicules électriques sont inutiles. Comme toujours, cela dépend des exigences et de l’application.

grtblu

« Tu ne me feras pas monter dans un véhicule électrique, pas question José! »

Il existe une grande partie du public automobile pour qui aussi peu que 3 à 5 000 £ sont ce qu’ils peuvent faire pour acheter n’importe quelle voiture, quelle chance pour eux d’abandonner l’ICE et de rejoindre la « révolution » ?

J’ai également entendu dire que l’assurance pour les véhicules électriques est devenue stratosphérique en raison des coûts élevés de réparation et des retards dans l’obtention des pièces. Cela entraînera inévitablement la mise hors service de nombreux très jeunes véhicules électriques alors qu’un ICE d’âge équivalent pourrait probablement être une réparation viable et plus rapide.

Tu ne me feras pas monter dans un véhicule électrique, pas question José !

Charlieinspain

« Prix, recharge, autonomie »

C’est toujours la même chose : le prix, la recharge, l’autonomie. Tant que tous ces problèmes ne seront pas résolus, l’utilisation massive des véhicules électriques posera toujours un problème.

HOSS

« La meilleure option pour les véhicules électriques une fois que deux conditions sont remplies »

Une voiture électrique sera toujours, sans exception, la meilleure option pour le citoyen moyen une fois que deux conditions seront remplies :

A) Le prix descend à un niveau plus abordable, au moins comparable à celui des voitures essence/diesel, de préférence plus bas, comme ce sera certainement le cas bientôt.

B) Les alternatives de recharge des batteries sont élargies. Les batteries de voiture haut de gamme peuvent déjà être complètement rechargées à partir de zéro en dix minutes seulement – et cela ne cesse de s’améliorer. Une autre idée déjà utilisée au Japon, et je pense en Suède, consiste à remplacer les piles. Les garages/magasins conservent un stock de batteries de voiture et vous entrez simplement et ils échangent votre batterie épuisée contre une batterie complètement chargée. Cela prend moins de temps que de faire le plein d’essence dans une voiture. Le garage charge ensuite votre batterie et la revend à un autre client. Brillant.

Une fois que ces deux conditions seront répandues, vous ne me reverrez plus jamais avec une voiture à essence inefficace, malodorante et désagréable. Pas question José !

Art

Certaines questions et réponses ont été modifiées pour cet article. Vous pouvez lire la discussion complète dans la section commentaires du article original.

