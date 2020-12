Les leçons de mathématiques manuscrites que le héros de Dambusters Barnes Wallis a utilisées pour courtiser sa femme adolescente devraient rapporter 2000 £ aux enchères.

L’homme qui a ensuite inventé la « bombe rebondissante » est tombé amoureux de Molly Bloxham, une cousine de la moitié de son âge, dans les années 1920.

Mais son père a estimé qu’il était inapproprié que son prétendant principal, qui avait presque 20 ans de plus que la jeune fille de 17 ans, lui écrive.

Cependant, il a permis à Wallis de correspondre avec elle à condition qu’il lui apprenne en mathématiques qu’elle étudiait à l’université.

Wallis a donc passé 16 mois à envoyer à son «étudiant» 250 lettres couvrant le calcul, la trigonométrie et l’induction électrostatique.

L’homme qui a ensuite inventé la « bombe rebondissante », photo de droite, est tombé amoureux de sa cousine beaucoup plus jeune Molly Bloxham, photo de gauche, qui avait la moitié de son âge, dans les années 1920.

L’une des lettres montre des réponses envoyées de Molly à Wallis dans lesquelles elle dit « Non, je ne peux pas faire celle-là » à laquelle il répond « oui, tu peux »

Les notes de cours de mathématiques originales écrites par le héros de Dambusters, Barnes Wallis, qu’il a utilisé pour courtiser sa femme adolescente, photographiées ensemble, doivent passer sous le marteau

Un chapitre sur l’induction électrostatique envoyé à Molly le 24 février 1924 avec Wallis commençant la conférence en déclarant: « C’est un sujet parfaitement horrible »

Dans cette note envoyée à sa bien-aimée, Wallis écrit: « Maintenant, ici commence la première conférence sur le très délicieux sujet du calcul »

Une lettre à Molly signée «Bien à vous, Barnes» suivie de «il fallait simplement que ce soit vraiment à vous après tout ça!

Les équipages des bombardiers Lancaster en 1943 étaient armés de bombes rebondissantes, que Wallis a inventées pour être utilisées dans le célèbre raid des Dambusters.

The Dambusters: Comment les bombes rebondissantes – et les vols incroyables des pilotes de la RAF – ont inondé la vallée de la Ruhr et porté un coup crucial à la machine de guerre nazie Le 16 mai 1943, 19 équipages de bombardiers Lancaster se sont rassemblés dans une station éloignée de la RAF dans le Lincolnshire pour une mission d’une audace extraordinaire – un raid nocturne sur trois barrages fortement défendus au cœur du cœur industriel de l’Allemagne. Les barrages étaient fortement fortifiés et avaient besoin de la bombe innovante – qui rebondissait sur l’eau au-dessus des filets anti-torpilles et coulait avant d’exploser. Pour réussir, les raiders devraient voler à travers l’Europe occupée sous un feu nourri, puis larguer leurs bombes avec une précision impressionnante à seulement 60 pieds au-dessus de l’eau. Le barrage Eder, sur la photo, a été détruit dans le cadre de l’opération Chastise aux petites heures du matin du 17 mai 1943, causant des dommages importants aux usines et aux mines. Les barrages de Mohne et d’Eder, dans le cœur industriel de l’Allemagne, ont été attaqués et percés par des mines larguées par des Lancasters spécialement modifiés de l’escadron 617. Le barrage de Sorpe a également été attaqué par deux avions et endommagé. Un quatrième barrage, l’Ennepe, aurait été attaqué par un seul avion (O-Orange), mais sans dommage. 19 équipages de bombardiers Lancaster armés de bombes rebondissantes sont partis attaquer plusieurs barrages en Allemagne le 16 mai 1943 dans le cadre de l’opération Chastise pendant la Seconde Guerre mondiale On estime que jusqu’à 1 600 personnes ont été tuées par les eaux de crue et huit des 19 avions envoyés ne sont pas revenus avec la perte de 53 membres d’équipage et 3 ont été faits prisonniers de guerre.

Ses lettres deviennent de plus en plus personnelles et intimes, ce qui a abouti à la conquête du cœur de Molly par le scientifique.

Le couple s’est marié trois ans plus tard et a ensuite eu quatre enfants ensemble.

Wallis est devenu un héros de la Seconde Guerre mondiale après avoir inventé la bombe rebondissante qui a été utilisée dans le célèbre raid Dambusters de 1943.

La cache des lettres manuscrites a été découverte dans une boîte poussiéreuse des décennies plus tard par leur fille Mary qui, en 2005, les a transformées en livre «Mathematics With Love».

Mary est décédée l’année dernière et maintenant les lettres d’enseignement des mathématiques seront vendues à la maison de vente aux enchères Dominic Winter près de Cirencester, Gloucs, avec une estimation de 2000 £.

Chris Albury, de la salle des ventes, a déclaré: « Il s’agit d’une merveilleuse archive de la famille qui enregistre la période où Barnes Wallis et Molly courtisaient.

« Quand ils se sont rencontrés en 1922, Wallis avait 35 ans et son cousin 17 ans.

« Son père, peut-être compréhensible, était prudent face à la romance florissante.

« Il a autorisé la correspondance tant qu’il s’agissait de mathématiques, et les archives comprennent également certaines des réponses de Molly et des corrections de Wallis.

«Il y a 248 pages dans la main de Wallis et elles comprennent également des chapitres sur« la charge et la capacité potentielles »et« l’induction électrostatique ».

«Dans les enveloppes se trouvaient des lettres plus personnelles, mais elles ne font pas partie de la vente.

« Cependant, les lettres sur les mathématiques semblent avoir fonctionné parce que Molly est décédée de l’University College London et que le couple s’est marié en 1925.

« L’union a duré 54 ans jusqu’à la mort de Wallis en 1979 et ils ont eu quatre enfants et ont également adopté les enfants de la sœur de Molly après que leurs parents aient été tués dans un raid aérien de la Seconde Guerre mondiale.

C’est leur fille adoptive aînée Mary qui a publié les lettres sous forme de manuel de mathématiques en 2005.

«C’est une série remarquable de leçons sur mesure conçues par Wallis pour Molly et écrites dans le cadre de leur fréquentation.

«Pendant 16 mois, il a envoyé un chapitre tous les quinze jours; peut-être que personne n’a jamais plus hâte de recevoir ses cours de mathématiques que Molly.

«Ces lettres susciteront probablement beaucoup d’intérêt de la part de collectionneurs, d’historiens, de mathématiciens et d’institutions.

Wallis a rencontré Molly lors d’un goûter familial en 1922.

Mais il a ensuite déménagé à Chillon, en Suisse, où il a enseigné dans une jeune académie de gentlemen.

Cela signifiait devoir écrire à Molly dont le père avait décidé que la correspondance n’était pas assez formelle.

Mary a ensuite réussi son cours de mathématiques avancées à l’University College London.

Wallis aurait pu être un grand professeur s’il n’était pas retourné travailler l’avionneur britannique Vickers.

Dans les années 1930, il a conçu le dirigeable R100 et lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, il a mis son expertise dans la conception de bombes.

Son travail sur la bombe rebondissante, qu’il a développé après avoir tiré des billes sur des réservoirs d’eau dans son jardin, en a fait une célébrité.

Il a également conçu d’énormes bombes, y compris le Tallboy de six tonnes et le Grand Chelem de 10 tonnes.

Après la guerre, il a continué à effectuer des recherches et de la conception, qui comprenait l’aérodynamique supersonique qui a contribué à la conception du Concorde.

Les contes de vente ont lieu demain.

Également inclus dans la collection, qui sera en vente demain, un chapitre écrit par Wallis avec le titre «Real Trig enfin!

Un gros plan d’une des lettres montre que Molly a écrit « non, je ne peux pas faire celle-là », auquel Wallis répond « oui, tu peux »

Barnes Wallis, à droite, photographiée en 1957, a été autorisée à correspondre avec Molly Bloxham, dont le père a estimé qu’il était inapproprié que son prétendant principal lui écrive, à condition qu’il lui enseigne en mathématiques qu’elle étudie à l’université.

Ses lettres deviennent de plus en plus personnelles et intimes, ce qui a abouti à la conquête du cœur de Molly par le scientifique.