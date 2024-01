Des larmes de feu à travers le musée d’Abkhazie – et plus d’actualités artistiques – ARTnews.com

Tyson Paul/Loop Images/Groupe Universal Images via Getty Images)

Les lignes d’en-tête

L’ABKHAZIE EN FLAMME: Des milliers d’œuvres d’art de la Galerie nationale d’art d’Abkhazie ont été détruites dans un incendie le 21 janvier. Images de personnes sauvant de grandes toiles du musée calciné donne une idée des dégâts considérables causés à l’institution située à Soukhoumi, la capitale de la République d’Abkhazie en Géorgie sous contrôle russe. On pense que l’incendie s’est déclaré à partir d’un court-circuit électrique au deuxième étage du musée vers 3 h 38, heure locale, et a été maîtrisé à 7 heures du matin. Les autorités ont signalé qu’environ 200 peintures seulement sur quelque 4 000 ont survécu, réalisées par des artistes tels que Viktor Sheglov. , Khuta Avidzba, Sergey Sangalov et d’autres. Plus de 300 œuvres d’un seul artiste local, Alexandre Chachba-Shervashidze, qui vivait sous l’Empire russe et descendait d’un ancien dirigeant d’Abkhazie, ont été perdues. « Nous rassemblons cette collection depuis 1963 et elle a pris feu en quelques secondes. C’est une telle tragédie pour nous ici en Abhkazie », a déclaré le directeur du musée, Suram Sakany, au BBC.

SURVEILLANCE À LA FRAUDE. L’avant-première de la foire Art Geneva s’ouvre demain, suite au départ brutal l’été dernier de son ancien directeur, Thomas Hug, qu’elle était récemment révélé a été licencié suite à des accusations de fraude et de vol de la part des organisateurs du salon, la Fondation Pour les Arts Visuels, propriété du groupe Palexpo. Hug, qui a dirigé la foire pendant 11 ans aux côtés de Laura Meillet, également licenciée, clame son innocence. En fait, il a lancé le sien salon Gstaad Art, qui fera ses débuts du 16 au 18 février, avant nouvelles Les informations concernant l’affaire pénale contre lui ont commencé à se répandre à la fin de la semaine dernière. Charlotte Diwan a été nommée nouvelle directrice d’Art Geneva en août.

Le Digeste

Elke Salomonartiste, commissaire d’exposition et auteure, est décédée à 80 ans. L’artiste interdisciplinaire, connue pour ses performances, ses peintures abstraites et ses découpages, est décédée le 9 janvier des suites d’un cancer. [Artforum]

procureurs de Paris rejeté une accusation d’agression sexuelle par une actrice française Hélène Darras contre Gérard Depardieu, car il a dépassé le délai de prescription. Depardieu, 75 ans, fait également face à des accusations de viol dans une autre affaire, ainsi qu’à plusieurs accusations de harcèlement sexuel, qu’il nie toutes. En décembre, le président français Emmanuel Macron a défendu le droit de Depardieu à la présomption d’innocence et a déclaré qu’il « détestait les chasses à l’homme ». [Le Monde]

UN nouveau musée pour la culture et l’identité des Juifs lituaniens en Vilnius a ouvert ses portes dans un ancien lycée juif, dans un bâtiment qui est une branche de l’existant Musée d’histoire juive du Gaon de Vilna. Parmi d’autres personnalités célèbres d’origine Litvak présentées dans la première exposition, on trouve une présentation sur le poète et chanteur Leonard Cohen (1934-2016), ainsi qu’une section consacrée à la vie et à l’œuvre du peintre Rafael Chwoles (1913-2002). [Monopol]

À temps pour ses 90 ansème anniversaire, le plus ancien du monde Musée de l’Holocauste a ajouté à sa collection une grande pancarte sur son bâtiment, vandalisée en novembre, sur laquelle était étiqueté le mot «Gaza» en peinture rouge. Le Bibliothèque de l’Holocauste de Vienne à Londres, dont le précurseur, le Bureau central d’information juif (JCIO) a été fondée en 1934 à Amsterdam, célèbre son anniversaire avec une exposition du 22 janvier au 15 février. Le JCIO a notamment fourni des renseignements clés aux alliés sur l’identité et les actions des responsables nazis. [The Guardian]

Le botteur

Dans le procès très médiatisé de Accent Delight International c.Sotheby’sde plus amples détails apparaissent sur les pratiques opaques des enchères d’art. ARTactualités Le journaliste principal Daniel Cassady décrit les dernières révélations sur l’importance cruciale des techniques de marketing par catalogue d’enchères et comment la véritable identité des vendeurs est masquée par un éventail absurde de techniques de dénomination créatives et alternatives, destinées à usurper la concurrence (et peut-être les journalistes), alors que dans en réalité, ils ne signifient pas grand-chose, voire rien du tout. [ARTnews]