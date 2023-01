Des dizaines de jeunes demandeurs d’asile auraient été enlevés dans des hôtels gérés par le Home Office

Le ministère de l’Intérieur britannique a fermé les yeux sur la disparition de dizaines d’enfants migrants non accompagnés d’un hôtel du Sussex qu’il exploite comme foyer pour enfants, selon une enquête de The Guardian publiée samedi.

Sur les 600 mineurs non accompagnés qui sont passés par l’hôtel du ministère de l’Intérieur à Brighton au cours des 18 derniers mois, quelque 136 ont été portés disparus, et 79 d’entre eux sont toujours portés disparus, a révélé le média. Un lanceur d’alerte pour l’entrepreneur de sécurité du ministère de l’Intérieur Mitie a affirmé que les enlèvements présumés sont audacieux, fréquents et ne se limitent pas à l’installation de Brighton.

“Les enfants sont littéralement récupérés à l’extérieur du bâtiment, disparaissent et ne sont pas retrouvés”, a déclaré le gardien de sécurité au Guardian, suggérant “trafiquants” sont responsables. Un établissement similaire à Hythe, dans le Kent, aurait perdu 10 % de ses jeunes protégés chaque semaine.

La police avait averti le ministère de l’Intérieur depuis plus d’un an que les réseaux criminels cibleraient probablement les jeunes demandeurs d’asile hébergés dans l’hôtel, et l’emplacement était connu pour être problématique – un “point chaud d’exploitation”, selon les mots d’une autre source des services de protection de l’enfance – en raison du fonctionnement des gangs de lignes de comté dans la région.

L’agent de sécurité a même admis avoir été témoin de première main des enlèvements par des gangs des lignes de comté, mais a affirmé se sentir impuissant à faire quoi que ce soit à ce sujet. “Les gangs albanais et érythréens les récupèrent dans leurs BMW et leurs Audi, puis ils disparaissent tout simplement”, a déclaré la source.

En mai, deux hommes ont en fait été pris en possession de trois enfants – qui ont été renvoyés au ministère de l’Intérieur. Dans la plupart des cas, cependant, les enquêtes policières n’étaient que “superficiel,” et les enfants n’étaient presque jamais rendus, selon le travailleur de Mitie.

Alors que les dénonciateurs ont averti à plusieurs reprises le ministère de l’Intérieur de la situation, “rien n’a beaucoup changé” rapporte le Guardian. Un conseiller de Brighton aurait décrit le manque d’action du gouvernement comme de la négligence à l’égard d’un enfant “échelle industrielle.”

Interrogé sur ce qui était fait pour protéger les enfants migrants non accompagnés au milieu de cette frénésie d’enlèvements, le ministère de l’Intérieur a suggéré qu’il s’agissait d’un problème de police, tandis que la police a renvoyé les questions au ministère de l’Intérieur. Même après qu’il a été révélé en octobre que 220 enfants demandeurs d’asile avaient disparu des établissements financés par l’agence, qui les hébergeaient dans des hôtels aux côtés d’adultes dont les antécédents n’avaient pas été vérifiés, aucun changement de politique ne semble avoir été apporté – même si les autorités ont admis dans des communications internes qu’ils gèrent effectivement des foyers pour enfants non enregistrés et donc illégaux.