Des lance-roquettes britanniques renversant la vapeur contre la Russie filmés pour la première fois | Nouvelles du monde

Trois roquettes britanniques ont filé dans le ciel en direction des forces russes attaquées dans une ville clé de la ligne de front de l’est de l’Ukraine.

La cible était un poste de commandement russe mobile. Un officier d’artillerie ukrainien a déclaré qu’il aurait été touché car ses soldats ne le ratent jamais.

Sky News est le premier à avoir obtenu l’autorisation de filmer un système de lance-roquettes multiples donné à l’Ukraine par le Royaume-Uni en action pendant la guerre et de rencontrer les soldats qui l’exploitent.

“Grâce à ces armes, nous avons effectué des missions vraiment prioritaires”, a déclaré le commandant de l’unité d’artillerie, qui a requis l’anonymat pour des raisons de sécurité.

Cela incluait de frapper des bases militaires, des colonnes de véhicules blindés et des magasins de munitions.

Le commandant a déclaré, à son avis, qu’environ 30% des succès remportés par l’Ukraine dans une contre-offensive majeure à l’est étaient dus aux lance-roquettes britanniques, ainsi qu’allemands.

“C’est l’un des facteurs clés qui a incité l’armée russe non seulement à battre en retraite, mais aussi à fuir”, a déclaré l’officier, faisant référence à la reprise ces dernières semaines de vastes territoires occupés illégalement dans la région de Kharkiv et dans le Donbass.

Sky News a obtenu la semaine dernière un accès exclusif aux soldats opérant l’un des six systèmes de lancement multiple de fusées M270 (MLRS) que la Grande-Bretagne a donnés à l’Ukraine.

Le commandant et un certain nombre de ses hommes ont également reçu une formation au Royaume-Uni sur la façon de faire fonctionner le système.

“Je tiens à remercier tous les officiers, sergents et instructeurs qui ont participé à notre formation, car c’était si puissant”, a déclaré l’officier.

“Ils nous ont beaucoup donné… Grâce à la formation, trois jours seulement après notre retour d’Angleterre, nous effectuions déjà des missions.”

Caché dans une rangée d’arbres au milieu de vastes champs, l’engin vert foncé – de la taille d’une grosse camionnette sur un ensemble de roues à chenilles – était délibérément difficile à trouver.

Nous n’avons pas été autorisés à révéler l’emplacement ni les vrais noms des soldats que nous avons rencontrés.

Le nombre limité de pièces d’artillerie à longue portée de l’Ukraine en fait une cible de choix pour la Russie.

Mais l’ambiance parmi les troupes à leur base de fortune sous les arbres semblait plutôt détendue.

Ils étaient juste épuisés d’avoir travaillé toute la nuit et toute la journée, menant des “missions de tir” contre des cibles russes dans le cadre d’une avancée ukrainienne sur la ville de Lyman.

Un lance-roquettes devient une maison mobile pour les soldats

Nous avons rencontré l’unité le 29 septembre. La ville a été reprise par l’Ukraine deux jours plus tard.

L’un des soldats, que son commandant a nommé “Ghost Rider”, nous a fait visiter le lance-roquettes qui se dressait au-dessus de lui, encadré de feuilles d’automne orange.

C’est autant une maison mobile qu’une machine de guerre, les militaires mangeant, dormant et combattant depuis l’intérieur d’une cabane construite à l’avant.

Autour d’un volant, d’un panneau de commande et d’un écran d’ordinateur se trouvaient une boîte de conserve de bacon, un fusil effondré et même un désodorisant attaché à un fil dans un coin du plafond.

Il y avait également des signes révélateurs des propriétaires britanniques du lance-roquettes et des fabricants américains, avec des instructions sur le panneau telles que “extincteur” et “indicateur de virage” en anglais.

Les longs missiles verts, stockés sur un grand lanceur en forme de boîte rectangulaire, se trouvent derrière la cabine, ce qui rend l’arme complètement autonome.

Trois soldats font fonctionner le système, l’un donnant des commandes, un autre s’assurant que les coordonnées de la cible sont correctes sur le panneau d’ordinateur intégré et un troisième conduisant.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait lorsqu’il a tiré avec le lanceur, sachant qu’il attaquait des positions russes, Ghost Rider, un jeune lieutenant, a déclaré : « Après le lancement, la première sensation a été mon cœur comme ça – boum, boum. C’est tout. calmes.”

Des hommes de garde 24h/24 et 7j/7 pendant un mois et demi

Cette unité d’hommes d’artillerie et d’ingénieurs a maintenu l’arme opérationnelle et en mouvement 24 heures sur 24, tous les jours depuis un mois et demi.

Ce n’est pas facile. En service depuis la première guerre du Golfe en 1990-1991, le système a souvent besoin de réparations et leur quartier général peut appeler à tout moment pour ordonner une grève.

Au moment où nous avons rejoint l’équipe le 29 septembre, ils avaient déjà effectué six opérations au cours des dernières 24 heures, avec un minimum de sommeil, lançant environ 50 roquettes.

Le commandant de l’artillerie, dont l’unité exploite les six systèmes de fusées à lancement multiple britanniques ainsi que trois lanceurs allemands MARS II, a déclaré qu’ils ne visaient que des cibles de grande valeur.

Leur approvisionnement en missiles est limité, les Ukrainiens doivent donc être sélectifs.

C’est aussi une question de qualité plutôt que de quantité.

Les missiles tirés par le système britannique – la munition Guided Multiple Launch Rocket System, ou M31A1 – sont à guidage de précision, avec une portée de plus de 50 miles (80 km).

Cela signifie qu’ils sont très précis. Cela réduit également le risque de pertes civiles.

En revanche, une grande partie des systèmes d’artillerie russes – et les lanceurs de l’ère soviétique précédemment utilisés par l’Ukraine – doivent bombarder une cible avec un barrage de roquettes pour s’assurer qu’elle est détruite, nécessitant beaucoup plus de munitions et provoquant beaucoup plus de destructions collatérales.

Alors que nous attendions avec les soldats, un ravitaillement en missiles est arrivé.

Un gros véhicule avec une mini-grue a roulé en vue le long de la limite des arbres. Il a abaissé plusieurs missiles – chacun avec M31A1 écrit en blanc sur le côté – pour qu’ils soient insérés dans le MLRS.

“Fire” crié en anglais

Quelques minutes plus tard, l’équipe a reçu un ordre de grève. C’était la mission de cibler le poste de commandement mobile.

Les opérateurs se sont précipités dans leur cabine et ont chassé l’arme géante de son abri verdoyant. Une branche d’arbre dépassait d’un côté – restes du camouflage.

Ils se sont dirigés vers un champ, les roues à chenilles permettant à l’équipe de se déplacer avec aisance et à une vitesse décente malgré le sol boueux.

Point de tir choisi, le lanceur était lentement pointé en diagonale vers le haut. Il produisait le même genre de bruit mécanique de grincement qu’un chariot élévateur en cours de levage.

Cible verrouillée, un commandant dans la cabine a dit “tirez” en anglais, un interrupteur a été actionné et les roquettes ont été lancées.

L’équipe devait alors s’éloigner rapidement en raison de la possibilité que les forces russes déterminent d’où venait l’artillerie et ripostaient.

L’ensemble du processus, de la visée au tir, se fait en quelques minutes – les opérateurs américains dans le passé ont inventé l’expression “shoot and scoot”. L’arme est également surnommée le “fusil de sniper 70 km” – un clin d’œil à sa portée et sa précision.

De retour sous le couvert des arbres, l’unité attendit une fois de plus les instructions.

Après environ trois heures passées à vérifier un appareil crypté utilisé pour recevoir des instructions, un Humvee ukrainien est apparu à travers les sous-bois. Il faisait partie d’une force chargée de protéger le système.

Les soldats ont bavardé, puis une autre mission de tir est arrivée et le lance-roquettes a roulé.