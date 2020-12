Au lendemain des protestations et de l’agitation en cours, les agriculteurs indiens reçoivent beaucoup d’amour et de soutien de toutes les régions du monde. Les Indiens du pays ont exprimé leur soutien de diverses manières, que ce soit en distribuant de la nourriture aux agriculteurs affamés ou en installant des camps médicaux dans les sites de protestation. Cependant, la diaspora indienne n’a pas été en reste pour exprimer son soutien aux agriculteurs en difficulté.

Les Lakhs d’Indiens vivant dans divers pays tels que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont signé des pétitions en ligne pour montrer leur solidarité et exiger justice pour les agriculteurs qui protestent.

La semaine dernière, il y a eu de violents affrontements entre les agriculteurs et le personnel de sécurité alors que des centaines d’agriculteurs du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan et de l’Uttar Pradesh ont marché à Delhi pour exiger que les trois lois agricoles centrales adoptées par le gouvernement indien en septembre soient abrogées. Alternativement, les agriculteurs ont exigé l’introduction d’un prix de soutien minimum (PSM) pour leurs cultures.

Au milieu des manifestations, plusieurs images déchirantes d’agriculteurs âgés attaqués par des cartouches de gaz lacrymogène, des canons à eau et des lathis sont devenues virales, attirant des millions d’Indiens au pays et à l’étranger dans leur cœur.

En photos: les multiples visages de la résistance alors que les agriculteurs continuent de protester contre les lois agricoles

Pour résoudre ces problèmes, 264 000 pétitions ont été signées sur Change.org par des Indiens de pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Les pétitions demandent justice pour les agriculteurs.

L’un des plus forts pétitions a été lancé par l’American Sikh Council, qui demande l’abrogation des trois lois agricoles. La « loi sur les agriculteurs » est la loi la plus imprudente adoptée par le gouvernement de Modi en septembre 2020 et adoptée sans procédure régulière », indique la pétition. Il a ajouté que « Quiconque mange pour se remplir le ventre soutient cette cause car la vie de millions de petits agriculteurs est littéralement en jeu et il convient que chaque individu bienveillant soutienne et signe cette pétition. En seulement deux jours, la pétition a recueilli près de 80 000 signatures.

Ce n’est pas la seule pétition amérindienne qui prend de l’ampleur en ligne. Une autre pétition de Kiran Badesha, basée aux États-Unis, a reçu 4 000 signatures. «Les épines, la sueur et les larmes de nos agriculteurs ont nourri des millions de personnes et les ont élevés pendant des générations

Les Indiens… Nous avons besoin d’eux, et ils ont besoin de nous aujourd’hui plus que jamais », a déclaré Badesha.

La solidarité vient également des Indiens du Canada, en particulier des Punjabis qui constituent une partie importante de la population indo-canadienne.

La Canadienne indienne Gina Takhar en a aussi une pétition appelé «Justice pour les agriculteurs indiens».

«Mon grand-père avait l’habitude de dire qu’une fois dans une vie, vous avez besoin d’un médecin, d’un avocat, de policiers et d’un prédicateur, mais chaque jour, trois fois par jour, vous avez besoin d’un agriculteur», écrit Takhar dans sa pétition qui a déjà recueilli plus de 7 000 personnes. signatures.

Dans le sillage de l’indignation croissante suscitée par la manière dont le gouvernement indien gère les manifestations paysannes, le premier ministre canadien Justin Trudeau s’est adressé aux médias mardi, qualifiant la situation en Inde de «préoccupante». Trudea a eu beaucoup de critiques de la part des Indiens depuis qu’il a exprimé sa solidarité avec les agriculteurs. «Le Canada sera toujours là pour défendre les droits de protestation pacifique», a déclaré Trudeau.

LIRE AUSSI: « Prenez soin de votre propre terre »: les trolls indiens ciblent Justin Trudeau pour son soutien aux manifestations paysannes

Alors que la plupart des pétitions en ligne exigeaient l’abrogation des lois controversées sur la réforme agraire ou la mise en œuvre du MSP pour les agriculteurs, certains ont même déposé des pétitions demandant la libération de Navdeep Singh, fils d’un agriculteur qui a été arrêté après avoir été surpris en utilisant des canons à eau utilisés par la police. pour réprimer une manifestation contre la frontière Delhi-Haryana le 25 novembre.

LIRE: La photo d’un jeune protestant fermant un canon à eau pendant une manifestation paysanne devient un symbole viral de résistance

Singh, 25 ans, qui est devenu le visage et « l’icône » des manifestations des agriculteurs, a ensuite été réservé pour des « tentatives d’assassinat » après qu’une vidéo est devenue virale d’un fils de fermier vivant à Ambala désactivant le canon à eau de la police. L’arrestation a depuis provoqué l’indignation des Indiens, dont beaucoup exigeaient sa libération.

Soleil pétition a été déposée par Shubh Karman, un habitant de Chandigarh, qui souhaite que Navdeep Singh soit libéré de toutes les charges.