Des lacunes persistent dans la sensibilisation et le traitement du taux élevé de LDL-C

LIGNE SUPÉRIEURE :

La prévalence d’un taux élevé cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL-C) a diminué au cours des deux dernières décennies, mais 1 Américain sur 17 a toujours un niveau de 160 à 189 mg/dL, et 1 sur 48 a un niveau ≥ 190 mg/dL, selon de nouvelles recherches. Parmi les personnes ayant un taux de LDL-C plus élevé, 1 personne sur 4 ne le sait pas et n’est pas traitée, rapportent les auteurs.

MÉTHODOLOGIE:

À l’aide de données sur 23 667 participants adultes à l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition menée de 1999 à 2020, les chercheurs ont identifié 1 851 (7,8 %) avec un taux de LDL-C compris entre 160 et 189 mg/dL et 669 (2,8 %) avec un taux de LDL-C. Niveau de C ≥ 190 mg/dL.

Les individus étaient classés comme « ignorants » s’ils n’avaient jamais fait mesurer leur taux de C-LDL ou n’avaient jamais été informés d’un taux élevé de C-LDL et comme « non traités » si leurs médicaments ne contenaient pas de statine. ézétimibeun chélateur des acides biliaires ou un inhibiteur de proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9.

Les auteurs ont comparé la prévalence des personnes « ignorantes » et « non traitées » selon l’âge, le sexe, la race et l’origine ethnique, le niveau d’éducation, l’indice de pauvreté et le statut d’assurance..

EMPORTER:

Au cours de la période d’étude, la prévalence ajustée selon l’âge d’un taux de LDL-C compris entre 160 et 189 mg/dL a diminué de 12,4 % (IC à 95 %, 10,0 % à 15,3 %), représentant 21,5 millions d’adultes américains, à 6,1 % (95 % % IC, 4,8%-7,6%), représentant 14,0 millions d’adultes (P. < 0,001).

La prévalence ajustée selon l’âge d’un taux de LDL-C ≥ 190 mg/dL a diminué de 3,8 % (IC à 95 %, 2,8 % à 5,2 %), représentant 6,6 millions d’adultes, à 2,1 % (IC à 95 %, 1,4 % à 3,0 % ), représentant 4,8 millions d’adultes (P. = .001).

Parmi ceux ayant un taux de LDL-C compris entre 160 et 189 mg/dL, la proportion de ceux qui ne le savaient pas et n’ont pas été traités a diminué de 52,1 % à 42,7 %, et parmi ceux ayant un taux de LDL-C ≥ 190 mg/dL, elle a diminué de 40,8% à 26,8%.

L’ignorance et le non-traitement étaient plus fréquents chez les jeunes adultes, les hommes, les groupes minoritaires raciaux et ethniques, ceux ayant un faible niveau d’éducation, ceux ayant de faibles revenus et ceux sans assurance maladie.

EN PRATIQUE:

Le manque de sensibilisation et de traitement du taux élevé de LDL-C découvert par l’étude « peut être dû aux difficultés d’accès aux soins primaires, aux faibles taux de dépistage dans les soins primaires, au manque de consensus sur les recommandations en matière de dépistage et à l’importance insuffisante accordée au LDL-C comme mesure de qualité. et l’hésitation à traiter les individus asymptomatiques”, concluent les auteurs.

SOURCE:

La recherche a été dirigée par Ahmed Sayed, MBBS, Faculté de médecine, Université Ain Shams, Le Caire, Égypte. Il a été publié en ligne le 1er novembre 2023 sous forme de lettre de recherche dans JAMA Cardiologie.

LIMITES:

L’analyse était limitée par un petit nombre de participants présentant des taux de LDL-C ≥ 190 mg/dL, un possible biais de non-réponse et la dépendance à l’égard du souvenir des participants quant à savoir si le LDL-C avait été mesuré précédemment. L’inclusion de femmes enceintes peut avoir influencé les taux de LDL-C.

DIVULGATIONS :

Sayed n’a aucun conflit d’intérêts pertinent. Les divulgations d’autres auteurs sont répertoriées dans la publication originale.