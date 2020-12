TipRanks

2 actions qui flirtent avec un fond; Les analystes disent «acheter»

L’investissement est une question de profits, et une partie de la génération de profits consiste à savoir quand démarrer le jeu. Le vieil adage dit d’acheter bas et de vendre haut, et s’il est tentant de ne pas tenir compte de clichés comme celui-là, ils sont passés dans la monnaie commune parce qu’ils incarnent une vérité fondamentale. Acheter bas est toujours un bon début dans la construction d’un portefeuille, mais l’astuce consiste à reconnaître les bonnes actions pour acheter bas. Les prix chutent pour une raison, et parfois cette raison est un défaut fondamental. Heureusement, les analystes de Wall Streets sont occupés à séparer le bon grain de l’ivraie parmi les actions à bas prix du marché, et certains experts boursiers de premier plan ont marqué plusieurs actions pour de gros gains. Ces actions se négocient à un niveau bas maintenant – mais les raisons ne sont pas nécessairement mauvaises pour les investisseurs.Nous avons utilisé la base de données TipRanks pour extraire les données et les critiques de deux actions dont le prix est bas maintenant, mais qui peuvent être prêtes à gagner. Ils ont reçu des critiques positives et, malgré la dépréciation de leur action, ils détiennent des notes d’achat et affichent un potentiel de hausse de 60%. Digital Media Solutions (DMS) Nous commencerons par Digital Media Solutions, une société de technologie publicitaire qui connecte les annonceurs en ligne avec les clients. grâce à des solutions de marque et de marché basées sur la performance. DMS dispose d’une puissante base de données de renseignements sur les consommateurs, qu’il utilise pour affiner les campagnes d’acquisition de clients – tout en offrant aux annonceurs la responsabilité du budget du projet.DMS est devenu public en juillet de cette année, via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale, Leo Holdings. La combinaison a pris le nom DMS pour le ticker et a initié le trading à 10 $ par action. L’action a été volatile depuis et est actuellement en baisse de 27% depuis qu’elle a commencé à se négocier.La publicité numérique est un secteur énorme – et en croissance -, d’une valeur de 100 milliards de dollars en 2019 et qui devrait atteindre 130 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine. DMS a une part solide de cette vache à lait, et les chiffres du troisième trimestre le démontrent. Le chiffre d’affaires trimestriel a atteint un record de l’entreprise, de 82,8 millions de dollars, en hausse de 10% en séquentiel et de 44% d’une année sur l’autre. Sur ce chiffre d’affaires total, l’entreprise a réalisé un bénéfice brut de 25,1 millions de dollars, pour une marge brute de 30%. Dans l’ensemble, le premier trimestre de DMS en tant que société cotée en bourse a montré de solides résultats.L’analyste Maria Ripps, qui est classée 5 étoiles par TipRanks, figure dans le top 1% sur plus de 7100 analystes boursiers. «La société a connu une croissance significative du volume de ses clients nouveaux et existants, avec une force particulière de son activité d’assurance automobile ainsi que des secteurs verticaux du commerce électronique, de l’éducation et des organismes à but non lucratif … Nous continuons de penser que les investisseurs apprécieront progressivement les similitudes de DMS avec d’autres », a noté Ripps. À cette fin, Ripps évalue l’action DMS comme un achat, et son objectif de prix de 15 $ suggère une hausse de 106%. à partir du cours actuel de 7,20 $. (Pour voir les antécédents de Ripps, cliquez ici) Dans l’ensemble, la note consensuelle des achats modérés de DMS est basée sur 2 critiques récentes, toutes deux positives. L’action a un objectif de prix moyen de 14 $, ce qui indique un potentiel de hausse de 92%. (Voir l’analyse boursière DMS sur TipRanks) ViaSat, Inc. (VSAT) De la publicité numérique, nous passons au réseautage numérique. ViaSat offre aux clients un accès haut débit à large bande via un système de réseau satellite sécurisé. La société dessert à la fois les marchés militaires et commerciaux, répondant au besoin croissant de liaisons de communication sécurisées.Les politiques d’arrêt anti-coronavirus ont particulièrement dur sur ViaSat. Cela peut sembler contre-intuitif, car le réseautage en ligne a été plus occupé que jamais, mais une grande partie des activités de ViaSat provient des compagnies aériennes, et avec les voyages aériens d’abord ancrés et toujours confrontés à des volumes de voyages déprimés, les actions de ViaSat ne se sont pas encore remises de leur février / mars Sur une note positive – et qui est révélatrice de la nature essentielle des communications par satellite sécurisées dans l’économie en réseau d’aujourd’hui – ViaSat a annoncé 577 millions de dollars d’attribution de contrats au T3, soit un gain de 29% en glissement annuel. Depuis le début de l’année, la société a remporté des récompenses totalisant 1,9 milliard de dollars, soit une hausse de 5% par rapport à la même période l’an dernier. Les revenus et les bénéfices du troisième trimestre (le T2 fiscal de la société) ont été quelque peu mitigés, reflétant à la fois l’augmentation des attributions de contrats et la baisse des activités aériennes. Les revenus ont atteint 554 millions de dollars, en baisse de 6% en glissement annuel, mais en hausse de près de 4% en séquentiel. Le BPA était de 3 cents par action, dépassant largement la perte prévue de 5 cents. L’analyste de JPMorgan Philip Cusick écrit de ViaSat: «[We] Nous pensons que les leviers de croissance à long terme restent intacts, soulignés par un carnet de commandes record de 1,1 milliard de dollars… Nous considérons ViaSat comme un leader de l’innovation satellitaire et pensons que la future flotte ViaSat-3 de l’entreprise accélérera la croissance des services par satellite au cours des prochaines années. Dans le même temps, nous voyons un vent favorable à long terme sur les systèmes gouvernementaux, motivé par le portefeuille de radios de l’entreprise, le haut débit mobile et SATCOM. l’objectif implique une hausse d’environ 72% sur un horizon d’un an. (Pour voir les antécédents de Cusick, cliquez ici) Dans l’ensemble, le titre a 5 revues récentes, dont 3 achats et 2 prises. Les actions sont au prix de 34,14 $, et l’objectif de prix moyen de 55 $ suggère un potentiel de hausse de 61% à partir de ce niveau. (Voir l’analyse boursière VSAT sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.