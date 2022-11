Des lacs cachés d’eau liquide sur Mars ? Des scientifiques dévoilent de nouvelles preuves

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Si nous trouvions une réserve d’eau liquide sur Mars, cela stimulerait l’espoir de repérer un jour des signes de vie extraterrestre sur l’inhospitalière planète rouge. Cela explique pourquoi un dialogue scientifique intrigant est en cours sur la question de savoir si un réservoir d’eau salée se cache sous la calotte polaire sud de Mars – et deux nouvelles études soutiennent le côté aqueux du débat.

Les deux études sont sorties en Communication Nature et le Journal des planètes de recherche géophysique au cours des deux derniers mois. Combinés, ils établissent un dossier pour que la zone sous la calotte glaciaire soit suffisamment chaude pour que des lacs souterrains existent.

Mais revenons en arrière et passons en revue les deux côtés de l’histoire jusqu’à présent.

Eau ou pas ?

Le débat sur l’eau liquide sous la calotte glaciaire a commencé avec le vaisseau spatial Mars Express de l’Agence spatiale européenne.

Mars Express avait recueilli des données radar montrant de mystérieuses réflexions provenant du dessous du capuchon. En 2018, une équipe de les chercheurs ont déclaré que les données indique un lac d’eau salée se cachant à 1,5 kilomètre sous la surface glacée, et un Une étude de 2019 a suggéré des étangs saumâtres étaient plus répandues dans la région qu’on ne le pensait initialement.

Mais tout le monde n’était pas d’accord sur l’interprétation de l’eau.

La NASA a remis en question la conclusion d’une étude de 2021, doutant que le sous-sol soit effectivement suffisamment chaud pour supporter de l’eau liquide, même si un lac potentiel était extrêmement salé. Depuis lors, les équipes scientifiques ont suggéré des explications alternatives pour ces réflexions radar de Mars Express, allant de Roche volcanique à argile gelée.

Un nouvel argument pour les lacs

La nouvelle recherche a utilisé une combinaison de modèles informatiques et d’expériences en laboratoire pour disséquer la situation. “Nous avons décidé d’étudier les propriétés physiques des dépôts eux-mêmes, en modélisant la propagation des ondes radar à travers la glace d’eau et la poussière”, a déclaré la géoscientifique Graziella Caprarelli dans une déclaration de l’Université du sud du Queensland jeudi. Caprarelli est co-auteur des deux articles.

Les travaux ont révélé que les températures sous la calotte polaire peuvent atteindre -100 degrés Fahrenheit (-73 degrés Celsius), dans les limites de l’eau saumâtre. Des recherches antérieures avaient établi que la température était plus froide, plus proche de -137 Fahrenheit (-93 Celsius). Selon Caprarelli, “les propriétés physiques des saumures à ces températures révisées sont entièrement compatibles avec la force des signaux radar acquis à partir de la base des dépôts polaires sud martiens”.

L’étude du Journal of Geophysical Research Planets suggère également spécifiquement que les conditions géologiques et géographiques uniques au pôle sud pourraient jouer un rôle dans l’existence de l’eau liquide. L’isolation des couches de glace de dioxyde de carbone, explique-t-il, pourrait aider à maintenir des températures plus chaudes en dessous.

Et après

Il y a peu de chances que l’humanité se débrouille pour envoyer une foreuse massive au pôle sud de Mars, alors attendez-vous à ce que le débat sur les lacs se poursuive alors que les scientifiques revisitent et travaillent sur les données existantes tout en créant de nouveaux modèles et expériences pour tester leurs idées.

Alors que Mars révèle lentement ses secrets aux scientifiques grâce au travail de nos explorateurs robotiques au sol et en orbite, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. Ainsi, les allers-retours sur la question de l’eau promettent de rester vifs.