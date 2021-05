Des labradors reniflant Covid-19 se joignent à la lutte contre le virus invisible en Thaïlande

La Thaïlande a commencé à déployer une équipe de détection de virus canins dans l’espoir d’identifier rapidement les personnes atteintes de COVID-19 alors que le pays fait face à une augmentation du nombre de cas, avec des grappes sur les chantiers de construction, des bidonvilles surpeuplés et de grands marchés. Angel, Bobby et Bravo font partie des six retrievers du Labrador qui ont été formés par des chercheurs de la Faculté des sciences vétérinaires de l’Université Chulalongkorn de Bangkok pour flairer une odeur unique que les personnes atteintes de COVID-19 produisent dans leur sueur, disent les chercheurs. Depuis le 10 mai, les trois ont testé plus de 1 000 échantillons provenant du personnel des collèges, des étudiants et des personnes extérieures à l’université. Les résultats à ce jour sont impressionnants avec un taux de réussite de près de 95%. Après quelques secondes à renifler des échantillons de sueur placés dans des récipients en métal, les chiens peuvent dire quelles personnes ont le COVID-19. S’il n’y a aucune trace d’infection, le chien passera l’échantillon. S’il est positif, il s’assiéra devant lui.

Le professeur Kaywalee Chatdarong, chef de l’équipe de recherche, a déclaré qu’elle était consciente que d’autres pays utilisaient des chiens pour identifier le coronavirus, notamment la Finlande, les Émirats arabes unis, l’Allemagne et l’Inde, mais qu’elle ne savait pas si cela fonctionnerait en La Thaïlande en raison de la cuisine épicée et savoureuse du pays.

Suwanna Thanaboonsombat, une bénévole qui collecte des échantillons à apporter au laboratoire, a déclaré que les testeurs canins ajoutaient un élément de commodité important, car ils peuvent vérifier les échantillons de personnes qui ne peuvent pas aller se faire tester.

«Les gens peuvent simplement mettre des boules de coton sous leurs aisselles pour prélever des échantillons de sueur et les envoyer au laboratoire. Et le résultat est assez précis », a déclaré Suwanna.

Les chercheurs prévoient d’envoyer l’équipe canine dans les communautés soupçonnées d’être de nouveaux hotspots COVID-19. Les chiens travailleront à l’intérieur d’une unité mobile, tandis que l’équipe de collecte pourra passer au peigne fin la communauté pour collecter des échantillons.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les chiens font partie d’un petit nombre d’animaux de compagnie qui peuvent être infectés par le coronavirus, principalement après un contact étroit avec des personnes atteintes de COVID-19. Il dit que le risque que les animaux transmettent le virus aux humains est considéré comme faible.

Les chercheurs thaïlandais ont déclaré que par mesure de sécurité, ils avaient conçu les récipients d’échantillons de manière à ce que le nez des chiens n’entre pas en contact avec les échantillons. Ils pensent également que les récepteurs sur les cellules des voies respiratoires des chiens ne sont pas un environnement accueillant pour l’attaque du coronavirus.

Kaywalee a déclaré que si les chiens peuvent fournir une alternative de test rapide et bon marché, ils ont des limites.

«17 h est l’heure du dîner. Vers 16h50, ils commenceront à être distraits. Donc, vous ne pouvez plus vraiment les faire travailler. Et nous ne pouvons pas non plus les faire travailler après le dîner parce qu’ils ont besoin d’une sieste. Ce sont des animaux vivants et nous devons tenir compte de leurs besoins et de leurs émotions », a-t-elle déclaré.

«Mais pour moi, ce sont des héros et des héroïnes.»

