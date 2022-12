Des laboratoires mexicains du cartel aux rues américaines, un pipeline mortel de fentanyl

107 622est mort d’une overdose de drogue aux États-Unis en 2021. Le fentanyl était responsable des deux tiers de ces décès. Le nombre d’Américains tués par la drogue a bondi de 94% depuis 2019. En moyenne, une personne meurt d’une surdose de fentanyl aux États-Unis toutes les sept minutes. Avertissement : Ce graphique nécessite JavaScript. Veuillez activer JavaScript pour une meilleure expérience.

La poussée catastrophique du fentanyl est survenue après que la Drug Enforcement Administration a réprimé les excès de l’industrie américaine des opioïdes. Des millions d’Américains qui étaient devenus dépendants des analgésiques sur ordonnance les ont soudainement trouvés difficiles ou impossibles à obtenir.

mexicain les cartels sont intervenus pour combler le vide. Les trafiquants, qui dépendaient depuis des décennies de drogues végétales telles que l’héroïne, la cocaïne et la marijuana, utilisent désormais des produits chimiques dans des laboratoires clandestins pour fabriquent de la poudre et des pilules de fentanyl pour répondre à la demande toujours croissante aux États-Unis.

Le fentanyl est 50 fois plus puissant que l’héroïne et sa compacité le rend beaucoup plus facile à faire passer en contrebande. L’opioïde synthétique est si puissant qu’un approvisionnement d’un an en poudre de fentanyl pur pour le marché américain tiendrait dans les lits de deux camionnettes.



Comment le fentanyl se compare avec d’autres opioïdes en force 1 milligramme de fentanyl a la même puissance que… 50 milligrammes de héroïne… 67 milligrammes de oxycodone… et 100 milligrammes de morphine Comment le fentanyl se compare avec d’autres opioïdes en force 1 milligramme de fentanyl a la même puissance que… 50 milligrammes de héroïne… 67 milligrammes de oxycodone… et 100 milligrammes de morphine Comment le fentanyl se compare à d’autres opioïdes en force 1 milligramme de fentanyl a la même puissance que… 50 milligrammes de héroïne… 67 milligrammes de oxycodone… et 100 milligrammes de morphine

Dans une enquête en sept parties, le Washington Post a retracé la crise des drogues synthétiques depuis les ruelles de Tijuana, au Mexique, jusqu’aux autorités officielles de Washington. et des entrepôts du nord du Mexique aux quartiers de Utah, Colorado et San Diego.

Le Washington Post a suivi l’épidémie de fentanyl des laboratoires mexicains aux rues américaines. Voir toutes les histoires ChevronBas

Alors que le trafic de fentanyl explosait, la coopération américaine en matière de lutte contre les stupéfiants avec le Mexique s’est détériorée. Les autorités frontalières américaines sont désormais débordées et, depuis juillet, le volume de fentanyl saisi traversant la frontière mexicaine chaque mois a doublé par rapport au début de l’année.

Malgré un nombre record de décès américains, les autorités fédérales ont été lentes à réagir. La DEA a déclaré qu’elle visait désormais directement les cartels et l’épidémie.

L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité

Un chargement de fentanyl et de méthamphétamine saisi près d’Ensenada, au Mexique, arrive au bureau du procureur général du Mexique à Tijuana le 18 octobre. Personne n’a été arrêté lors de la saisie. (Salwan Georges/The Washington Post)

Opérations de déplacement

Les premières cargaisons de fentanyl illicite provenaient de Chine, dont une grande partie avait été commandée via le dark web et dissimulée dans de petits colis envoyés par la poste.

Les chimistes mexicains du cartel ont appris à fabriquer eux-mêmes du fentanyl, remplaçant rapidement la Chine comme principale source de drogue et opérant à une échelle beaucoup plus grande, selon la DEA.

Il faut des mois et des hectares de terre pour cultiver et transformer le pavot en opioïdes, mais le fentanyl peut être fabriqué dans un petit laboratoire avec des produits chimiques relativement accessibles. L’ensemble du processus d’obtention d’un produit fini peut prendre quelques jours seulement.

Les drogues synthétiques telles que la méthamphétamine et le fentanyl ont fondamentalement changé le marché des drogues illicites. (Luis Velarde et Sarah Hashemi/The Washington Post)

Il est extrêmement difficile de saisir les précurseurs chimiques dont les trafiquants ont besoin. Beaucoup sont utilisés pour fabriquer des produits de base, tels que des médicaments, des pesticides et du savon.

La grande majorité des saisies de fentanyl se produisent aux passages frontaliers américano-mexicains en Californie et en Arizona.

Les réseaux de transport du cartel utilisent le système interétatique américain pour atteindre marchés de gros à Los Angeles, Las Vegas, Chicago et les villes de la côte Est, où les trafiquants de drogue de rue prennent le relais.

L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité

Demande en hausse

Les autorités sanitaires américaines ne disposent pas d’estimations fiables du nombre d’utilisateurs de fentanyl ou décès récents dans le pays. Les principaux programmes de surveillance qui auraient pu alerter les autorités de l’augmentation du flux de fentanyl ont été annulés par le gouvernement fédéral au moment même où la drogue frappait les rues américaines.

[Washington faltered as fentanyl gripped America]

Depuis le début des années 2000, trois vagues de l’épidémie d’opioïdes – alimentées d’abord par des analgésiques sur ordonnance, puis par l’héroïne et maintenant par des médicaments illicites fentanyl – ont coûté la vie à près de trois quarts de million d’Américains. Les dommages aux communautés américaines coûté à l’économie 1,5 billion de dollars rien qu’en 2020selon une analyse du Congrès.

Le fentanyl est la pire drogue que le lieutenant Ken Impellizeri de la police de San Diego ait vue. (Erin Patrick O’Connor/The Washington Post ; Photo : Salwan Georges/The Washington Post)

Les agents de la drogue américains disent qu’il a été presque impossible d’arrêter le trafic de fentanyl. Les autorités frontalières ne peuvent contrôler qu’une petite fraction des plus de 219 000 véhicules qui traversent chaque jour du Mexique.

Les agents fédéraux estiment qu’ils saisissent environ 5 à 10 % des drogues en provenance du Mexique, voire autant.



Les saisies de fentanyl au frontière sud ont monté en flèche depuis 2016 La grande majorité du fentanyl saisi au frontière sud est confisqué dans les ports de entrée, principalement à San Diego et sud de l’Arizona. Saisies de fentanyl à la frontière sud ont explosé depuis 2016 La grande majorité du fentanyl saisi au sud frontière est confisqué aux points d’entrée, principalement San Diego et le sud de l’Arizona. Saisies de fentanyl à la frontière sud ont explosé depuis 2016 La grande majorité du fentanyl saisi à la frontière sud est confisqué aux points d’entrée, principalement à San Diego et dans le sud de l’Arizona.

Les forces de l’ordre américaines sont sur le point de confisquer plus de 23 000 livres de poudre de fentanyl cette année, contre 4 000 livres en 2018, selon une analyse du Post des dernières données gouvernementales. Le nombre de comprimés de fentanyl saisis devrait atteindre 35 millions, contre 289 000 en 2018.

À la frontière sud, les autorités américaines ont saisi 16 200 livres supplémentaires de fentanyl au cours des 11 premiers mois de 2022, selon une analyse des données les plus récentes des douanes et de la protection des frontières. En novembre, l’agence a saisi 2 900 livres de fentanyl aux points d’entrée le long de la frontière sud, le total mensuel le plus élevé jamais enregistré, un montant qui éclipse facilement ce que l’agence a confisqué pendant toute l’année 2018.

L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité

Le poste frontière de San Ysidro, en Californie, vu de Tijuana le 23 octobre. (Salwan Georges/The Washington Post)

Échecs en cascade

Le président Donald Trump a déclaré aux Américains qu’un mur le long de la frontière avec le Mexique arrêterait le torrent de drogue. Mais presque tout le fentanyl entrant aux États-Unis passe par des postes frontaliers officiels, et non par les déserts et les montagnes.

Les administrations successives n’ont pas réussi à déployer la technologie pour détecter les drogues.

Le président Donald Trump et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador à la Maison Blanche le 8 juillet 2020. (Jabin Botsford/The Washington Post)

L’afflux de fentanyl aux États-Unis a été exacerbé par la rupture du partenariat américano-mexicain pour la guerre contre la drogue. Après avoir pris ses fonctions en 2018, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a rejeté les accords de sécurité qui sous-tendaient la coopération anti-drogue depuis une décennie, affirmant que cette approche avait intensifié la violence au Mexique.

« Le Mexique doit faire plus. Nous pensons qu’ils peuvent faire plus », a déclaré Anne Milgram, administratrice de la DEA, au Post. “Nous pensons qu’il est d’une importance vitale que le Mexique travaille sur ces questions aussi inlassablement que nous le faisons.”

Le Congrès a commandé un rapport détaillépublié en février, qui a déterminé que les progrès contre le fentanyl ne seraient réalisés qu’en associant la répression à une réduction de la demande américaine.

“Sans un changement majeur dans la politique américaine, davantage de fils et de filles, de frères et de sœurs, de voisins et d’amis américains périront.”— Rapport du Congrès de février 2022

Surdosage de masse des morts

Le fentanyl éclipse l’héroïne et les analgésiques sur ordonnance en tant qu’opioïde de choix.

Les trafiquants de drogue aux États-Unis dopent les drogues avec du fentanyl pour augmenter la puissance et attirer plus de clients. Beaucoup d’utilisateurs n’en ont aucune idée. Nouveau ou les utilisateurs occasionnels d’opioïdes sont à un risque beaucoup plus élevé de surdosage mortel.

Aujourd’hui, les cartels de la drogue fabriquent également des pilules d’oxycodone contrefaites se faisant passer pour ce qui était autrefois le plus analgésique recherché aux États-Unis rues — Le bébé de Mallinckrodt Pharmaceuticals comprimés bleus de 30 mg connus sous le nom de blues ou M-30s.

Le bureau du procureur général du Mexique à Tijuana a saisi des milliers de livres de drogue, y compris de grandes quantités de pilules de fentanyl se faisant passer pour des analgésiques sur ordonnance fabriqués par Mallinckrodt Pharmaceuticals de St. Louis. (Salwan Georges/The Washington Post)

Des lots de tablettes « arc-en-ciel » ont été saisis dans les rues américaines et à la frontière ces derniers mois. Les agents des stupéfiants pensent que les couleurs sont destinées à signaler que les pilules contiennent du fentanyl.

L’épidémie a frappé les jeunes à une vitesse alarmante et a tué de manière disproportionnée des Noirs et des Amérindiens ces dernières années. En 2020, les taux de mortalité par surdose augmenté de 44% pour les Noirs et de 38% pour les Amérindiens.

[Why is fentanyl so dangerous?]

De plus en plus de personnes font une overdose en groupe à cause de la puissance du fentanyl.

Au Colorado, cinq amis sont morts dans un appartement en février après avoir consommé de la cocaïne dont ils ignoraient qu’elle était enrichie de fentanyl. À l’époque, il s’agissait de la plus grande surdose mortelle de masse signalée dans le pays.

Alors que la police se précipitait pour découvrir qui fournissait les drogues, les réponses qu’ils trouvaient soulignaient le défi de tenir les revendeurs responsables de la mort de leurs clients.

Une photo de Karina Joy Rodriguez, victime d’empoisonnement au fentanyl, chez sa mère à Thornton, Colorado (Salwan Georges/The Washington Post)

À propos de cette histoire Reportage de Nick Miroff, Scott Higham et Steven Rich. Mary Beth Sheridan, Meryl Kornfield et Sari Horwitz ont également contribué à ce rapport. Photographie de Salwan Georges. Vidéos par Erin Patrick O’Connor et Luis Velarde. Conception et développement par Tyler Remmel. Conception et développement supplémentaires par Allison Mann, Laura Padilla Castellanos et Rekha Tenjarla. Graphismes de Júlia Ledur. Analyse des données par Steven Rich. Graphiques vidéo par Sarah Hashemi. Montage par Gilbert Dunkley, Chiqui Esteban, Christian Font, Meghan Hoyer, Jai-Leen James, Jessica Koscielniak, Jeff Leen, Thomas LeGro, Jordan Melendrez, Robert Miller et Martha Murdock. Soutien supplémentaire de Steven Bohner, Matthew Callahan, Sarah Childress, Sarah Dunton, Jenna Lief, Osman Malik, Monika Mathur, Angel Mendoza, Sarah Murray, Ben Pillow, Sarah Pineda, Andrea Platten, Kyley Schultz, Casey Silvestri, John Taylor et Mael Vallejo . Les données pour les graphiques proviennent de la Drug Enforcement Administration des États-Unis et des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Cartel RX Dans une enquête en sept parties, le Washington Post a suivi l’épidémie de fentanyl des laboratoires mexicains aux rues américaines. Méthodologie Le Post a analysé les données de diverses sources pour mesurer la montée du fentanyl aux États-Unis et au Mexique. Entre autres sujets, les journalistes ont compilé des données sur les saisies de drogue, les décès par surdose et les annulations, les passages frontaliers et la puissance du fentanyl. Les données ont été recueillies auprès de plus de trois douzaines de sources fédérales, étatiques et locales aux États-Unis et au Mexique. Par exemple, pour le décompte des décès par surdose aux États-Unis, The Post a utilisé les données de mortalité des Centers for Disease Control and Prevention. Pour mesurer les saisies de données le long de la route 15 au Mexique, les journalistes ont standardisé plusieurs ensembles de données provenant d’agences telles que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina et la Guardia Nacional. Les journalistes ont fait des demandes de dossiers ouverts dans les deux pays, récupéré des données sur les sites Web du gouvernement pour créer des ensembles de données et obtenu et analysé des données sur les saisies dans les zones de trafic de drogue à haute intensité, gérées par le tsar de la drogue de la Maison Blanche, en soumettant une proposition de recherche détaillée pour y accéder.