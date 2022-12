Des kits olfactifs à l’implant nasal, comment les chercheurs tentent d’aider les anosmiques à retrouver leur odorat

Le courant23:29Certains Canadiens continuent d’être aux prises avec une perte d’odorat – sur quelles options de récupération sont-elles en cours d’élaboration ?

Tout semblait normal lorsque Kerri Wall est revenue d’un voyage en VTT en mai 2018 – jusqu’à ce qu’elle sente sa chemise en sueur.

“Je me suis dit, oh, ça va. Je peux le remettre demain”, a-t-elle dit Le courantest Matt Galloway.

“Le lendemain, je suis reparti à cheval, j’ai eu pas mal de sueur, je suis rentré à la maison, j’ai enlevé ma chemise. Je ne l’ai pas senti.… J’ai sauté dans la douche et je ne pouvais pas sentir le savon, je ne pouvais pas sentir le shampoing, et Je me suis super inquiété.”

Wall, qui vit à Fernie, en Colombie-Britannique, s’attendait à ce que son odorat revienne tôt ou tard, étant donné qu’elle était “généralement une personne en très bonne santé”. Mais quatre ans et demi après avoir perdu son odorat, il n’est pas revenu.

“Je ne pouvais plus sentir ni goûter aucune de mes propres odeurs corporelles”, a-t-elle déclaré. “Comme, je ne me sentais plus comme un mammifère de cette façon.”

Elle l’a décrit comme “un sentiment très étranger”.

“Je me sentais vraiment, comme, pas humain.”

Wall fait partie d’un certain nombre de Canadiens anosmiques : des personnes qui ont perdu leur odorat, partiellement ou complètement.

C’est l’un des effets secondaires de la contraction du COVID-19, mais certaines personnes, comme Wall, ont en fait perdu leur odorat bien avant la pandémie.

Pourtant, l’intérêt scientifique pour le COVID-19 a stimulé la recherche sur l’anosmie, et une variété de solutions sont de plus en plus courantes.

“Je pense que le COVID donne espoir à beaucoup d’entre nous, que les gens font attention et font plus de recherches”, a déclaré Wall.

“Je n’ai pas vraiment beaucoup d’espoir que quoi que ce soit change dans ma vie, mais j’aimerais que d’autres personnes n’aient pas à vivre avec ça.”

Essayer de mieux comprendre

On ne sait pas toujours ce qui cause l’anosmie. Dans le cas de Wall, elle a déclaré avoir vu un spécialiste du nez et des oreilles et avoir subi des tomodensitogrammes et des IRM pour déterminer la cause de sa perte d’odorat.

“Tous les scanners et tous les examens sont revenus … entre guillemets normaux, et ils ont juste dit:” OK, eh bien, tu vas bien “”, a-t-elle déclaré. “Je ne me sentais pas bien, mais ils n’ont identifié aucun problème médical.”

Kerri Wall a perdu son odorat après un voyage en VTT en 2018. L’une des options de récupération qu’elle a essayées était l’entraînement à l’odorat. (Soumis par Kerri Wall)

La Dre Leigh Sowerby, professeure adjointe au département d’oto-rhino-laryngologie de l’Université Western à London, en Ontario, traite régulièrement des patients anosmiques.

Il a déclaré que les patients peuvent être répartis en trois catégories : post-traumatique, ce qui signifie qu’ils ont subi un traumatisme crânien et qu’ils ont ensuite perdu leur odorat ; post-viral, qui est causé par un virus; et idiopathique, où la cause est inconnue.

“Kerri est … peut-être post-virale, mais plus probablement idiopathique, car elle n’avait pas de programme viral clair avant sa perte d’odorat”, a déclaré Sowerby à Galloway.

Sowerby a déclaré que COVID-19 a attiré plus d’attention pour le dysfonctionnement olfactif. Cela a conduit à l’émergence de groupes comme le Global Consortium for Chemosensory Research, qui mène des études scientifiques pour évaluer les relations possibles entre les maladies respiratoires comme le COVID-19 et le rhume, et leurs effets sur l’odorat.

“Il y a environ 700 chercheurs dans le monde qui font partie de ce groupe qui devient vraiment un effort de collaboration internationale pour essayer d’améliorer nos traitements”, a-t-il déclaré.

Entraînement à l’odorat

Bien qu’il n’existe pas de solutions concrètes tout-en-un, Sowerby a déclaré que la recherche avait trouvé des méthodes de récupération potentielles pour la perte d’odeur, telles que l’entraînement olfactif, également appelé entraînement à l’odorat.

J’essaie de me souvenir, quelle est l’odeur du citron ? Quel goût a le citron ? Et je l’inhale et, vous savez, vous essayez d’avoir une odeur. — Mur de Kerri

C’est l’une des méthodes que Wall a essayées. Son kit d’entraînement à l’odorat contenait des huiles essentielles qui sentaient la lavande, la menthe verte, le clou de girofle et le cèdre, mais il lui était également recommandé de sentir les citrons.

“Vous vous entraînez à essayer de visualiser [the smell]”, dit-elle. “J’essaie de me rappeler, quelle est l’odeur du citron? Quel goût a le citron ? Et je l’inhale et, vous savez, vous essayez d’avoir une odeur.”

Pour l’instant, Wall n’a remarqué aucun changement.

“Les gens disent que cela peut parfois aider”, a-t-elle déclaré. “Donc, je persiste un peu, même si je ne pense pas que quelque chose va changer.”

ÉCOUTEZ | Comment une critique de restaurant a entraîné son nez à sentir à nouveau :

Comme ça arrive6:36Citrons, épices et lait caillé : comment une critique de restaurant a entraîné son nez à sentir à nouveau Lorsque la critique de restaurant du New York Times, Tejal Rao, a perdu son odorat après avoir contracté le COVID-19 en décembre 2020, elle a utilisé une technique appelée formation à l’odorat pour le récupérer.

Les implants nasaux dans le futur ?

Richard Costanzo, physiologiste à la Virginia Commonwealth University, comprend la frustration de Wall. En tant que co-fondateur du Centre des troubles de l’odorat et du goût, il a entendu des patients anosmiques comme Wall lutter pour trouver une solution pendant des années.

C’est pourquoi lui et son équipe travaillent sur un implant nasal bionique pour les personnes souffrant d’anosmie.

Ce n’est “pas une idée nouvelle”, a déclaré Costanzo à Galloway. « Nous faisons cela depuis des années pour les personnes qui perdent leur audition : les implants cochléaires, qui sont un dispositif [that] stimule l’oreille et produit du son.”

Pendant environ une décennie, Costanzo et son équipe ont développé des prototypes de leur implant nasal bionique dans leur laboratoire. Il a dit que le dernier prototype se compose de trois composants.

“Il existe un système de capteurs qui capte les odeurs et les code ensuite en langage informatique. Ils les appellent des empreintes digitales olfactives”, a-t-il déclaré. “Ensuite, l’ordinateur stimule différentes parties du cerveau pour générer des perceptions de l’odorat, qu’il s’agisse de bonnes ou de mauvaises perceptions – et se termine par la stimulation cérébrale.”

Finalement, je crois que nous pourrons coder les odeurs… et ensuite les faire correspondre aux modèles que nous devons stimuler dans le cerveau pour produire des perceptions utiles. —Richard Costanzo

Ces prototypes ne sont pas disponibles pour un usage public – la technologie a encore du chemin à parcourir avant cela. Mais Costanzo a déclaré qu’il envisageait que la première version de ces nez bioniques puisse être portée sur une paire de lunettes.

“Vous pourriez avoir une petite sonde de détection qui est attachée à un petit micro-ordinateur sur le côté des lunettes”, a-t-il déclaré. “Tout comme un implant cochléaire, les informations informatiques seraient ensuite transférées dans le cerveau par ondes radio.”

De cette façon, “nous ciblerions des parties spécifiques du cerveau pour générer la perception de cette odeur”.

“Encoder” les odeurs

Costanzo est conscient que c’est plus facile à dire qu’à faire.

Il précise que le prototype n’est pas à un point où un nez bionique peut aider à nouveau les personnes souffrant d’anosmie à sentir. Pour l’instant, les chercheurs essaient toujours de déterminer avec certitude où les perceptions d’odeurs sont générées dans le cerveau.

ÉCOUTEZ : Les auditeurs actuels partagent leurs expériences de perte de l’odorat :

Le courant5:49Des auditeurs nous racontent leurs expériences de perte d’odorat Les auditeurs de The Current partagent leurs propres expériences de perte de leur odorat – et certaines des odeurs qui leur manquent.

Si l’on se fie aux implants cochléaires, les premiers nez bioniques accessibles au public ne sont peut-être pas les implants les plus avancés sur le plan technologique.

“Les premiers implants cochléaires ont juste créé un buzz, une alerte sonore qu’il y avait quelque chose là-bas dans l’environnement”, a déclaré Costanzo.

“Il est donc possible que notre début [bionic nose] les prototypes vous avertiront simplement des dangers ou de quelque chose d’important, par rapport à l’odorat ou à votre environnement.”

Néanmoins, Costanzo pense qu’il est possible que l’idée plus large prenne vie.

“En fin de compte, je crois que nous pourrons coder les odeurs … et ensuite les faire correspondre aux modèles que nous devons stimuler dans le cerveau pour produire des perceptions utiles.”

Produit par Alison Masemann.