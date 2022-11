Des kits de réduction des méfaits seront disponibles pour livraison dans les foyers du centre de l’Okanagan

Les Bridge Outreach Services de Kelowna prennent des mesures pour atténuer la principale cause de décès chez les jeunes adultes en Colombie-Britannique : les surdoses de drogue.

L’équipe des services de prévention des surdoses (OOPS) de Bridge Youth & Family Services livrera discrètement des fournitures de réduction des méfaits aux personnes vivant à Kelowna, West Kelowna et Lake Country.

L’équipe de proximité peut fournir des seringues de 0,5 cc, des seringues de 1 cc, des tampons d’alcool, des tubes à bulles, des pailles colorées, des réchauds, des bandelettes de test de fentanyl, du papier d’aluminium, des tiges de verre, des kits de naloxone, des écrans, des boîtes d’élimination des objets tranchants, des kits de tige/crack, de l’eau stérile, des garrots , tubes et vitamine C. Les fournitures en vrac sont limitées à la disponibilité.

“Réduire les obstacles à l’accès aux fournitures sera une première étape pour réduire les méfaits de la consommation de substances et prévenir les surdoses potentielles”, a déclaré l’équipe de sensibilisation de Bridge dans un communiqué de presse.

Avec le service de livraison, le pont espère aider les personnes qui hésitent à accéder aux sites de livraison fixes de réduction des méfaits et celles qui ne bénéficient pas de la distribution de fournitures de réduction des méfaits au niveau de la rue.

Grâce aux fournitures livrées, les personnes qui consomment des substances illicites peuvent réduire les risques associés aux activités qu’elles pratiquent.

L’équipe Outreach livre du lundi au jeudi de 9h à 19h et du vendredi au dimanche de 10h à

18h

Une livraison discrète peut être organisée en appelant ou en envoyant un SMS au 250-258-4938.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

