Des kayakistes perdent leur ami à cause d’un crocodile au Congo, un moment terrifiant filmé

Les kayakistes américains Chris Korbulic et Ben Stookesberry, ainsi que l’auteur sud-africain Hendrick Coetzee faisaient du kayak en 2010 lorsqu’une tragédie a frappé. L’auteur sud-africain a été arraché de son bateau par un crocodile de 15 pieds, et le moment a été filmé. Son corps n’a jamais été retrouvé et il a été présumé mort. Les trois kayakistes de classe mondiale s’étaient associés pour être les premiers à faire du kayak sur les eaux vives de la rivière Lukuga au Congo.

L’histoire tragique de la mort de Coetzee a été présentée dans Man-Eater of The Congo, un documentaire de National Geographic. Bien que de brèves images de l’attaque aient été incluses, le moment exact n’a pas été montré.

Selon Unilad, les deux kayakistes survivants, visiblement ébranlés, sont arrivés sains et saufs dans un village voisin. Les habitants du village aident à sortir le kayak de Coetzee qui flottait à proximité après un certain temps. C’était bizarre qu’il n’y ait pas une seule égratignure sur le bateau.

Les utilisateurs des médias sociaux ont mentionné cela alors qu’ils ressentaient la douleur de la famille et des amis de Coetzee. Le Congo est connu pour avoir des plans d’eau infestés de crocodiles. Un utilisateur d’Instagram a écrit: «J’espère que sa famille a trouvé la paix au cours des 12 années qui se sont écoulées. Si triste. J’espère que nous apprendrons tous à pratiquer le sport, et toutes les autres activités, plus consciemment et en toute sécurité. Évitez d’être une cible facile et pratiquez d’abord la sécurité. Faisons de notre mieux non seulement pour profiter d’aujourd’hui mais aussi de demain »,

«Je me sens mal pour ses amis et sa famille pour leur perte, mais aussi, faire du kayak au Congo? Il n’y a aucune attaque de crocodile qui ne fait pas cela », a lu un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a commenté : “Pourquoi faites-vous du kayak dans une eau infestée de crocos ?”

La rivière Lukuga est un affluent de la rivière Lualaba dans l’est du Congo. Au nord de Kalemie et de Moluba, la rivière possède des gisements de charbon à faible teneur le long de ses affluents. C’est le seul exutoire du lac Tanganyika. La rivière est inhabituelle car non seulement son débit varie selon les saisons, mais aussi en raison des fluctuations climatiques à plus long terme.

