Des kayakistes « grossièrement intoxiqués » inculpés à Lake Country

Les hommes se trouvaient à la fois sur le lac Wood et le lac Kalamalka

Deux hommes ont été placés dans les cellules de la prison de Kelowna pour se dégriser après un voyage tumultueux en kayak à Lake Country.

La GRC a reçu un rapport le 5 août sur des kayakistes « gravement intoxiqués » sur Wood Lake, dont un homme s’est évanoui dans son kayak. L’autre a tenté d’intervenir alors que des passants emmenaient l’homme au rivage et est tombé plusieurs fois de son propre kayak.

Les deux hommes sont ensuite retournés dans le lac peu de temps après, puis sur le lac Kalamalka, avant de s’échouer au Pioneer Park à Oyama où les officiers de première ligne attendaient.

Les hommes ont été arrêtés pour avoir eu les facultés affaiblies alors qu’ils conduisaient un véhicule tout en « titubant » vers leur voiture avec leurs kayaks, et emmenés dans les cellules de Kelowna.

Ceci est un exemple de comment ne pas profiter du soleil et des lacs de l’Okanagan , a déclaré le cap. Ryder Birtwistle. Les deux hommes ont eu la chance de ne pas être tombés de leur bateau dans l’un ou l’autre des lacs, car ils ne portaient pas de gilets de sauvetage à bord.

