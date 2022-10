Des kayakistes australiens sauvent un kangourou échoué et se mettent en sécurité dans des eaux infestées de requins

Une paire de kayakistes en Australie a été capturée sur vidéo sauvant un kangourou épuisé échoué le long d’un canal en le tirant à travers des eaux infestées de requins pour le mettre en sécurité.

Anne et Chris Aitken sont passés à l’action la semaine dernière lorsqu’ils ont été informés par leur voisin David Castro qu’un jeune kangourou s’était retrouvé piégé le long d’un canal au fond de son jardin à Twin Waters, Sunshine Coast, Australie, a rapporté Kennedy News and Media.

La vidéo, obtenue par Fox News Digital, montre le couple essayant de faire glisser le kangourou à travers le canal lorsque l’animal nage vers le mur, les incitant à réessayer.

Anne Aitken, 70 ans, a pu saisir la queue du kangourou et s’y accrocher pendant que Chris, 72 ans, a fait du kayak de l’autre côté et a relâché le kangourou dans un parc voisin.

Anne Aitken dit que le kangourou a probablement été sauvé des attaques des nombreux requins taureaux qui habitent le canal.

“J’ai ressenti un réel sentiment d’accomplissement”, a-t-elle déclaré. “C’est toujours un sentiment formidable de sauver quelque chose, et c’était délicat. Il y a des requins taureaux dans l’eau, donc ils auraient pu les attaquer.”

Elle a ajouté que le kangourou devait traverser le canal pour ne pas être piégé dans le jardin de l’autre côté, et a déclaré qu’elle était “la bonne personne, au bon endroit, au bon moment”.

“Quand nous nous sommes approchés, on pouvait dire que le kangourou était très fatigué”, a-t-elle déclaré. “Il essayait de dissimuler le fait qu’il était stressé, pour éviter d’être attaqué. David a probablement le plus haut mur de toute la communauté, donc ça n’a pas aidé.”

“Même si vous faites passer le kangourou par-dessus le mur, il est coincé dans son jardin. Nous avions besoin qu’il puisse nager jusqu’à un endroit où il pourrait sortir. Je pensais qu’il nagerait à nos côtés, mais il n’aimait pas ça Pendant qu’il se retournait pour nager, j’ai attrapé sa queue près de la base avec les deux mains, et je me suis accroché aussi fort que possible.

Castro, un comptable qui a récemment déménagé en Australie depuis Lima, au Pérou, a déclaré avoir vu un mouvement dans l’eau sur sa caméra de sécurité avant d’enquêter et de découvrir qu’il s’agissait d’un kangourou échoué.

“J’ai été choqué quand j’ai vu que c’était un kangourou”, a déclaré Castro. “Il était épuisé. Il essayait visiblement de sortir depuis très longtemps. Il y a des requins, donc c’était dangereux pour le kangourou d’être là. J’étais vraiment soulagé quand ils l’ont sauvé.”

La vidéo était publié sur Facebook et a été visionné des millions de fois avec de nombreux commentaires faisant l’éloge du trio en tant que héros.

“C’est un effort de sauvetage fantastique !” a déclaré un commentateur. “C’est toujours un problème avec les canaux à bords durs. Nous ne savons tout simplement pas combien d’animaux sauvages entrent et ne peuvent pas sortir. J’espère qu’ils reviendront à leur foule.”