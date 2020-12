Les jurés potentiels dans le procès George Floyd sont interrogés sur leur point de vue sur Black Lives Matter, la police et la justice pénale alors qu’ils sont envisagés pour le prochain procès pénal devant le tribunal de district du Minnesota.

Le document de 16 pages interroge également les jurés potentiels sur les manifestations de cette année qui exigeaient justice à la suite des meurtres de Noirs américains – y compris Floyd, un homme noir décédé après qu’un policier blanc de Minneapolis, Derek Chauvin, ait pressé son genou contre le cou de Floyd pour plus. plus de huit minutes pendant que Floyd disait qu’il ne pouvait plus respirer.

Chauvin fait face à des accusations de meurtre non intentionnel et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Trois officiers qui étaient également présents lorsque Floyd est mort en mai – J. Alexander Kueng, Tou Thao et Thomas Lane – sont accusés d’avoir aidé et encouragé à assassiner au deuxième degré et à homicide involontaire coupable.

Les quatre hommes, qui ont été licenciés du département de police de Minneapolis, seront jugés ensemble en mars dans le comté de Hennepin, au Minnesota, a déclaré un juge en novembre.

Dans le questionnaire du jury de mardi, une question demande si le juré potentiel a participé à des marches ou à des manifestations contre la brutalité policière après la mort de Floyd: « Si vous avez participé, portiez-vous une pancarte? Qu’est-ce que cela dit? »

Un autre lit: « Pensez-vous que votre communauté a été affectée négativement ou positivement par l’une des manifestations qui ont eu lieu dans la région de Twin-Cities depuis la mort de George Floyd? »

Selon le National Legal Research Group, les questionnaires du jury sont couramment utilisés pour recueillir des informations pour la sélection du jury. Les jurés remplissent souvent les questionnaires lorsqu’ils arrivent au tribunal. Mais dans certains cas, les questionnaires sont envoyés avec les convocations de signification des jurés et sont complétés par courrier.

Les questionnaires comportent souvent 15 à 30 pages, mais certains atteignent 50 pages ou plus, selon le groupe.

Au tribunal, les jurés sélectionnés seront invités à vérifier leurs réponses à l’enquête et pourront être interrogés plus en détail dans le cadre d’un processus appelé voir-dire – où les jurés sont d’abord interrogés par le juge, puis par chaque avocat. Selon les tribunaux américains et les tribunaux du Minnesota, un jury pénal se compose de 12 jurés.

Le questionnaire de mardi est divisé en six parties, y compris des sections qui traitent de la connaissance de l’affaire, des habitudes des médias et de l’expérience des forces de l’ordre.

« Est-ce que vous ou un proche de vous avez déjà été arrêté pour un crime? » lit une question. « Si oui, comment la police a-t-elle géré l’arrestation? »

Des échelles glissantes entre «tout à fait d’accord» et «pas du tout d’accord» sont également fournies – sur des déclarations telles que «la discrimination n’est pas aussi grave que les médias le prétendent», «les Noirs et les autres minorités ne reçoivent pas le même traitement que les Blancs dans la criminel

système judiciaire »et« Je soutiens le report du financement du département de police de Minneapolis ».

D’autres questions portent sur les antécédents personnels, les opinions sur le système de justice et la capacité de participer au procès.

L’essai devrait commencer le 29 mars et durer de trois à quatre semaines. Le tribunal de district du comté de Hennepin prévoit que la sélection du jury durera du 8 au 26 mars.

«Aucun coin de l’État du Minnesota n’a été à l’abri de la publicité préalable au procès concernant la mort de George Floyd. En raison de cette couverture médiatique omniprésente, il est peu probable qu’un changement de lieu guérisse la souillure d’une publicité préjudiciable potentielle avant le procès », a écrit le juge Peter Cahill le mois dernier.

