Des jumelles cojointes au Brésil séparées grâce à la réalité virtuelle après une opération de 27 heures sur marathon

Des jumeaux siamois nés au Brésil avec une tête et un cerveau fusionnés ont été séparés dans ce que les médecins ont décrit lundi (mardi à Manille) comme la chirurgie la plus complexe du genre, qu’ils ont préparée pour utiliser la réalité virtuelle.

Arthur et Bernardo Lima sont nés en 2018 dans l’État de Roraima, au nord du Brésil, en tant que jumeaux craniopagus, une condition extrêmement rare dans laquelle les frères et sœurs sont fusionnés au niveau du crâne.

Rejoints au sommet de la tête pendant près de quatre ans – la plupart passés dans une chambre d’hôpital équipée d’un lit sur mesure – les frères sont désormais capables de se regarder en face pour la première fois, après une série de neuf opérations aboutissant à dans une opération marathon de 23 heures pour les séparer.

L’association caritative médicale Gemini Untwined, basée à Londres, qui a aidé à mener à bien la procédure, l’a décrite comme la “séparation la plus difficile et la plus complexe à ce jour”, étant donné que les garçons partageaient plusieurs veines vitales.

“C’était le plus difficile, le plus complexe [and] chirurgie difficile de ma carrière », a déclaré le neurochirurgien Gabriel Mufarrej de l’Institut national du cerveau Paulo Niemeyer à Rio de Janeiro, où l’intervention a été réalisée.

“Personne ne croyait que c’était possible au début. Les sauver tous les deux était un exploit historique », a-t-il ajouté.

Les membres de l’équipe médicale, qui comprenait près de 100 personnes, se sont préparés aux délicates étapes finales de l’opération les 7 et 9 juin à l’aide de la réalité virtuelle.

À l’aide de scanners cérébraux pour créer une carte numérique du crâne commun des garçons, les chirurgiens ont pratiqué la procédure dans un trans-

Atlantique, chirurgie d’essai en réalité virtuelle exécutée au Royaume-Uni et au Brésil.

Le neurochirurgien britannique Noor ul Owase Jeelani, le chirurgien principal de Gemini Untwined, a qualifié la séance de préparation de “trucs de l’ère spatiale”.

“C’est tout simplement merveilleux, c’est vraiment génial de voir l’anatomie et de faire l’opération avant de mettre les enfants en danger”, a-t-il déclaré à l’agence de presse britannique PA Media. “Pour le faire en réalité virtuelle, c’était vraiment un truc d’homme sur Mars.”

Des photos et des vidéos publiées par le personnel médical montraient les garçons allongés côte à côte après l’opération, le petit Arthur tendant la main pour toucher la main de son frère.

Les garçons sont toujours en convalescence et pourraient avoir besoin d’autres procédures au fur et à mesure de leur développement, ont déclaré les médecins. La parole est difficile pour eux et Bernardo a un déficit moteur du côté droit, a déclaré Mufarrej.

« Ils mettront du temps à arriver au point où nous voulons qu’ils soient. Mais je crois en eux », a-t-il déclaré.

